Карибский кризис: к годовщине несостоявшегося Армагеддона

Сами американцы считали, что вся эта история началась в конце 1961 года, на ХХII съезде КПСС. На фоне встречи Кеннеди и Хрущёва в июне 1961 года, августовского кризиса Берлинской стены, нарастающих экономических проблем, продолжающегося противостояния с Китайской коммунистической партией и развенчания мифа о советском превосходстве межконтинентальных баллистических ракет (МБР) — произошла переоценка советской военной, экономической и внешней политики и задач.

Миф о советском превосходстве в МБР должен быть освещён подробнее.

В декабре 1957 года по оценке разведывательного сообщества США, Советский Союз располагал максимум 10 единицами МБР. Следующий доклад в августе 1958 года называл уже число в сто таких ракет, оценивая потенциал в 500 единиц к концу 1962 года.

По другой оценке, к 1962 году у СССР было 36 МБР, 138 стратегических бомбардировщиков с 392 бомбами и 72 ракеты морского запуска (с подводных лодок). США располагал 203 МБР, 1 306 бомбардировщиками с 3 104 бомбами и 144 ракетами морского базирования.

Обнаружение стартовых позиций советских ракет начиналось с разведывательных полётов самолёта-разведчика U-2 в 1956 году. Вскоре ЦРУ получило информацию, что число стартовых позиций — около дюжины. Однако политика разведки и Белого дома в отношении разглашения источников информации (полёты U-2 проходили с нарушением международного права) привела к тому, что у широкой общественности создалось впечатление о “ракетном преимуществе” на стороне СССР. Это привело к усилению военно-промышленного комплекса (термина, который появился при президенте Эйзенхауэре с целью описать сближение политических кругов США и оборонной промышленности). Как оказалось, ЦРУ, во главе которого стоял Аллен Даллес и связанные с ВПК политики, заинтересованные в дальнейшем усилении оборонной промышленности США, поддерживали иллюзию ракетного превосходства СССР. Понятно, что на бюджете военных и ЦРУ это сказывалось самым лучшим образом, а вот на нервах политиков и гражданского населения — не очень.

Для победы на выборах 1960 года Кеннеди, в частности, использовал миф о провале позиций администрации Эйзенхауэра-Никсона по удержанию ядерного паритета с СССР в области ракетно-ядерного вооружения, хотя как кандидат в президенты обладал информацией, что ядерный баланс был сильно смещён в пользу Америки.

Поэтому, когда в январе 1961 года Роберт Макнамара, новый министр обороны, и Розуэлл Гилпатрик, его помощник, взялись лично перепроверять фотографии стартовых площадок советских ракет, полученных со спутников “Корона”, результат получился немного отличающийся от заявленного — 10 ракет. В сентябре 1961 года разведывательное сообщество США твёрдо утверждало, что у СССР не более 25 пусковых, и новых пока не строится. В этот момент у США было 57 пусковых межконтинентальных баллистических ракет, что давало им явное преимущество. Цитируя американского исследователя, президент Кеннеди встретил эту новость “более в ярости, чем с облегчением”.