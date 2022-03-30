Кремль: история самой большой действующей крепости в мире

Часть III: Соборы и сокровищницы

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Безусловно, основное внимание всех посещающих Кремль приковывают грандиозные кремлёвские соборы с позолоченными куполами. Всего доступных для посещения церквей пять: долгое время бывший кафедральным Успенский собор, место упокоения князей и царей Архангельский собор, изящный Благовещенский собор, церковь Ризоположения и собор Двенадцати апостолов в Патриаршем дворце. Можно увидеть также купола Верхоспасского собора, но в него попасть нельзя. До пандемии можно было ещё и подняться на колокольню Ивана Великого, долгое время славившуюся как самое высокое здание Москвы — 80 метров; рядом с ней звонница с большим количеством колоколов, самый большой из которых весит 60 тонн.

Колокольня Ивана Великого была построена неподалеку от древнего храма Иоанна Лествичника, возведённого ещё при Иване Калите на Боровицком холме и разобранного в 1505 году. Строил её итальянский зодчий, известный в летописях под именем Бон Фрязин. Уникальный «небоскрёб» был построен на фундаменте, который, как полагали, уходил в глубину до уровня Москвы-реки. На самом деле крепчайшие сваи, вырезанные из могучих вековых дубов, уходили в землю всего на 4,3 метра, плотно пригнаны одна к другой и покрыты сверху белым камнем. Грунтовые воды пропитали дуб и придали ему твёрдость гранита. А в конструкцию первого яруса Бон Фрязин заложил металлические балки — для русской архитектуры того времени это был настоящий инженерный прорыв. Спустя триста лет предусмотрительность итальянского зодчего спасла колокольню: в октябре 1812 г., при отступлении из Москвы, войска Наполеона заминировали храм и звонницу, как и многие другие здания древней столицы, но Иван Великий устоял.

Успенский собор — главный собор Кремля — был построен самим Аристотелем Фиораванти по образцу жемчужины домонгольской архитектуры Древней Руси, Успенского собора города Владимира (Иван III даже отправлял Аристотеля «в командировку» во Владимир, чтобы тот снял мерки с собора XII века). «Как един камень» — говорили о нём современники — настолько он поражал их воображение. Именно в этом соборе совершались главные церемониальные богослужения, здесь венчали на царство царей, а затем императоров, здесь же погребали глав Русской православной церкви — по внутреннему периметру собора можно увидеть захоронения митрополитов и патриархов. До пандемии COVID-19 в соборе регулярно проводились богослужения, часто их совершал сам Патриарх. Сейчас же собор функционирует в основном как музей, здесь можно увидеть древние иконы XII века, «Мономахов трон» Ивана Грозного, величественный пятиярусный иконостас и множество других древностей. Внутри собор расписан фресками, также фрески можно встретить на южном и северном портале снаружи над входными вратами, а ещё — на восточной стене над апсидами (полукруглыми выступами в районе алтаря, характерными для православных храмов) — в Успенском соборе их насчитывается пять.

Собор чуть поменьше — Архангельский, также построен итальянскими мастерами и производит на многих впечатление итальянского палаццо — красивыми уникальными капителями на пилястрах и причудливыми закомарами в форме раковин. Внутри собора — древний некрополь, более пятидесяти захоронений русских князей и царей, начиная от Ивана Калиты и заканчивая саркофагом Петра II, внука Петра I, скончавшегося в Москве от эпидемии оспы в 1730 году в возрасте 14 лет. Все они расположены в эклектичном порядке и перемешаны с захоронениями удельных князей, но в любом случае производят сильное впечатление на всех посещающих храм.

В Благовещенском соборе, построенном уже псковскими мастерами, не было церемониальных служб, сюда приходили члены царской семьи на вечерние богослужения, здесь устраивали крещения детей, здесь же можно увидеть пол из полудрагоценного камня — яшмы. По легенде, Иван Грозный имел больные колени и долго молился об исцелении. Когда же его ноги перестали болеть, он приказал выложить пол собора полудрагоценным камнем. В иконостасе Благовещенского собора можно встретить древние иконы Феофана Грека и Андрея Рублёва, а богослужения здесь до пандемии велись только в престольный праздник Благовещения — 7 апреля.

Большую площадь в Кремле занимают и светские строения: это прежде всего Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, здание Оружейной палаты и Алмазного фонда, Арсенал и Сенат. Грановитая палата — одно из первых каменных светских строений в Москве. Это часть несохранившегося доныне Теремного дворца, в котором были покои царя и его семьи. До пандемии в Грановитую палату можно было попасть на экскурсию, но сейчас такой возможности нет. Считается, что именно на крыльцо Грановитой палаты царевна Софья выводила маленьких Петра и Иоанна во время стрелецкого бунта в конце XVII века. В середине же XIX века знаменитый архитектор Константин Тон построил огромное здание Большого Кремлевского дворца — императорской резиденции.

Хоть Пётр I и перенёс столицу в Санкт-Петербург, императоры часто приезжали в Москву, где для них был построен роскошный дворец. Именно его мы часто видим по телевизору, когда президент России устраивает роскошные приёмы в Кремле. Сразу за Большим Кремлевским дворцом находится ещё одно строение Тона — здание Оружейной палаты и Алмазного фонда, построенное в 1851‑м для древнейшей царской сокровищницы-музея, возникшей на территории крепости в далеком XIV веке.

В Кремле есть также уникальное тихое местечко — Тайницкий сад, где можно увидеть, например, дуб «Космос», посаженный Юрием Гагариным 14 апреля 1961 года. Отсюда же, с высокого берега Москвы-реки, открываются живописные виды на Замоскворечье и парк Зарядье. У подножия холма, также за кремлёвской стеной, можно увидеть две вертолётные площадки, предназначенные для вертолётов президента, — для москвичей не секрет, что только над Москвой позволено летать вертолётам первого лица страны. Недалеко же от Тайницкого сада на Ивановской площади под землёй до сих пор строится уникальный археологический музей, который скоро распахнёт свои двери для посетителей.

Кремль — удивительный памятник архитектуры, уникальный музейный комплекс в самом центре нашей столицы, сохранивший в себе дух старой Москвы и богатую историю. Обязательно посетите его, когда приедете в Москву!