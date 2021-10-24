Ле Карре: мэтр “плаща и кинжала”

90 лет назад, 19 октября 1931 года, в Пуле, родился писатель Джон ле Карре и разведчик Дейвид Джон Мур Корнуэлл — один из столпов жанра “плаща и кинжала”, или, проще, шпионского романа. Таинственный джентльмен, он сам начал сотрудничество с контрразведкой МИ-5 ещё студентом. Даже вступил в Оксфордский студенческий коммунистический клуб, чтобы доносить о его деятельности своим кураторам. При этом — писал лирические стихи. В 27 лет агент стал штатным сотрудником британской разведки МИ-6. Работал в ФРГ. Но, видимо, понимал, что его шпионская карьера вот-вот подойдёт к концу — и засел за свой первый роман, “Звонок мертвецу”. Он опубликовал его под псевдонимом ле Карре — и не прогадал.

Громкую славу ему принёс роман “Шпион, пришедший с холода” — история о тайном противостоянии времён Холодной войны. Два мира, два полюса. После такого успеха ле Карре уволился из Министерства иностранных дел, оставил и тайную службу и, как принято говорить, посвятил себя писательству. Другой большой удачей стала книга “Шпион, выйди вон”, которую несколько раз экранизировали. Ле Карре больше всего любил многосерийную телеверсию BBC, в которой главную роль сыграл Алек Гиннес.

Он не любил “супергероев”, пришедших в литературу из комиксов. Не принимал Джеймса Бонда и сожалел, что именно агент 007 — плод фантазии Яна Флеминга — стал символом разведки в ХХ веке. Ле Карре был настоящим профессионалом тайной войны — и умел показывать будни “секретной службы”. Без лишних эффектов, без ярких красок. Он не стеснялся подробно и объективно писать о провалах своих героев: жизнь шпиона не может состоять из одних триумфов. Седовласый британец умело создавал своего рода производственные романы про шпионов — и не удивительно, что они пользовались немалым успехом и принесли автору миллионы. Наверное, в наше время такое невозможно, но к середине ХХ века ещё не вымерла притязательная читательская аудитория, которая нуждалась в “своём” шпионском чтиве.