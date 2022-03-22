Кремль: история самой большой действующей крепости в мире

Часть II: След гибеллинов в сердце Москвы

Часть I | Часть II

Для строительства Кремля рядом с древнейшим Спасо-Андрониковым монастырём был построен специальный кирпичный заводик, на котором и делали большие восьмикилограммовые «брики», из которых возводились кремлёвские стены. Это сейчас мы можем увидеть современную кладку из привычных нам небольших красных кирпичей, а первоначально Кремль был построен из огромных «бриков», которые сложно было поднять одной рукой. Однако изначально красным Кремль не был. Не всем известен любопытный факт, что на многих дореволюционных картинах Кремль изображается белым. Дело в том, что его белили вплоть до революции, и лишь в годы советской власти его перестали белить и он «окрасился» в привычный нам красный цвет.

В начале XVI века Кремль выглядел как мрачная средневековая крепость, со всех сторон окружённая водой. С одной стороны река Москва, с другой — Неглинная, а со стороны современной Красной площади был глубокий так называемый Алевизов ров, вырытый итальянским архитектором Алевизом Новым. И привычных нам красивых восьмиугольных наверший с зелёными крышами также у Кремля не было: башни были гораздо ниже и завершались простой деревянной крышей. Лишь в XVII веке появились изящные башенки с зелёными крышами, украшенные двуглавыми орлами.

Предполагают, что под именем Алевиза Нового на Руси знали архитектора и скульптора Алоизио Лабмерти да Монтаньяна. Его пригласили работать в Москву послы царя Ивана III Дмитрий Ралев и Митрофан Карачаров, находившиеся в Венеции и Риме с дипломатическими и торговыми поручениями. На обратном пути посольство было задержано крымским ханом Менгли-Гиреем. В июне 1503 г. хан сообщал в письме к Ивану III:

«Нонеча слава Богу, на свои руки взял есми Дмитрия Ларева да Митрофана Фёдорова Карачарова; и мастеры твои иуня месяца к нам приехав и челом ударили. Мастеры фрясские и с жёнами и с детьми и с девками к нам пришли».

Иван III потребовал вернуть послов и архитектора, но коварный хан отпустил их только после того, как итальянец построил ему знаменитый дворец в Бахчисарае. В сопроводительной грамоте хан писал:

«Алевиз мастер вельми добрый, не как иные мастеры, весьма великий мастер».

23 ноября 1504 г., как об этом сообщают летописи, спустя четыре года после выезда из Италии, Алевиз Новый прибывает в Москву. Всего четыре строительных сезона — с 1505 по 1508 гг. — ему понадобилось для сооружения второго по величине собора в Москве. В 1508 г. он устраивает пруды и выкладывает белым камнем ров шириной 34 и глубиной 10 метров. Этот ров, ошибочно приписываемый Алевизу Старому, шел вдоль Красной площади и замыкал водяное кольцо вокруг кремлёвской цитадели, ставшей ещё более неприступной. С 1514 по 1519 гг. он строит в разных частях города одиннадцать церквей. Алевиз Новый становится главным архитектором Москвы. Сооружённые им церкви способствовали формированию силуэта города и его архитектурно-пространственной композиции. На крутом взгорье в конце Ивановского переулка стоит церковь Владимира «в Старых садах» — одна из одиннадцати, построенных Алевизом.

По материалам книги Ю. С. Яралова «Зодчие Москвы XV–XIX вв.»

Долгое время Кремль выполнял свою непосредственную функцию крепости — защитницы горожан. Москвичи, селившиеся в основном вокруг стен Кремля в слободах, в случае опасности могли прятаться за высокими кремлёвскими стенами. А опасность действительно существовала — вплоть до XVII (!) века к Москве подходили орды степняков, прежде всего крымских татар, которые совершали разорительные набеги на наши северные земли. Однако чести ради стоит сказать, что силой Кремль ни разу не брали — он был неприступной крепостью. Лишь дважды иноземцы сидели подолгу внутри — это были поляки в начале XVII века, когда на Руси была Смута, и французы в начале XIX века, когда Наполеону Москву сдали без боя. Но в обоих случаях Кремль неприятелю отдавали без осады, и внутрь враги входили через открытые ворота, не штурмуя крепость.

В Кремль, как и сейчас, было несколько входов: главный, через Спасскую башню, или Фроловскую, как она называлась раньше в честь церкви святых Флора и Лавра, что была неподалёку (Флор в славянском языке трансформировался в Фрола); также через речку Неглинную было переброшено четыре моста, из которых сохранился только один — Троицкий, именно по нему сейчас в Кремль и заходит большинство посетителей.

Подступы к нему защищала и защищает до сих пор Кутафья башня, единственная башня за пределами стен Кремля. По-древнеславянски «кутафья» означает хорошо укутанная, одетая, полная женщина. Видимо, именно такую бабу напоминала башня москвичам, отчего и получила такое прозвище. На многих картинах она изображается с деревянной крышей, сейчас же крыши нет, башня полая, с красивой ажурной надстройкой наверху — такая надстройка появилась только в XVIII веке, когда враги Кремль уже не осаждали и можно было делать декоративные, а не функциональные башни.

Всем известен характерный символ Кремля — зубчик в виде ласточкина хвоста. Их на стенах Кремля 1 045 штук, называются они мерлонами и раньше выполняли не только символическое, но и прямое функциональное значение. За ними воины могли укрываться от стрел и пуль, между ними помещали пушки, которые стреляли во врагов. Любопытно, что точно такие же мерлоны можно встретить на стенах замка Сфорца в Милане. Дело в том, что замок Сфорца проектировал тот же архитектор, который затем приехал в Москву и, по-видимому, составил план-проект Кремля — Аристотель Фиораванти. В конце XV века он работал на партию гибеллинов в Северной Италии, много что строил для них. Врагами гибеллинов были гвельфы, первые были против папы Римского, а последние — за папу. Вероятно, прибыв в Москву, Аристотель рассудил, что и Иван III не на стороне папы, а потому позволил себе оставить символ гибеллинов — ласточкин хвост — и на московском Кремле.

Гвельфы — итал. Guelfi, искажённое немецкое Welfen — сторонники ограничения власти императора Священной Римской империи и усиления папы Римского. Вельфы — древний аристократический род, из которого происходили могущественные герцоги Баварии и Саксонии (отпрыски этого дома отметились и в русской истории — к Вельфам принадлежала София Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская, мать императора Петра II, и Антон Ульрих Брауншвейгский — отец императора Иоанна VI Антоновича). Италия стала ареной борьбы сторонников Вельфов со швабской династией Штауфенов, чьим родовым замком был Вайблинген. Латинизированное имя этого замка — Гаубелинг — дало название партии гибеллинов, выступавших за укрепление власти императора и ослабление влияния папского престола. Знаками гвельфов были лев и корона, знаком гибеллинов — алая роза или белая лилия. Укрепления обеих партий можно было различить издалека: крепостные стены гвельфов имели прямоугольные зубцы, а у гибеллинов эти зубцы имели форму ласточкиного хвоста, отдалённо напоминавшего символ имперской власти — орла с двумя крылами.

Всего в Кремле можно насчитать двадцать башен, три из них имеют округлую форму, остальные прямоугольные.

Если посмотреть на Кремль сверху, то он имеет вид треугольника, и на вершинах этого треугольника мы как раз и можем увидеть округлые башни, которые строились для возможности стрельбы из них во все стороны. В древности некоторые башни были жилыми, сейчас же они находятся в ведении ФСО — Федеральной службы охраны, сотрудники которой также патрулируют Кремль. Остальные здания на территории Кремля принадлежат администрации президента и музеям Кремля. До революции основными жителями крепости были монахи — на территории Кремля было два крупных монастыря — Чудов и Вознесенский, которые были снесены по приказу Сталина в 1929 году. Во времена Сталина Кремль был закрыт для посещения — сам Иосиф Виссарионович жил в Кремле в здании Сената, а в других зданиях неприступной крепости размещались квартиры верхушки советской номенклатуры. До революции Кремль был открыт для публики, на его площадях велась торговля, здесь выкрикивали царские указы. Отсюда, кстати, и пошло выражение «кричать на всю Ивановскую» — Ивановская площадь сейчас самая большая в Кремле.

Большинство строений в Кремле — дореволюционного времени, из советских зданий возвышается только огромный Государственный Кремлёвский дворец, построенный в 1961 году. Именно в него мечтал попасть каждый советский ребёнок, поскольку здесь проходили знаменитые Кремлёвские ёлки. В наше же время в Государственном Кремлёвском дворце устраивают концерты звёзды мировой и российской эстрады.

Окончание следует.