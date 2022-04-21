Как раскапывали Древний Египет. Часть 3

Флиндерс Питри и начало профессиональной археологии

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С чего же началась история «настоящей» египетской археологии? Мы уже рассказывали о первых копателях древнеегипетских памятников, об авантюристах и путешественниках, собирающих египетские древности для продажи в зарубежные музеи и частные коллекции. При этом методы раскопок по большей части оставались варварскими, а процесс документирования находок не был системным. Найденные таким образом артефакты, будучи вырванными из исторического контекста, чаще всего обесценивались для науки.

Положение дел изменил британский подданный — сэр Уильям Мэтью Флиндерс Питри, ставший «отцом» египтологии. Еще ребенком он увлёкся археологией, и уже тогда у него появилась идея, что на раскопках землю необходимо снимать постепенно и слоями, чтобы видеть, как лежали предметы. Став профессором и именитым археологом, он шутил, что за всю жизнь не придумал ничего нового, кроме как продолжать развивать идею восьмилетнего мальчика, которым когда-то был сам. Питри осуществил задуманное и, как говорили про него исследователи, за свою карьеру умудрился «просеять весь Египет».

Свою первую поездку Флиндерс совершил, чтобы сделать точные измерения Великой пирамиды Хуфу и опровергнуть лжетеорию о «пирамидальном дюйме». Приверженцы этой теории считали, что построить великие пирамиды можно было, лишь владея особым знанием, в основе которого лежала не египетская мера «локтя», а так называемый «священный локоть». Эта единица измерения «явилась» строителям пирамид по божественному благословению и была не абстрактной величиной, а определённым образом соотносилась с диаметром Земли.

Ф. Питри поселился в пустой гробнице на плато Гизы и каждый день приходил в пирамиду, чтобы проводить измерения. Страдая от жары, он часто раздевался, оставаясь в одном трико, чем нередко шокировал попадающихся ему на пути европейских туристов. Сегодня «гробница Питри» находится на территории российской археологической концессии, чем наши ученые очень гордятся. По дневникам Флиндерса можно восстановить, где он спал, где находились его вещи и где он работал.

Результаты исследования были опубликованы в книге «Пирамиды и храмы Гизы», имевшей огромный успех и обеспечившей Питри поддержкой спонсоров. Благодаря этому он смог начать полномасштабные раскопки по всей стране. Во время работы Флиндерса возмущало отношение европейских археологов и арабов к древним памятникам. В своём дневнике он писал:

«Я часто слышу, что Мариет подло взорвал с помощью солдат все отвалившиеся части гранитного храма [погребальный храм Хафра — Н. Ч.], чтобы расчистить себе дорогу вместо того, чтобы поднять камни и переместить их на другое место. Дикость и равнодушие арабов, которые умудрились снять алебастр с гранитного храма, не обращая никакого внимания на величие памятников древности… Больно видеть причинённые ими разрушения и полное бездействие во всём, что касается сохранения».

На собственных раскопках Питри придавал большое значение сохранности памятников, а также внедрял принципы стратиграфии и датировки предметов на основе анализа фрагментов керамических сосудов. Раньше черепки горшков просто выбрасывали в процессе работы, и даже сегодня их осколки покрывают пески некрополей. Но Питри понял, что именно керамика является превосходным датирующим материалом, и стал собирать её и систематизировать. Из-за этого он вошёл в историю под шутливым прозвищем — «отец горшков».

В течение своей более чем 40-летней работы Питри раскопал древний город Танис, обнаружив в нём около 200 демотических* папирусов; нашёл древние греческие города — Навкратис и Дафну. В Фаюмском оазисе он открыл римское катакомбное кладбище, где на мумиях лежали портретные изображения умерших, написанные цветными красками на дощатых пластинах. Это и были знаменитые фаюмские портреты, уникальная живописная техника которых является предвестником христианских икон.

В захоронениях были обнаружены игрушки, украшения, погребальная утварь и папирусы (один из них оказался второй частью гомеровской «Илиады»). А найденные в одной из гробниц носки с отдельным «большим пальцем» для ношения сандалий восхитили Флиндерса, известного своими спартанскими манерами. Неподалёку от оазиса Питри обнаружил внушительное кладбище мумифицированных крокодилов, посвящённое богу Себеку.

Но, пожалуй, наиболее известной широкой публике находкой археолога стал город Ахетатон, или эль-Амарна, который основал фараон-еретик Аменхотеп IV, вошедший в историю как Эхнатон. Его портрет с семьёй и скульптурный бюст жены Нефертити являются одними из прославленных шедевров мирового искусства.

Археологическая жизнь Флиндерса Питри была полна курьёзов и забавных случаев. Так, однажды из-за сложного финансового положения ему пришлось возвращаться в Каир на лодке с полудюжиной преступников, прикованных друг к другу цепями. Трудности с деньгами приучили археолога к строгой экономии еды, и он нередко кормил себя и свою команду только консервами.

Причём вновь прибывшим членам экспедиции доставались вчерашние консервы. Всех желающих присоединиться к команде волонтеров Питри в первую очередь приглашал… пообедать, после чего половина сразу отсеивалась. Существует легенда, что ученик профессора Джеймс Квибелл познакомился со своей будущей женой, когда оба переживали последствия отравления после обеда у Питри.

Дж. Квибелл позже стал известным египтологом, нашедшим попавшую во все учебники палетку первого египетского царя Нармера.

А другой знаменитый ученик Питри — Говард Картер — обнаружил и раскопал гробницу Тутанхамона и ряд других усыпальниц фараонов Нового Царства.

Конец XIX века подарил миру целую плеяду археологов, которые открыли большинство известных на сегодня памятников. Ими были и Гастон Масперо, и Жак де Морган, которые последовательно сменили друг друга на посту хранителя Службы древностей и многое сделали для развития археологической науки. Г. Масперо основал французский Институт восточной археологии, который до сегодняшнего дня является Меккой для студентов и ученых-египтологов.

* Демотическое («народное») письмо — упрощённый скорописный тип египетского письма, распространённый между VII в. до н. э. и V в. н. э.