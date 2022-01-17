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Конон Молодый, он же полковник Лонсдейл

Жизнь и приключения разведчика-миллионера

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100 лет назад, 17 января 1922 года, родился Конон Молодый — классик советской внешней разведки.

Конон Трофимович родился в Москве, в семье научных работников. Рано лишился отца. У него имелись дальние родственники за океаном. Это сыграло важную роль в его судьбе.

Конон Молодый
Конон Молодый

Говорят, на мальчишку сделал ставку Генрих Ягода — в то время заместитель начальника 4-го (разведывательного) управления РККА Яна Берзина. По указанию Берзина, одного из создателей советской военной разведки, 4-е управление РККА “искало культурных людей с интеллектуальными особенностями, знанием языков, способностью стратегически думать и внимательно отслеживать” важнейшие тенденции в политике и экономике. Конону было тогда всего десять лет, но руководство 4-го управления разглядело в нём большой потенциал. Юный Молодый отправился к родне в Сан-Франциско и несколько лет прожил в США, оттачивая свой английский — вряд ли такое было возможно в 1932 г. без протекции со стороны “органов”. Но в 1938 г. шестнадцатилетний юноша вернулся в СССР и школу закончил уже в Москве. Потом прошёл всю Великую Отечественную войну, даже расписался на Рейхстаге. После войны Конон учился в институте внешней торговли, а заодно изучал китайский язык.

Конон Молодый
Конон Молодый

Все считали, что он уехал в страну Мао Цзедуна, а Конон неожиданно “вынырнул” в Канаде. С документами полковника Гордона Арнольда Лонсдейла, в действительности скончавшегося в 1943 г. Для него началась новая жизнь. “Моя легенда стала и обязана была стать моей жизнью настолько, чтобы никакие случайности и «детекторы лжи» не могли бы меня уличить ни во время бодрствования, ни во время сна”, — вспоминал Молодый. Вскоре он отправился в Англию — поближе к тем военным изобретениям, которые интересовали Центр.

В истории разведки ХХ века немало судеб, которые невозможно придумать. Фантазии не хватит даже у писателей-фантастов. И трудно понять, где заканчивается историческая правда и начинаются мистификации, без которых тайной службы не бывает.

Он торговал музыкальными автоматами, которые охотно приобретали бары. А ещё — жевательной резинкой, которая тоже выскакивала из автоматов. Много ездил по Европе, заключал контракты, получал призы — и “между делом” создавал агентурные сети.

Разведчики нелегалы
Разведчики-нелегалы: Акопян, Молодый, Фишер

Ему, конечно, немного помогала Москва — на первых порах. Но только на первых — иначе нелегал бы непременно провалился. А полковник Гордон Лонсдейл долго не знал провалов. Стал миллионером — и даже снабжал валютой Родину, которая, как известно, начинается с картинки в твоём букваре. Снискал в Лондоне всеобщее уважение за благотворительность и благородный образ мыслей. Он даже побывал на аудиенции у королевы — и ходили слухи, что она посвятила его в свои рыцари. Впрочем, насчёт рыцарства — это всё-таки преувеличение, но встреча с Елизаветой II была. Как и знакомства в высшем свете Британии. И полезные сведения в СССР от “агента Бена” поступали регулярно — в том числе по ракетной технике, по знаменитому британскому флоту…

Он стал одним из фундаторов консервативного политического клуба, ратовавшего за восстановление прежнего блеска Британской империи — “Королевской заморской лиги”. Многие двери открывались перед ним. А провалился полковник двух держав из-за полубезумного поляка, который временами выдавал себя за спасшегося царевича Алексея. Этот перебежчик — Михаил Голеневский — дал показания, что служащий британской военно-морской базы Гарри Хоутон работает на советскую разведку. Оперативники MI-5 выявили связи Хоутона с Лонсдейлом, и в январе 1961 года последовали аресты. На следствии Молодый держался хладнокровно и корректно, никого не выдал. Приговор он получил отчаянный — 25 лет заключения. Но через три года его обменяли на Гревилла Винна — британского разведчика, которого арестовали сотрудники КГБ. Пройдя по знаменитому Глиникскому мосту, Молодый оказался в социалистическом Берлине, а затем и на Родине. Он преподавал, давал советы коллегам, порой сотрудничал с кинематографистами.

Конон Молодый и Донатас Банионис
Конон Молодый и Донатас Банионис

Например, разведчик консультировал авторов фильма “Мёртвый сезон” — режиссёра Савву Кулиша, актёра Донатаса Баниониса, которого сам выбрал на роль Ладейникова. Они действительно похожи — Молодый и Банионис.

Незадолго перед смертью “полковник Лонсдейл” рассказал — с санкции руководства, разумеется — о своих приключениях известному журналисту Валерию Аграновскому. Эти рассказы легли в основу интереснейшей книги “Профессия: иностранец”, которая до сих пор остаётся главным источником информации о жизни и деятельности Конона Молодого.

Умер Конон Трофимович Молодый внезапно, во время прогулки по подмосковному лесу, в возрасте 48 лет. Он как истинный английский джентльмен и ещё более — как офицер русской разведки — привык держать все свои переживания и чувства в себе. Но сердце в конце концов не выдержало…

Арсений Замостьянов

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