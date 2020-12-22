История 23.12.2020

Как нацисты бежали от Красной армии: к 76-летию Висло-Одерской операции

“…Безумно холодным утром 12 января 1945 года русские начали массированный обстрел позиций 4‑й танковой немецкой армии через Вислу, к югу от Варшавы. К полудню было выведено из строя две трети артиллерии вермахта и убито около четверти всего личного состава. К концу дня советская пехота прошла вглубь на 20 км по участку фронта, а танковые части прорвались более чем на 32 км, полностью сокрушив сопротивление немцев”.

Описывая в своей книге “Конец Германии Гитлера” начало Висло-Одерской операции, британский историк Иэн Кершоу подтверждает: случилось невероятное. Впервые за всю свою историю нацистская армия побежала от русских. Солдаты дрались друг с другом за места в уходящих грузовиках, случались даже перестрелки между сослуживцами. Десятки тысяч военнослужащих вермахта сдавались в плен красноармейцам. Миллионы беженцев, запуганных пропагандой Геббельса о “большевиках-головорезах”, в панике двинулись на столицу рейха, создав адский хаос на дорогах. Это наступление РККА признано историками самым стремительным за время Второй мировой войны. У нас много пишут о горьких поражениях Красной Армии в июне-июле 1941 года, когда вермахт весело шагал в сторону Москвы: множество красноармейцев оказались в плену, а потери были ужасающими. Но вот о прилетевшей спустя три с половиной года “ответочке” нацистам знают далеко не все. С вашего позволения, я расскажу об этом.

“В грязи и тряслись от страха”

Кошмар на Восточном фронте так сотряс мозги населения Германии, что некоторые старшие офицеры подумали — уж не специально ли фюрер проигрывает войну? Ведь с осени министерство пропаганды (ведомство Геббельса) трубило о нерушимости границ рейха — а теперь армия спасается бегством от “казачьих орд”!

“Немецкий офицер-танкист описывал артподготовку русских как “огненный шторм”, и что “небо упало на землю”, — указывает британский писатель Энтони Бивор. — Большинство солдат вермахта, перепачканных в грязи и трясущихся от страха, оказались в плену. Генерал-майор Мюллер покинул войска и бежал в город Кельце”.

16 января Гитлера поставили в известность, что Варшаву удержать не удастся. “Остановите русских! — истерически закричал фюрер. — Вы должны продолжать сопротивление!” Однако уже на следующий день радиосвязь с гарнизоном Варшавы прервалась — отряды РККА заняли город. Фельджандармерия рейха немедленно задержала поезда с отпускниками, едущими домой с фронта — и начала разворачивать их обратно. Солдат высаживали из вагонов и отправляли в пекло боёв. Тех, кто начинал протестовать, арестовывали на месте. Известен случай рядового Вальтера Байера — ему (в числе немногих) военные власти разрешили ехать дальше. Когда Байер добрался до своего родного города Франкфурт-на-Одере, то с ужасом обнаружил — у ворот уже стоят части Красной Армии.

Министерство обороны СССР

Большевики у постели

Оборона немцев трещала по швам. 19 января отряды РККА освободили Лодзь: как минимум половина нацистских солдат из гарнизона дезертировали, бросив своих сослуживцев на произвол судьбы. 20 января пал Тильзит, за ним — Гумбинен и Гольдап, красноармейцы захватили бывшую ставку Гитлера “Волчье логово” под Растенбургом. Немцы надеялись, что метель и морозы задержат наступление “большевиков”, но опрометчиво забыли — в такую погоду русские чувствуют себя, как рыба в воде. 21 января попала в окружение 25-тысячная группировка вермахта в Познани — к середине февраля она была полностью уничтожена. Герой Советского Союза, полковник Иосиф Гусаковский вспоминал — один немецкий генерал, проверив позиции, лёг спать: ему казалось, враг ещё далеко. Проснувшись, он обнаружил у своей постели вооруженных красноармейцев — и, находясь в жутком удивлении, поднял руки вверх. Оказывается, в тот день подразделения РККА преодолели… 70 километров!

“Чтобы добраться до рейха без “пробок” и не быть раздавленными танками Красной Армии, немцы бросили часть машин и сливали из них бензин для уцелевшей техники, — пишет Энтони Бивор. — Автомобили часто поджигали, дабы те не достались русским”.

“Спасайтесь, русские близко!”

8 миллионов (!) немцев из числа гражданского населения поверили Геббельсу, обещавшему им страшную смерть от рук “красных”: большевики, утверждал главный пропагандист Рейха, не щадят никого, включая стариков и младенцев. Огромные толпы беженцев рванулись на Запад, и восточная Германия погрузилась в хаос. Её дороги были забиты бредущими людьми, тащившими на себе чемоданы с барахлом и тележки. Они шли пешком, ибо все автомобили нацисты реквизировали для нужд фронта. Севшим на поезда повезло немногим больше — транспорт не отапливался, и иногда по прибытии в Берлин из вагонов выносили десятки трупов: холода стояли в районе –20°C. На вокзале Бреслау обезумевшие жители города при штурме поезда растоптали десятки детей. Уцелевшим горожанам местные функционеры НСДАП раздали по одной гранате, с инструкцией — “взорвите себя и хотя бы одного русского”. Вскоре Берлин заполонили беглецы, поселившиеся на вокзалах и метро — сотни тысяч обмороженных и полупомешанных граждан Третьего рейха. Попытка организовать у Данцига склады продовольствия для голодающих привела к тому, что консервы и хлеб разграбили… солдаты из дивизий вермахта, которым тоже было нечего есть.

Настроения в самом Данциге отлично описывает историк Иэн Кершоу: “Всех охватывает паника при криках “Русские близко!” — вспоминает одна женщина. — Появляется человек на лошади, и громко орёт — “Спасайтесь, кто может! Русские будут тут через полчаса!” Люди бросали все пожитки, и бежали, куда глаза глядят”.

Солдаты пробивались к поездам силой оружия. “Это была катастрофа, — рассказывал позже унтер-офицер Алекс Шнайдер. — Просто настоящий ад”. “Трагедия невиданного масштаба, — жалобно вторит ему генерал Фридрих-Вильгельм фон Меллентин. — Европа не знала ничего подобного со времён гибели Римской империи”.

Почтовая марка России 2020 года, посвящённая Висло-Одерской операции

Бегство, смерть, плен

Зато военнослужащие СС зря времени не теряли — они тщательно сортировали беженцев, выявляя годных для фронта мужчин: в возрасте от 16 до 60 лет. Уйму заводов и фабрик в Силезии нацисты не взорвали — бросили, как есть (оборудование оттуда потом очень пригодилось СССР). 22 января — 3 февраля 1945 года советские войска захватили несколько плацдармов на западном берегу реки Одер и оказались в 80 километрах от Берлина. Лишь срочная переброска дивизий с Западного фронта, тотальная мобилизация (даже городских полицейских) и ожесточённое сопротивление немцев, понявших — бежать дальше некуда, спасли положение, оттянув падение столицы рейха на три месяца. Сработали и “заградотряды” СС с фельджандармами, показательно казнивших тысячи немецких солдат за дезертирство.

За три недели Висло-Одерской операции погиб 43 241 советский воин, потери же нацистов оказались потрясающими — 479 000 убитых и раненых, 150 000 пленных. Это была расплата Германии за первые недели лета 1941 года, за первые победы после внезапного нападения на Советский Союз. И немцы заплатили сполна — бегством своих солдат и унижением мирных граждан, ещё недавно радостно голосовавших на выборах за Адольфа Гитлера. Жалеть тут никого не надо. Они получили ровно то, что заслужили.

Георгий Зотов

Георгий Зотов

Комментарии

Похожие статьи
Кремль: история самой большой действующей крепости в мире

Часть III: Соборы и сокровищницы
Английский стиль в мужской одежде. Часть I

Время, когда новая идеология требовала новых форм
Кремль: история самой большой действующей крепости в мире

Часть II: След гибеллинов в сердце Москвы
«Большая игра» в торговле чаем. Часть II

Англичане, русские и много-много опиума
«Большая игра» в торговле чаем. Часть I

Почему у британских парламентариев bombanulo
Кремль: история самой большой действующей крепости в мире

Часть I: От деревянного до белокаменного
Джордж Вашингтон и Америка, которой не стало

Главный юбиляр февраля
Эксперименты доктора Кэмерона

Опыты над людьми без их согласия и пытки пациентов за их же деньги
Пишем интересно о прошлом, красиво о будущем, полезно о настоящем. Журнал об истории, культуре, моде и мировых событиях. Авторский взгляд на жизнь.
Fitzroy Magazine © Юридическое лицо ООО «Эй Ди Паблишер» 115191, город Москва, Духовской переулок, дом 17 строение 15, комната 9 этаж 2 [email protected] +7 985 895-82-34 (WhatsApp, Телеграмм)