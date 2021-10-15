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Как русских на Западе превращали в дикарей и чудовищ

Почему Россия с треском проиграла информационную войну в XIX веке?
Пещерные русские
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Страшно было смотреть — что именно творили русские солдаты. В стиле диких сибирских традиций они вытаскивали раненых османов из воды и душили их руками, либо кололи штыками. Стон стоял над Синопом, заглушаемый довольным хохотом московитов”. Именно в таком восхитительном тоне британские газеты писали про Синопскую битву 18 ноября 1853 года, в которой Россия уничтожила турецкий флот. В дальнейшем, правда, выяснилось — ни один британский журналист морское сражение не видел, а рассказ о зверствах русских был целиком высосан из пальца. “В гостиных, на торжищах, в отвратительных кофейнях Саксонии слышишь лишь одно ругательство, зависть, ненависть к России, — огорчённо писала из Дрездена русская аристократка. — Не говорю уже о газетах. Здоровье моё не позволяет их читать — всякий листок придаёт пуд желчи”. Английские корреспонденты из газеты Daily News между тем горячо уверяли читателей — православные верующие в симпатичной “прозападной” Османской империи счастливы, довольны, и им живётся куда лучше, чем христианам в ледяной медвежьей Московии. То была первая пропагандистская война Запада, и Россия её с треском проиграла. Почему?

“Вырвать клыки у медведя”

…В первую очередь — по причине детской наивности. Российская интеллигенция считала: если про нас откровенно врут, а мы изречём святую правду, читатели европейских газет моментально зааплодируют, и скажут — ну всё, мы вас теперь обожаем. Однако быстро выяснилось, что публика в Европе (как и сейчас) в восторге от штампов и клише. Синопскую битву британцы окрестили “Синопской резнёй”, и название прижилось — хотя российские моряки не убивали пленных турок. Доводы со стороны России никто слышать не желал, от них просто отмахивались: подумайте сами, разве псы режима способны нести истину? Знаменитый Карл Маркс (он тогда жил в Лондоне), публикуя свои статьи, призывал захватить Крым, оккупировать Одессу и “развязать руки кавказским горцам”, а также спонсировать восстание финнов, дабы угрожать Петербургу. Фридрих Энгельс выражал стандартный ужас среднего европейца перед могуществом России: “если русские одолеют Турцию, они окажутся сильнее всей Европы, вместе взятой”. Лондонская газета The Times призывала “вернуть Россию к обработке земель, загнать московитов вглубь лесов и степей, оставив без моря”. Спикер палаты общин Джон Рассел заявлял о “срочной необходимости вырвать клыки у медведя”. Британских обывателей запугивали, они послушно боялись.

Синопское сражение

Гравюра Синопского сражения

“Толпа сутенёров и проституток”

Одновременно, английские журналисты бросились восхвалять будущих союзников в Крымской войне — французов. Ещё недавно пресса Великобритании топила французских политиков в дерьме, называя свиту императора Наполеона III “толпой паразитов, сутенёров и проституток” — теперь же она принялась сладостно превозносить их. Точно также расхваливали и Османскую империю, именуя халифат “цивилизованным и приближенным по идеям к Западу”: разумеется, о таких расправах турок над христианами, как резня армян, греков (на Крите), сербов и болгар британские СМИ мудро не сообщали. Оправдать Россию было невозможно — сторонник мирного решения вопроса, английский политик Ричард Кобден отмечал: призывать англичан одуматься было всё равно, что выступать перед сворой бешеных псов. Французская театральная актриса Элиза Рашель, гастролировавшая в России в 1853–1854 гг., после возвращения подверглась страшной критике в Британии и Франции. “Господи, да как она посмела выступать перед ужасными варварами, собирающимися со дня на день захватить Европу?” Всем, кто высказывал альтернативные точки зрения и произносил крамольные слова вроде “возможно, Россия не такая уж и плохая” немедленно затыкали рот и объявляли национал-предателями.

“Тщедушны и малодушны”

И как же в Санкт-Петербурге на это отвечали? Согласно старорусским обычаям, никак. Поэт и историк Пётр Вяземский написал на французском языке патриотическую книгу “Письма русского ветерана 1812 года о восточном вопросе”: издав её в Бельгии, Швейцарии и Пруссии. Роман потряс читателей, но посольство Российской империи в Вене отказало ему в выделении средств на дополнительный тираж. “Глашатаи царя тщедушны, малодушны и дуют в соломинку, — высказался затем поэт, не выбирая выражений. — Подобные публикации действуют на умы успешнее и сильнее, нежели многие дипломатические ноты”. Российский император Николай I был уверен, что австрийские газеты абсолютно бесплатно перейдут на нашу сторону — из благодарности за разгром русскими войсками восстания венгров в 1849 году, а значит, деньги на информационную войну тратить не надо. Тут-то Николай Павлович и облажался, ибо пресса Австрии… дружно поддержала британцев и французов — дескать, надо спасать бедненькую Турцию от зарвавшегося славянского зверюги! За пару месяцев благодушная австрийская публика была обработана “акулами пера” до нужной кондиции, яростно возненавидев Россию. Разозлившиеся чиновники Российской империи плюнули и посчитали: пофиг нам эта информационная война и обработка общественного мнения, скоро разделаем иноземцев окаянных, как Бог черепаху. Попытки доказать правоту России на Западе прекратились.

Медвежьи клыки

Спикер палаты общин Джон Рассел заявлял о “срочной необходимости вырвать клыки у медведя”

Торжество откровенного вранья

…С треском проиграв информационную кампанию в Европе, Россия закономерно потерпела поражение в самой Крымской войне. Вместо того, чтобы организовать качественную пропаганду на Западе, у нас стали усиленно обрабатывать “внутренний рынок”. Для простонародья рисовали лубки, где убогим французам показывали кузькину мать в стиле 1812 года, называя их “петушинцами”. Живописец Василий Тимм постоянно снабжал публику рисунками, изображавшими сокрушение вражеских армий и наши победы. Российские газеты снисходительно рассуждали об англичанах, упрекая их в бездуховности и “пребывании в невежестве”, а также объясняли, что санкции Запада для нас ничего не значат — дескать, так лучше для отечественной экономики. Пренебрежительно писали, что европейцы забыли Бога и думают исключительно о роскоши — это, мол, в итоге приведёт к разложению Европы и возвышению России. Пока в Петербурге упивались осознанием того, какие мы мудрые, храбрые, православные и высокодуховные, британская пропаганда профессионально выполнила свою задачу: не скупясь на выдумки, откровенное враньё, замалчивание фактов кровавых преступлений Турции против христиан, она вылепила из России монстра, дичайше напугавшего европейские народы. В итоге те приветствовали войну “цивилизации” с “варварством”.

Самое-то печальное, что за 167 лет ситуация не изменилась ни на грамм. Западная пропаганда успешно превращает Россию в очумевшего медведя, а наши доморощенные “инфосолдаты” торжествуют: Западу скоро кранты, ибо нешто они православные да пост держат? Вывод, что всё вокруг уже готово для новой войны, мне совершенно не нравится.

Но, тем не менее, так оно и есть.

Георгий Зотов

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