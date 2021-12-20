“Луизианская покупка” 1803 года

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20 декабря исполняется 218 лет знаменитой “Луизианской покупке” (Louisiana Purchase) — именно в этот день в 1803-м США вступили во владение новой территорией площадью в 828 тысяч квадратных миль (2 140 000 кв. км). Вашингтон заплатил за это всего 15 миллионов долларов, то есть по 18 долларов за квадратную милю, или по 3 цента за акр. Сделка эта имела решающее значение для всей последующей истории США.
Как говорится, знаменательная дата обязывает. Так что давайте-ка сегодня поговорим о “Луизианской покупке”.
“Территория свободы” и рабы
Начнём с ответа на вопрос, а что это вообще за штука такая — Луизиана?
В 1682 году французский путешественник, авантюрист и исследователь Рене-Робер Кавалье де ла Саль двинулся на нескольких лодках вниз по реке Иллинойс с 23 французами и 18 индейцами. Он достиг слияния реки с Миссисипи, далее пошёл вниз по течению, и 6 апреля 1682 года достиг Мексиканского залива. 9 апреля он объявил о вступлении во владение открытыми территориями короля Франции Людовика XIV и назвал обнаруженные земли в честь Людовика Луизианой.
Открытие Рене-Робера Кавалье де ла Саля не пропало даром — первый французский пост Сен-Жан был создан в устье Миссисипи на озере Поншартрен в 1691 году. А в 1718 году Жан-Батист Ле Мойн де Бьенвиль основал в устье великой реки город — Новый Орлеан. Примечательно, что город строился по планам французского архитектора Адриана де Паугера, то есть сразу задумывался как административный центр колонии. Застройка активно продолжалась до 1727 года, результатом чего стало появление города-красавца Новый Орлеан, с прямыми улицами, фонтанами и изящными зданиями.
Следует отметить, что Луизиана воспринималась по сравнению с Францией как “территория свободы”. Причина — в “короле-солнце” Людовике XIV. В 1686 году тот выпустил так называемый Code Noir (по сути, это билль о рабстве, официальное название — l’Ordonnance royale ou Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française). Король не был гуманистом — его кодекс регулирования отношений рабов и рабовладельцев имел своей главной целью достижение французской гегемонии в деле сахарных поставок в Европу и наращивание производства сахара в колониях. При этом король понимал, что в “концлагере” мало кто захочет трудиться.
Соответственно, согласно этому Code Noir:
— было законодательно разрешено и поощрялось крестить детей чернокожих рабов, разрешалось жениться в церкви и хоронить покойников на католических кладбищах;
— метисы от связей француза и чёрной наложницы или от француженки и чёрного раба становились лично свободными. Причём если француз состоит в браке и сходил налево к “экзотике” — штраф 2 000 фунтов сахара и конфискация раба, который уже переходит в разряд государственного. Если француз не женат — то должен жениться на рабыне, после чего та и потенциальный ребёнок становятся лично свободными;
— рабовладелец был обязан кормить рабов, выделять провизию им на артель раз в неделю. Состав и размер пайки были прописан законодательно;
— суббота и воскресенье объявлялись выходными днями, и рабов, кроме дворни, было запрещено использовать на работах;
— рабовладелец не мог сам или с помощью своих людей мучить и пытать рабов. Никаких других наказаний, кроме порки и заковывания в железо. Смертная казнь, отрезание ушей и т. д. — уже прерогатива государственной судебной инстанции;
— наверное, самое необычное. Рабы могут присылать своих представителей в суды и жаловаться на хозяев. Если вина хозяина будет доказана — рабам выплатят 100 ливров и сделают свободными;
— кроме того, согласно кодексу, требовалось выслать всех евреев из Вест-Индии куда подальше, поскольку они “враги христианского имени”, а раз рабов французы крестят и делают католиками, то эти евреи будут на них “отрываться”, дабы отомстить через них католикам.
Колонии восприняли Code Noir неоднозначно, но в Луизиане он фактически выполнялся в полном объёме, причём — с добавлениями Людовика XV, в которых запрещалось при продаже рабов разлучать семьи и отделять маленьких детей от их мам.
В результате ко времени “Луизианской покупки” в Луизиане:
— было довольно много gens de couleur libres (свободных негров);
— много метисов и мулатов, а браки между чёрными и белыми воспринимались абсолютно нормально;
— процент образованных негров составлял примерно 13% от общего числа;
— сравнительно большое количество негров владело тем или иным бизнесом, недвижимостью и даже… рабами.
“Франция никогда никому не передаст Луизиану”
К 1729 году количество французских колонистов в Луизиане перевалило за 7 000 человек. Понятно, что проблем было много — это и дикая природа, и столкновения с индейцами (чего только стоит восстание натчей в 1729–1731 годах, поставившее Луизиану на грань катастрофы). И всё же колония постепенно развивалась. Одновременно произошло разделение на Верхнюю (Upper) и Нижнюю (Lower) Луизианы.
Верхняя Луизиана была просто гигантской территорией от Великих озёр на севере до нынешней территории Техаса и от Флориды до Скалистых гор с юго-востока на северо-запад. Заселена и развита она была очень слабо. Нижняя Луизиана — это, по сути, территория нынешних штатов Арканзас, Алабама, Луизиана и Миссисипи — была развита и заселена гораздо лучше, что и понятно — ведь рядом был Мексиканский залив, дававший рынки сбыта и прямую связь с метрополией.
В 1763 году, после поражения в Семилетней войне, Франция переуступила территорию Луизианы Испании. На тот момент население колонии составляло около 10 тысяч человек на территории в 2 миллиона кв. км. Испанцы привнесли в колонию свои новшества: во-первых, они запретили рабство индейцев, во-вторых, организовали массовую эмиграцию из Европы — за 40 лет испанского владычества белое население Луизианы увеличилось в пять раз — до 50 тысяч европейцев к 1803 году. Губернатор Луис де Унзага и Амезага, дабы убрать недовольство французских поселенцев, объявил о двуязычной и мультикультурной системе в Луизиане. Теперь все чиновники выбирались из местных и обязаны были знать не только испанский, но и французский язык. Испанские губернаторы Луизианы способствовали победе американцев в войне за Независимость США, а потом и вовсе вступили в войну с Англией, добившись на этом поприще серьёзных успехов.
Новый виток в судьбе колонии начался в 1800 году, когда, согласно секретному договору в Сан-Ильдефонсо, Испания уступила Луизиану обратно Франции. Наполеон на тот момент вынашивал планы воссоздания французской колониальной империи. Первый консул Французской республики решил начать с изъятия Луизианы у испанцев в обмен на герцогство Тосканское.
21 марта 1801 года Луизиана стала собственностью Франции — так сказать, “вернулась в родную гавань”. Министр иностранных дел Испании настаивал на подписании ещё одного соглашения — что Франция обяжется “не продавать или отчуждать каким-либо образом собственность и права владения этой провинцией”. 22 июля 1802 года французский посол в Мадриде от имени Наполеона торжественно заверил испанского короля в том, что “Франция никогда никому не передаст Луизиану”.
Скорее всего, так бы и случилось. Но тут в судьбу Луизианы внезапно вмешалось… восстание рабов на Гаити. В 1801 году на Гаити прибыл генерал Леклерк с 40 тысячами солдат. Далее в боях и болезнях корпус потерял до 25 тысяч солдат, и экспедиция закончилась полным провалом. В этой ситуации взваливать на себя ещё и Луизиану Наполеону показалось непозволительной роскошью.
Тем временем об испано-французской сделке узнали в Вашингтоне. 21 марта 1802 года, обращаясь со вторым ежегодным посланием к конгрессу, американский президент Томас Джефферсон заявил: “Уступка Испанией своей провинции Луизианы Франции, которая имела место в ходе последней войны… приведёт к изменению характера наших международных отношений”. Уже 1 мая 1802 года американский посол в Париже Роберт Ливингстон начал переговоры с французским правительством о приобретении Нового Орлеана и части Флориды. Понимания Ливингстон не встретил — предложения США были названы министром иностранных дел Франции Шарлем-Морисом Талейраном “преждевременными”.
Штат можно купить, штат можно продать?
К счастью для американцев, в этот момент на сцене появился новый герой — проживавший в Соединённых Штатах Пьер Самуэль дю Пон де Немур, философ, журналист, экономист и политик. Данный персонаж обратился к Наполеону с предложением: а почему бы Франции не продать Вашингтону всю Луизиану от Великих озер и до Мексиканского залива?
Совершенно неожиданно Наполеон эту идею поддержал.
Руководствовался Первый консул следующими соображениями:
- В преддверии новой войны с Англией ему были крайне нужны деньги, которые, как известно, “нерв войны”.
- Наполеон надеялся, что сделка по Луизиане как минимум ухудшит отношения США и Англии, а как максимум — сделает Вашингтон французским союзником в войне с Великобританией.
- Наполеон настоял на том, что за уступку Луизианы США будут снабжать Францию разведывательной информацией.
На этом неожиданности не закончились. В США идея покупки Луизианы внезапно вызвала среди правительства Штатов нешуточный скандал. В Конституции США было много сказано о добровольном присоединении территорий, и ни слова — о покупке. Прецедент с возможностью покупки Луизианы немедленно заставил задуматься американцев над принципиальной возможностью продажи какого-либо штата иностранному государству. Кое-кто пошёл даже дальше, предложив перевести теоретические выкладки в практическую плоскость. Смех смехом, но Массачусетс, Мэн и Коннектикут после подписания договора о “Луизианской покупке” действительно попросили их продать Британской Канаде, так как не видели себя более в составе Соединенных Штатов Америки.
Кроме того, уже в начале XIX века Север и Юг США являлись в известной степени антагонистами. В приобретении земель, где было распространено плантационное рабство, северные штаты увидели угрозу достигнутому в 1797 году хрупкому согласию Севера и Юга. Сторонники Севера боялись, что они останутся в Конгрессе в меньшинстве, если в состав государства будет включена громадная новая территория, на которой процветало рабство.
Так и получилось, что в правительстве Штатов вопрос приобретения Луизианы стал любимейшей темой для споров и склок.
Тем не менее процесс уже был запущен. 11 апреля 1803 года министр финансов Франции маркиз де Барбе-Марбуа официально предложил Роберту Ливингстону продажу не только Нового Орлеана, но и всей Луизианы от Мексиканского залива до Земли Руперта и от Миссисипи до Скалистых гор. Из 80 миллионов франков (15 миллионов долларов) 20 миллионов франков должны были поступить на личный счёт министра иностранных дел Франции Шарля Талейрана. Ещё 20 миллионов франков должны были остаться в Америке как компенсация за захваты американских торговых судов французами в квазивойне 1798–1800 годов.
Всё было хорошо, вот только в казне США 15 миллионов долларов отсутствовали. Однако такая “мелочь” не могла смутить американских патриотов, и они заняли требуемую сумму у… английской фирмы Barings and Hope под 6% годовых.
Вернее, даже не так. Правительство Соединённых Штатов смогло найти только 3 миллиона долларов золотом, чтобы начать оплачивать покупку. Остальную стоимость покупки янки хотели закрыть казначейскими облигациями. Но у Парижа на носу была новая война с Великобританией, в свете чего французские банки принялись отмахиваться от американских облигаций руками и ногами. Пришлось американским дипломатам Ливингстону и Монро добиться соглашения с торговым домом Barings and Hope, чтобы тот гарантировал сделку перед французским правительством. Англичане получили американские ценные бумаги и выдали французам наличные.
Ситуация с Луизианой в этот момент стала в высшей степени запутанной. Колонией, де-факто уже принадлежавшей Франции, ещё управляла испанская администрация. При этом Париж нарушил обещание, данное Мадриду, что Луизиана никогда не будет передана третьей стороне. Тем не менее 30 апреля 1803 года соглашение между Францией и США было подписано. 30 ноября 1803 года прибывший в Новый Орлеан представитель Франции Пьер Клеман де Лассо официально принял провинцию у испанского губернатора Мануэля де Сальседо и Маркеса дом Кальво. 20 декабря 1803 года назначенный первым американским губернатором Луизианы Чарльз Коул Клейборн, а также американский генерал Джеймс Вилкинсон подписали с Лассо договор о передаче территории под власть США через 3 месяца.
10 марта 1804 года Луизиана была окончательно передана США. Позднее на территории, приобретённой в результате “Луизианской покупки”, разместились 13 новых штатов — Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Колорадо, Канзас, Арканзас, Миссури, Оклахома, Нью-Мексико, Техас, ну и нынешняя Луизиана.
“И на Тихом океане свой закончили поход”
Следующий правовой казус, связанный с приобретёнными у Франции территориями, произошёл в 1814 году. После изгнания Наполеона из Испании и возвращения на трон Фердинанда VIII Лондон и Мадрид признали договор в Сан-Ильдефонсо незаконным, подписанным Испанией под давлением. То есть теперь, по идее, Соединённым Штатам следовало возвратить Луизиану Испании, тем более что в этот момент (1812–1815 гг.) шла война между Великобританией и Соединёнными Штатами. Однако сражение у Нового Орлеана, в котором одержали победу американцы, положило конец планам возвращения Луизианы под французскую юрисдикцию. В Гентском договоре Англия признала территорию Луизианы американской.
Что же дало Америке приобретение Луизианы?
Прежде всего был ликвидирован барьер, ограничивавший распространение США на запад. Это положило начало знаменитому Go West, который закончился в 1848 году победой над Мексикой и достижением побережья Тихого Океана. Получилось почти как в песне со строчкой “И на Тихом океане свой закончили поход”.
Покупка Луизианы дала толчок американскому экспансионизму, “Манифесту Судьбы” и доктрине Монро.
Так что в известной степени “Луизианская покупка” создала ту Америку, которую мы теперь знаем.
Отдельно стоит сказать и об индейцах, которые проживали на новоприобретённых Штатами территориях. Понятно, что с ними во время “Луизианской покупки” никто никаких переговоров не вёл и договоров не заключал. США это аукалось аж до 1930-х годов, когда федеральное правительство оказалось буквально завалено исками от индейских племён тех самых 13 штатов французской Луизианы. В итоге в 1946 году была создана комиссия по рассмотрению претензий индейцев, и частично иски были погашены. Причём — на сумму, как жаловались работники министерства финансов США, “в 20 раз превышающую ту, которую заплатили Наполеону” — более 800 миллионов долларов!
Сергей Махов