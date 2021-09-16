Как американцы с русскими воевали

В 1919 году госдепартамент США подготовил секретный меморандум, разослав его американским дипломатам в Европе. “Россию следует разделить на большие естественные области, — откровенно говорилось в документе. — При этом ни одна из них не должна образовать сильное государство”. Точку зрения Америки горячо поддержал премьер Великобритании Дэвид Ллойд-Джордж, заявивший — “Я лично очень боюсь, что единая Россия станет для нас большой угрозой. В огромной, могучей и великой России видится самая серьёзная опасность для Британской империи”. К тому времени 12 950 солдат экспедиционного корпуса США уже полгода как высадились во Владивостоке и Архангельске. Американцы заверяли, что хотят лишь предотвратить захват русского Севера Германией, а Приморье — спасти от японской оккупации, и не будут вмешиваться в гражданскую войну, сотрясающую РСФСР. Тем не менее, очень скоро американские военнослужащие выступили на стороне белогвардейцев, напав на бойцов Красной армии близ Архангельска, и впоследствии начав карательные операции против жителей деревень, поддерживающих красных партизан на Дальнем Востоке. За два года этой единственной (пусть и необъявленной) войны между Россией и США погибло примерно 500 американских военнослужащих, и больше тысячи были ранены. В своём поражении интервенты стандартно обвинили… русские морозы, а финансовая компенсация за убийство мирных жителей на территории России не выплачена властями США до сих пор.
Сафари на красноармейцев
4 сентября 1918 года 339-й пехотный полк Соединённых Штатов прибыл в Архангельск — ему с ходу поставили задачу вернуть назад боеприпасы и военную технику союзников, захваченную большевиками на складах белогвардейцев. Наступление на позиции Красной армии получило кодовое название “Полярный медведь”. Американцы двинулись вдоль реки Северная Двина, планируя сперва захватить Котлас, а потом занять Вятку. Вот что пишет о тех событиях американский офицер Джеймс Карл Нельсон:
Нельсон жалуется, что в октябре ударили морозы, а снега навалило по колено, поэтому воевать было тяжело. Американцы вели себя, словно в колониальной экспедиции — сохранилась отвратительная фотография, сделанная 8 января 1919 года: солдат 339-го полка позирует рядом окровавленным мёртвым красноармейцем. Такой снимок напоминает сафари в Африке, где охотники запечатлевали себя вместе с застреленными ими животными. Тем не менее, постоянные стычки с большевиками изматывали интервентов. Бойцы РККА атаковали американцев мелкими группами и тут же быстро исчезали в лесу.
“На заклание, словно ягнят”
19 января 1919 года в Шенкурском уезде Архангельской губернии красноармейцы перешли в контрнаступление: через шесть дней 500 военнослужащих США попали в “котёл”. От гибели или плена их спасли деньги, выплаченные проводникам из числа местного населения — только так “окруженцам” удалось выйти к своим. В качестве трофеев РККА достались брошенные интервентами на складах 15 артиллерийских орудий, 60 пулемётов и 2 000 винтовок армии США. Офицер Нельсон в своих записках вспоминает: американцы откровенно не понимали, за что воюют, и какого чёрта их привезли в Россию “на заклание, словно ягнят”. В войсках началось брожение, кое-где солдаты отказывались подчиняться приказам офицеров. Признав операцию “Полярный медведь” проваленной, а цели “недостижимыми”, военное командование Соединённых Штатов 27 июня 1919 года отправило 339-й полк из Архангельска домой. В сражениях на Севере были убиты и умерли от ран 144 американских военных, ещё 100 граждан США погибли от болезней (в это время по всей планете свирепствовала пандемия гриппа “испанка”) и разных “необъявленных причин”.
Американец позирует с умирающим красным партизаном. Изображение: Official U.S. Army Signal Corps
“Кололи штыками, топили в яме”
Во Владивостоке американские войска высадились ещё раньше — 16 августа 1918 года. Командующий экспедиционным корпусом “Сибирь” генерал Сидней Уильям Грейвс заявил о “полном нейтралитете и невмешательстве во внутренние дела России”. Какое-то время действительно так и было, что заставляет часть историков считать — Грейвс втайне сочувствовал РСФСР, ведь в зоне его ответственности спокойно формировались крупные (по нескольку тысяч человек) отряды красных партизан. Однако не все американские офицеры разделяли взгляды своего командующего. После нескольких случаев расправ (кстати, без всякого повода) военнослужащих США над дальневосточными коммунистами между партизанами и интервентами вспыхнули перестрелки. Армия США ответила зверскими карательными мерами против мирных жителей, обвиняя их в поддержке повстанцев. В государственном историческом архиве РФ сохранились “Акты о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918-1920 годах”: от изложенных там фактов кровь стынет в жилах.
“Захватив крестьян Гоневчука, Горшкова, Опарина и Мурашко, американцы живьём закопали их за связь с партизанами. А с женой партизана Бойчука расправились следующим образом: искололи тело штыками и утопили в помойной яме. Крестьянина Бочкарева до неузнаваемости изуродовали: нос, губы, уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и глаза исколоты. У ст. Свиягино таким же зверским способом был замучен партизан Мясников, которому, по свидетельству очевидца, сперва отрубили уши, потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски”.
Смерть под Романовкой
Разумеется, такое поведение интервентов не осталось безнаказанным — в ответ партизаны стали чаще устраивать засады на американцев. Самая известная атака — бой большевистского отряда Якова Тряпицына под деревней Романовка, где были уничтожены 24 американских солдата и более 50 ранено. Согласно одним данным, за полтора года интервенции в мелких стычках на Дальнем Востоке армия США потеряла 200 солдат и офицеров убитыми, по другим общие потери корпуса “Сибирь” составили 299 человек, включая умерших от обморожений и болезней. 1 апреля 1920 года военные США покинули Владивосток, отплыв в Америку. Оставив в России могилы своих граждан, США неплохо заработали на интервенции, скупая по дешёвке русские товары и перепродавая их втридорога: так, лишь одна торговая компания отправила из Владивостока в Лос-Анджелес 20 000 овечьих шкур и 10 000 коровьих кож, а также 250 тонн шерсти. За убийство мирных граждан и вторжение на территорию РСФСР Америка никогда не приносила извинений, и уж тем более не платила никаких (даже скромных) компенсаций.
Несмотря на это, советское правительство в 1929 году позволило ветеранам тех самых интервенций вывезли из-под Архангельска для перезахоронения в США гробы со скелетами 86 американских солдат. В 1934 году в качестве жеста доброй воли СССР передал Америке останки ещё 14 американских военнослужащих. Последний оккупант, участвовавший в операции “Полярный медведь” (сержант 339-го полка Гарольд Ганнес) скончался относительно недавно — в 2003 году. В общем-то, тот конфликт между США и РСФСР развивался по стандартной для подавляющего большинства американских войн схеме. Солдаты Америки явились за землю, куда их никто не звал. Убили там людей. Наследили кровью.
И, не выдержав упорного сопротивления, поспешно бежали назад.
Георгий Зотов