Кремль: история самой большой действующей крепости в мире

Часть I: От деревянного до белокаменного

История Московского Кремля начинается в 1156 году — чуть позже, чем история самого города (официальной датой основания которого считается 1147 г.). Тогда по приказу киевского князя Юрия Долгорукого был построен первый Кремль, который по площади был в десять раз меньше современного. Первые же поселения на Боровицком холме, на котором находится и сам Кремль, возникли ещё во II тысячелетии до нашей эры — в то время здесь жили финно-угорские племена, давшие название и реке «Моск-ва», что в переводе с финно-угорского значит «Коровья речка», «Бычья речка» или даже «Грязная речка», — именно так переводят учёные-этимологи имя города. В дальнейшем славяне ассимилировали финно-угорские племена, но переняли многие их гидронимы и топонимы, а поэтому реку Москву продолжали именовать Москвой, от этого слова и произошло название города.

Примечание Fitzroy Magazine: справедливости ради надо сказать, что финно-угорская гипотеза — лишь одна из десятка различных версий происхождения имени российской столицы.

Само же слово «кремль» появилось, скорее всего, от слова «кремлевый». Словосочетание «кремлевое дерево» можно встретить в словаре В. Даля: оно означает хорошее, крепкое дерево, из которого можно было строить крепость. Кремлей у нас в стране много: самый древний Кремль находится в Пскове, а самый новый — в Тобольске.

Но вот Московский Кремль — самый большой по площади не только в России, но и во всём мире! Однако так было не всегда…

Первый Кремль возник при князе Юрии Долгоруком на Боровицком холме у места впадения реки Неглинной в Москву-реку. В то время по территории современного Александровского сада протекала речка Неглинная, которая в начале XIX века была убрана под землю. Неглинка, как её многие до сих пор называют, впадала в Москву у Боровицкого холма, а перед местом впадения был брод — мелкое место, по которому можно было переходить речку на конях. Именно это и делал Юрий Долгорукий в 1147 году, когда путешествовал из Киева в Суздаль, где жила его семья. Пересекая Москву-реку по броду, он приметил эти холмы на границе Суздальского княжества и решил основать тут первую деревянную крепость. Правда, уже в те времена эти земли не были «бесхозными», они принадлежали гордому и строптивому боярину Степану Кучке, который не хотел их отдавать даже киевскому князю.

В результате Юрий Долгорукий с ним поступил в соответствии с правилами того времени: самого боярина убил, но сжалился над его детьми — их князь отправил на воспитание к своей семье, под город Владимир.

В дальнейшем, правда, эта ошибка отразилась на семье самого князя: его сын Андрей, будущий великий князь, сделавший город Владимир следующей столицей Руси, влюбился в одну из дочерей Степана Кучки, Ульяну, женился на ней и приблизил ко двору её братьев. Именно эти сыновья Кучки («Кучковичи») в 1174 году составили заговор и убили Андрея Боголюбского. Некоторые историки считают, что это убийство было в том числе местью за смерть их отца, хоть и произошло намного позже.

Однако история Москвы как города продолжила свое развитие. В XIII веке на Русь обрушилась великая беда: из восточных степей пришли «народы незнаемые» — татаро-монголы, захватили и сожгли многие города. Судьба эта не миновала и будущую столицу Руси.

«Тое же зимы взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную христьянскую веру, а князя Володимера яша руками, сына Юрьева. А люди избиша от старьца и до сущаго младенца, а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша, и много именья въземше, отидоша». Лаврентьевская летопись, 1377 г.

Согласно Лаврентьевской летописи, в 1238 году войска хана Батыя полностью сожгли Москву, её жители попрятались в окрестных лесах, однако после того как монголы ушли, вернулись и вскоре восстановили город. При Иване Калите в начале XIV века Москва становится уже значимым, крупным городом Северо-Восточной Руси. Тогда были построены высокие кремлёвские стены из дуба. С этого времени некоторые исследователи называют Москву столицей, поскольку именно Иван Калита переманил в свой город из Владимира митрополита Петра — главу Церкви, а для средневековых русских людей тот город, где жил митрополит, и был фактически главным городом.

При Дмитрии Донском в конце XIV века был построен первый Кремль из камня, белого известняка, привозимого с границ современной Московской области. Именно с тех пор во многих источниках можно встретить термин «Москва белокаменная». Кремль действительно производил сильное впечатление и на самих москвичей, и на гостей города, однако его площадь ещё не была такой грандиозной, как при строительстве новой крепости в конце XV века. Кремль Дмитрия Донского был в два раза меньше современного, построенного итальянскими мастерами уже при Иване III.

Именно Иван III затеял грандиозное строительство в столице становившегося на ноги русского государства. Получивший прозвище Великий, Иван известен прежде всего тем, что прекратил платить дань Орде и фактически создал современное независимое русское государство. «Москва — третий Рим» — концепция, сформулированная чуть позже монахом Филофеем, наиболее полно описывала амбиции великого князя. К тому времени на берегах Босфора под натиском турков-османов пал Константинополь. Византия, крупнейшая православная империя, существовавшая более тысячи лет, была захвачена мусульманами. В результате Москва, в которую из Константинополя раньше даже назначали митрополитов, начала воспринимать себя наследницей, преемницей великой империи.

Из Византии на Русь пришёл, в частности, такой символ, как двуглавый орёл, которого с тех пор можно было встретить на княжеских монетах.

Кроме того, Иван III решил подчеркнуть преемственность Руси от павшей империи и заключил династический союз — вторым браком он женился на племяннице последнего византийского императора Константина Палеолога, Софье Палеолог, женщине знатной, богатой, интеллигентной. Возможно, именно она рассказала своему мужу об итальянских архитекторах, которые в то время строили мосты, дворцы и крепости в Северной Италии. Иван III поручил своему послу в Венеции дьяку Семену Толбузину найти лучших мастеров своего дела — «муролей» (от итальянского muro — стена) и заманить их на Русь щедрыми посулами.

«А денег с Толбузиным князь велики послал своей казны 700 рублей, а рядиться с муролями повелел по 10 рублев на месяц найму…» Данные русских летописей об Аристотеле Фиораванти

Соблазнённые огромным жалованьем (в окрестностях русской столицы большое село со всеми его обитателями можно было купить рублей за двадцать), в Москву в конце XV века потянулись итальянские «муроли», чьей главной задачей стало возведение крупнейшей крепости в мире. Но подробнее о строительстве Кремля и его архитектурных достопримечательностях мы расскажем в следующей статье.

Продолжение следует.