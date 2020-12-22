Как нацисты бежали от Красной армии: к 76-летию Висло-Одерской операции

“…Безумно холодным утром 12 января 1945 года русские начали массированный обстрел позиций 4‑й танковой немецкой армии через Вислу, к югу от Варшавы. К полудню было выведено из строя две трети артиллерии вермахта и убито около четверти всего личного состава. К концу дня советская пехота прошла вглубь на 20 км по участку фронта, а танковые части прорвались более чем на 32 км, полностью сокрушив сопротивление немцев”.

Описывая в своей книге “Конец Германии Гитлера” начало Висло-Одерской операции, британский историк Иэн Кершоу подтверждает: случилось невероятное. Впервые за всю свою историю нацистская армия побежала от русских. Солдаты дрались друг с другом за места в уходящих грузовиках, случались даже перестрелки между сослуживцами. Десятки тысяч военнослужащих вермахта сдавались в плен красноармейцам. Миллионы беженцев, запуганных пропагандой Геббельса о “большевиках-головорезах”, в панике двинулись на столицу рейха, создав адский хаос на дорогах. Это наступление РККА признано историками самым стремительным за время Второй мировой войны. У нас много пишут о горьких поражениях Красной Армии в июне-июле 1941 года, когда вермахт весело шагал в сторону Москвы: множество красноармейцев оказались в плену, а потери были ужасающими. Но вот о прилетевшей спустя три с половиной года “ответочке” нацистам знают далеко не все. С вашего позволения, я расскажу об этом.

“В грязи и тряслись от страха”

Кошмар на Восточном фронте так сотряс мозги населения Германии, что некоторые старшие офицеры подумали — уж не специально ли фюрер проигрывает войну? Ведь с осени министерство пропаганды (ведомство Геббельса) трубило о нерушимости границ рейха — а теперь армия спасается бегством от “казачьих орд”!

“Немецкий офицер-танкист описывал артподготовку русских как “огненный шторм”, и что “небо упало на землю”, — указывает британский писатель Энтони Бивор. — Большинство солдат вермахта, перепачканных в грязи и трясущихся от страха, оказались в плену. Генерал-майор Мюллер покинул войска и бежал в город Кельце”.

16 января Гитлера поставили в известность, что Варшаву удержать не удастся. “Остановите русских! — истерически закричал фюрер. — Вы должны продолжать сопротивление!” Однако уже на следующий день радиосвязь с гарнизоном Варшавы прервалась — отряды РККА заняли город. Фельджандармерия рейха немедленно задержала поезда с отпускниками, едущими домой с фронта — и начала разворачивать их обратно. Солдат высаживали из вагонов и отправляли в пекло боёв. Тех, кто начинал протестовать, арестовывали на месте. Известен случай рядового Вальтера Байера — ему (в числе немногих) военные власти разрешили ехать дальше. Когда Байер добрался до своего родного города Франкфурт-на-Одере, то с ужасом обнаружил — у ворот уже стоят части Красной Армии.

Министерство обороны СССР

Большевики у постели

Оборона немцев трещала по швам. 19 января отряды РККА освободили Лодзь: как минимум половина нацистских солдат из гарнизона дезертировали, бросив своих сослуживцев на произвол судьбы. 20 января пал Тильзит, за ним — Гумбинен и Гольдап, красноармейцы захватили бывшую ставку Гитлера “Волчье логово” под Растенбургом. Немцы надеялись, что метель и морозы задержат наступление “большевиков”, но опрометчиво забыли — в такую погоду русские чувствуют себя, как рыба в воде. 21 января попала в окружение 25-тысячная группировка вермахта в Познани — к середине февраля она была полностью уничтожена. Герой Советского Союза, полковник Иосиф Гусаковский вспоминал — один немецкий генерал, проверив позиции, лёг спать: ему казалось, враг ещё далеко. Проснувшись, он обнаружил у своей постели вооруженных красноармейцев — и, находясь в жутком удивлении, поднял руки вверх. Оказывается, в тот день подразделения РККА преодолели… 70 километров!

“Чтобы добраться до рейха без “пробок” и не быть раздавленными танками Красной Армии, немцы бросили часть машин и сливали из них бензин для уцелевшей техники, — пишет Энтони Бивор. — Автомобили часто поджигали, дабы те не достались русским”.

“Спасайтесь, русские близко!”

8 миллионов (!) немцев из числа гражданского населения поверили Геббельсу, обещавшему им страшную смерть от рук “красных”: большевики, утверждал главный пропагандист Рейха, не щадят никого, включая стариков и младенцев. Огромные толпы беженцев рванулись на Запад, и восточная Германия погрузилась в хаос. Её дороги были забиты бредущими людьми, тащившими на себе чемоданы с барахлом и тележки. Они шли пешком, ибо все автомобили нацисты реквизировали для нужд фронта. Севшим на поезда повезло немногим больше — транспорт не отапливался, и иногда по прибытии в Берлин из вагонов выносили десятки трупов: холода стояли в районе –20°C. На вокзале Бреслау обезумевшие жители города при штурме поезда растоптали десятки детей. Уцелевшим горожанам местные функционеры НСДАП раздали по одной гранате, с инструкцией — “взорвите себя и хотя бы одного русского”. Вскоре Берлин заполонили беглецы, поселившиеся на вокзалах и метро — сотни тысяч обмороженных и полупомешанных граждан Третьего рейха. Попытка организовать у Данцига склады продовольствия для голодающих привела к тому, что консервы и хлеб разграбили… солдаты из дивизий вермахта, которым тоже было нечего есть.

Настроения в самом Данциге отлично описывает историк Иэн Кершоу: “Всех охватывает паника при криках “Русские близко!” — вспоминает одна женщина. — Появляется человек на лошади, и громко орёт — “Спасайтесь, кто может! Русские будут тут через полчаса!” Люди бросали все пожитки, и бежали, куда глаза глядят”.

Солдаты пробивались к поездам силой оружия. “Это была катастрофа, — рассказывал позже унтер-офицер Алекс Шнайдер. — Просто настоящий ад”. “Трагедия невиданного масштаба, — жалобно вторит ему генерал Фридрих-Вильгельм фон Меллентин. — Европа не знала ничего подобного со времён гибели Римской империи”.

Почтовая марка России 2020 года, посвящённая Висло-Одерской операции

Бегство, смерть, плен

Зато военнослужащие СС зря времени не теряли — они тщательно сортировали беженцев, выявляя годных для фронта мужчин: в возрасте от 16 до 60 лет. Уйму заводов и фабрик в Силезии нацисты не взорвали — бросили, как есть (оборудование оттуда потом очень пригодилось СССР). 22 января — 3 февраля 1945 года советские войска захватили несколько плацдармов на западном берегу реки Одер и оказались в 80 километрах от Берлина. Лишь срочная переброска дивизий с Западного фронта, тотальная мобилизация (даже городских полицейских) и ожесточённое сопротивление немцев, понявших — бежать дальше некуда, спасли положение, оттянув падение столицы рейха на три месяца. Сработали и “заградотряды” СС с фельджандармами, показательно казнивших тысячи немецких солдат за дезертирство.

За три недели Висло-Одерской операции погиб 43 241 советский воин, потери же нацистов оказались потрясающими — 479 000 убитых и раненых, 150 000 пленных. Это была расплата Германии за первые недели лета 1941 года, за первые победы после внезапного нападения на Советский Союз. И немцы заплатили сполна — бегством своих солдат и унижением мирных граждан, ещё недавно радостно голосовавших на выборах за Адольфа Гитлера. Жалеть тут никого не надо. Они получили ровно то, что заслужили.

Георгий Зотов