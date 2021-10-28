Карибский кризис: история повторяется?

Немного информации о размещении войск СССР:

“По состоянию на 29 сентября на Кубу прибыли — подразделения двух ракетных полков с ракетами Р-12 (10 пусковых и 19 ракет), 10 и 11 дивизия ПВО в составе шести полков С-75 (24 дивизиона, 576 ракет), полк крылатых ракет ФКР-1 (10 пусковых и 20 ракет), истребительный авиаполк [47 самолетов, поставляли МиГ-21, согласно американскому знанию о советских поставках в Ирак, к каждому самолету было 10 ракет Р-13 (АА-2 по классификации НАТО), соответственно запас ракет — 470 единиц], вертолетный полк с 28 вертолетами [Ми-1, Ми-4], и смешанная авиаэскадрилья [11 самолетов]”.

От ВМФ — бригада ракетных катеров (12 катеров и 28 ракет), береговой ракетный полк “Сопка” (8 пусковых и 34 ракеты). Сухопутные войска — четыре мотострелковых полка (141 танк и САУ, 102 орудия и миномета, 27 ПТУРС). Также в пути находился один танковый батальон 314 ОМСП (отдельный мотострелковый полк).

“Всего прибыло 30938 человек. Из прибывших войск к этой дате приведены в готовность к выполнению боевых задач 17 ракетный полк «Сопка”, 302, 400 и 496 ОМСП, заканчивают подготовку к боевому дежурству с 1 октября — 11 дивизия ПВО в полном составе и один зенрап [зенитно-ракетный полк] 10 дивизии ПВО, 32 ИАП (истребительный авиаполк), 41 бригада ракетных катеров, и, с 10 октября, — два зенрап 10 дивизии ПВО. При этом только к 7 октября (самолетом Ту-114) планировалось отправить группу из 8 генералов и офицеров с целью проверки дислокации, приведения в готовность войск ПВО и авиации, и проверить, правильно ли готовят данные и позиции ракетчики”.

Эти данные приводятся по докладу генерал-полковника С. П. Иванова маршалу Советского Союза товарищу Малиновскому от 29 сентября 1962 года.

В первый день кризиса, 16 октября 1962 года, Кеннеди и его советники уже знали, что размещение советских МБР на Кубе не меняет стратегический баланс, ведь “нет никакой разницы, взорвут вас ядерные ракеты, прилетевшие из Советского Союза, или те, которые прилетят с [расстояния] 90 миль. География не так важна”. Более того, поскольку Советский Союз уступал американцам по разведывательным возможностям (аэрофото- и спутниковая съемка), у американцев было больше времени засечь и отреагировать на подготовку к запуску советских МБР.