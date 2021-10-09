Юбиляры октября: Нансен

1 160 лет назад, 10 октября 1861 года в Норвегии, под Христианией (ныне Осло), родился Фритьоф Нансен. Великий полярник, борец за независимость Норвегии и общественный деятель, известный во всём мире.

2 К нему заезженное понятие “национальный герой” подходит, как ни к кому другому. Для скандинавских стран, осознававших свой суверенитет и “особый путь” в XIX веке, жизненный подвиг таких людей был особенно важен. У семейства Нансенов — давние купеческие и морские традиции. Один из предков Фритьофа по приглашению русского царя Михаила Фёдоровича изучал архангельское побережье.

3 Фритьофа интересовала наука. Он получил диплом зоолога, никогда не оставлял исследований в этой области, но его призванием стали опасные странствия. Выдающийся путешественник, учёный и общественный деятель, в молодости он получил известность как спортсмен, лыжник и конькобежец, первым в мире пересекший на лыжах ледовые пустыни Гренландии. Уже тогда им восхищалась, как минимум, вся Норвегия.

4 По духу он был первооткрывателем, целеустремлённым и честолюбивым. В 1895 году он совершил попытку достичь Северного полюса на корабле “Фрам”. Долгая, бесконечная зимовка норвежского смельчака на самом северном отроге Земли Франца Иосифа стала для всего мира примером исследовательского героизма. Достичь Северного полюса Нансен не сумел, хотя изо всех сил пытался, но это путешествие стало образцом для будущих полярников — норвежских, советских, американских. У Нансена они учились трудной науке выживания в полярных условиях. Его приоритет, значение и необходимость его подвига признавали все — начиная с академика Отто Шмидта.