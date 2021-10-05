К 103-ей годовщине образования Московского уголовного розыска

В соответствии с постановлением Коллегии народного комиссариата внутренних дел РСФСР от 5 октября 1918 г. в составе органов милиции повсеместно создаются подразделения уголовного розыска. В ноябре образуется Московское управление. В истории МУРа настаёт новый период передового “умного” советского дознания.

Несомненно, и до революции в системе МВД работали профи высшей пробы. Один Путилин чего стоил. Или малоизвестный широкой публике, но необычайно крутой сыщик Яковлев. Но тогда за их спинами стояла вся мощь Российской империи. А к моменту создания МУРа за УГРО числились два дряхленьких легковых автомобиля, изо дня в день находившиеся в ремонте. В штате также состояла пара импозантных кучеров. Один из них персонально был закреплён за шефом. И в 1918–1920 годах нередко можно было наблюдать любопытную картину: ранним утром со двора дома 3 по Большому Гнездниковскому переулку (до 1928 г. МУР базировался там) по-ковбойски да с развороту вылетает пролётка. На козлах — возчик старой царской закваски. Белые перчатки, атласная поддёвка. С роскошными усами, как у солидных швейцаров в незабвенном мамонтовском “Метрополе”, превращённом к тому времени во Второй Дом Советов. (Первым Домом Советов стала гостиница “Националь”). Зычным голосом дико орущий на прохожих: “Б-береги-и-и-ись!!!”

А на заднем сиденье экипажа — в бескозырке с развевающимися по ветру ленточками, в посеревшем от вихрей, штормов и бурь бушлате — тридцатилетний рослый энергичный матрос. Это Александр Максимович Трепалов спешит на происшествие. Подгоняя водилу: “Скорее, скорее, милейший!”

В свою очередь, простые опера “подрывались” на трамвае. Либо тривиально бежали что есть мочи, щёлкая каблуками по мостовым и тротуарам.

Трепалов, резвый на “соображалку”, быстро нашёл выход из транспортного кризиса.