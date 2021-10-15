Как русских на Западе превращали в дикарей и чудовищ

…С треском проиграв информационную кампанию в Европе, Россия закономерно потерпела поражение в самой Крымской войне. Вместо того, чтобы организовать качественную пропаганду на Западе, у нас стали усиленно обрабатывать “внутренний рынок”. Для простонародья рисовали лубки, где убогим французам показывали кузькину мать в стиле 1812 года, называя их “петушинцами”. Живописец Василий Тимм постоянно снабжал публику рисунками, изображавшими сокрушение вражеских армий и наши победы. Российские газеты снисходительно рассуждали об англичанах, упрекая их в бездуховности и “пребывании в невежестве”, а также объясняли, что санкции Запада для нас ничего не значат — дескать, так лучше для отечественной экономики. Пренебрежительно писали, что европейцы забыли Бога и думают исключительно о роскоши — это, мол, в итоге приведёт к разложению Европы и возвышению России. Пока в Петербурге упивались осознанием того, какие мы мудрые, храбрые, православные и высокодуховные, британская пропаганда профессионально выполнила свою задачу: не скупясь на выдумки, откровенное враньё, замалчивание фактов кровавых преступлений Турции против христиан, она вылепила из России монстра, дичайше напугавшего европейские народы. В итоге те приветствовали войну “цивилизации” с “варварством”.

Самое-то печальное, что за 167 лет ситуация не изменилась ни на грамм. Западная пропаганда успешно превращает Россию в очумевшего медведя, а наши доморощенные “инфосолдаты” торжествуют: Западу скоро кранты, ибо нешто они православные да пост держат? Вывод, что всё вокруг уже готово для новой войны, мне совершенно не нравится.

Но, тем не менее, так оно и есть.