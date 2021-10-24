Ле Карре: мэтр “плаща и кинжала”

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90 лет назад, 19 октября 1931 года, в Пуле, родился писатель Джон ле Карре и разведчик Дейвид Джон Мур Корнуэлл — один из столпов жанра “плаща и кинжала”, или, проще, шпионского романа. Таинственный джентльмен, он сам начал сотрудничество с контрразведкой МИ-5 ещё студентом. Даже вступил в Оксфордский студенческий коммунистический клуб, чтобы доносить о его деятельности своим кураторам. При этом — писал лирические стихи. В 27 лет агент стал штатным сотрудником британской разведки МИ-6. Работал в ФРГ. Но, видимо, понимал, что его шпионская карьера вот-вот подойдёт к концу — и засел за свой первый роман, “Звонок мертвецу”. Он опубликовал его под псевдонимом ле Карре — и не прогадал.
Громкую славу ему принёс роман “Шпион, пришедший с холода” — история о тайном противостоянии времён Холодной войны. Два мира, два полюса. После такого успеха ле Карре уволился из Министерства иностранных дел, оставил и тайную службу и, как принято говорить, посвятил себя писательству. Другой большой удачей стала книга “Шпион, выйди вон”, которую несколько раз экранизировали. Ле Карре больше всего любил многосерийную телеверсию BBC, в которой главную роль сыграл Алек Гиннес.
Он не любил “супергероев”, пришедших в литературу из комиксов. Не принимал Джеймса Бонда и сожалел, что именно агент 007 — плод фантазии Яна Флеминга — стал символом разведки в ХХ веке. Ле Карре был настоящим профессионалом тайной войны — и умел показывать будни “секретной службы”. Без лишних эффектов, без ярких красок. Он не стеснялся подробно и объективно писать о провалах своих героев: жизнь шпиона не может состоять из одних триумфов. Седовласый британец умело создавал своего рода производственные романы про шпионов — и не удивительно, что они пользовались немалым успехом и принесли автору миллионы. Наверное, в наше время такое невозможно, но к середине ХХ века ещё не вымерла притязательная читательская аудитория, которая нуждалась в “своём” шпионском чтиве.
Джон Ле Карре и обложка его книги «Русский дом»
К Советскому Союзу и его спецслужбам ле Карре относился не без уважения, как и подобает профессионалу, который отлично понимал, что почём. Разумеется, он пребывал “по другую сторону баррикад”, но отдавал должное изобретательности соперников, как правило, не представлял их маньяками и идиотами. Как настоящий разведчик, он демонстрировал аналитический ум, внимание к деталям и умение анализировать людей, их поступки и характеры. Всё это есть в книгах ле Карре.
Скорее всего, этот хитрец вовремя “соскочил” из разведчиков в писатели. Стал долгожителем (умер ле Карре в декабре 2020 года, в почтенном возрасте 89 лет), сколотил состояние… Даже в Советском Союзе побывал — правда, уже в перестроечные годы, хотя до этого многократно писал о России.
Позже мэтр критиковал политику Запада в отношении России и предсказывал новый виток конфронтации, которую считал бессмысленной. “Мы платим огромную цену за то, что мы не протянули руку России, когда Советский Союз лежал в руинах. Никакого плана Маршалла, никакой подробной картины нового мира. Тогда управляла лишь алчность: схватить то, что удастся схватить, растерзать падаль. Мы унизили Россию, что было фатально. Мы оскорбили медведя”, — писал ветеран литературы и шпионажа.
Есть расхожее выражение: “давно миновала Холодная война”. Но сегодня этого не скажешь! Противостояние поменяло окраску и очертания, но оно продолжается. А, значит, по-прежнему уместен автор самых реалистичных книг о рыцарях плаща и кастета, заменившего старомодный кинжал. Впрочем, герои ле Карре и без кастетов обходились.
Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала “Историк”
Специально для Fitzroy Magazine