“Луизианская покупка” 1803 года

Открытие Рене-Робера Кавалье де ла Саля не пропало даром — первый французский пост Сен-Жан был создан в устье Миссисипи на озере Поншартрен в 1691 году. А в 1718 году Жан-Батист Ле Мойн де Бьенвиль основал в устье великой реки город — Новый Орлеан. Примечательно, что город строился по планам французского архитектора Адриана де Паугера, то есть сразу задумывался как административный центр колонии. Застройка активно продолжалась до 1727 года, результатом чего стало появление города-красавца Новый Орлеан, с прямыми улицами, фонтанами и изящными зданиями.

Следует отметить, что Луизиана воспринималась по сравнению с Францией как “территория свободы”. Причина — в “короле-солнце” Людовике XIV. В 1686 году тот выпустил так называемый Code Noir (по сути, это билль о рабстве, официальное название — l’Ordonnance royale ou Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française). Король не был гуманистом — его кодекс регулирования отношений рабов и рабовладельцев имел своей главной целью достижение французской гегемонии в деле сахарных поставок в Европу и наращивание производства сахара в колониях. При этом король понимал, что в “концлагере” мало кто захочет трудиться.

Соответственно, согласно этому Code Noir:

— было законодательно разрешено и поощрялось крестить детей чернокожих рабов, разрешалось жениться в церкви и хоронить покойников на католических кладбищах;

— метисы от связей француза и чёрной наложницы или от француженки и чёрного раба становились лично свободными. Причём если француз состоит в браке и сходил налево к “экзотике” — штраф 2 000 фунтов сахара и конфискация раба, который уже переходит в разряд государственного. Если француз не женат — то должен жениться на рабыне, после чего та и потенциальный ребёнок становятся лично свободными;

— рабовладелец был обязан кормить рабов, выделять провизию им на артель раз в неделю. Состав и размер пайки были прописан законодательно;

— суббота и воскресенье объявлялись выходными днями, и рабов, кроме дворни, было запрещено использовать на работах;

— рабовладелец не мог сам или с помощью своих людей мучить и пытать рабов. Никаких других наказаний, кроме порки и заковывания в железо. Смертная казнь, отрезание ушей и т. д. — уже прерогатива государственной судебной инстанции;

— наверное, самое необычное. Рабы могут присылать своих представителей в суды и жаловаться на хозяев. Если вина хозяина будет доказана — рабам выплатят 100 ливров и сделают свободными;

— кроме того, согласно кодексу, требовалось выслать всех евреев из Вест-Индии куда подальше, поскольку они “враги христианского имени”, а раз рабов французы крестят и делают католиками, то эти евреи будут на них “отрываться”, дабы отомстить через них католикам.