Как американцы с русскими воевали

Разумеется, такое поведение интервентов не осталось безнаказанным — в ответ партизаны стали чаще устраивать засады на американцев. Самая известная атака — бой большевистского отряда Якова Тряпицына под деревней Романовка, где были уничтожены 24 американских солдата и более 50 ранено. Согласно одним данным, за полтора года интервенции в мелких стычках на Дальнем Востоке армия США потеряла 200 солдат и офицеров убитыми, по другим общие потери корпуса “Сибирь” составили 299 человек, включая умерших от обморожений и болезней. 1 апреля 1920 года военные США покинули Владивосток, отплыв в Америку. Оставив в России могилы своих граждан, США неплохо заработали на интервенции, скупая по дешёвке русские товары и перепродавая их втридорога: так, лишь одна торговая компания отправила из Владивостока в Лос-Анджелес 20 000 овечьих шкур и 10 000 коровьих кож, а также 250 тонн шерсти. За убийство мирных граждан и вторжение на территорию РСФСР Америка никогда не приносила извинений, и уж тем более не платила никаких (даже скромных) компенсаций.

Несмотря на это, советское правительство в 1929 году позволило ветеранам тех самых интервенций вывезли из-под Архангельска для перезахоронения в США гробы со скелетами 86 американских солдат. В 1934 году в качестве жеста доброй воли СССР передал Америке останки ещё 14 американских военнослужащих. Последний оккупант, участвовавший в операции “Полярный медведь” (сержант 339-го полка Гарольд Ганнес) скончался относительно недавно — в 2003 году. В общем-то, тот конфликт между США и РСФСР развивался по стандартной для подавляющего большинства американских войн схеме. Солдаты Америки явились за землю, куда их никто не звал. Убили там людей. Наследили кровью.

И, не выдержав упорного сопротивления, поспешно бежали назад.