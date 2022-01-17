Конон Молодый, он же полковник Лонсдейл

Все считали, что он уехал в страну Мао Цзедуна, а Конон неожиданно “вынырнул” в Канаде. С документами полковника Гордона Арнольда Лонсдейла, в действительности скончавшегося в 1943 г. Для него началась новая жизнь. “Моя легенда стала и обязана была стать моей жизнью настолько, чтобы никакие случайности и «детекторы лжи» не могли бы меня уличить ни во время бодрствования, ни во время сна”, — вспоминал Молодый. Вскоре он отправился в Англию — поближе к тем военным изобретениям, которые интересовали Центр.

В истории разведки ХХ века немало судеб, которые невозможно придумать. Фантазии не хватит даже у писателей-фантастов. И трудно понять, где заканчивается историческая правда и начинаются мистификации, без которых тайной службы не бывает.

Он торговал музыкальными автоматами, которые охотно приобретали бары. А ещё — жевательной резинкой, которая тоже выскакивала из автоматов. Много ездил по Европе, заключал контракты, получал призы — и “между делом” создавал агентурные сети.