Юбиляры октября: Нансен

1 160 лет назад, 10 октября 1861 года в Норвегии, под Христианией (ныне Осло), родился Фритьоф Нансен. Великий полярник, борец за независимость Норвегии и общественный деятель, известный во всём мире.
2 К нему заезженное понятие “национальный герой” подходит, как ни к кому другому. Для скандинавских стран, осознававших свой суверенитет и “особый путь” в XIX веке, жизненный подвиг таких людей был особенно важен. У семейства Нансенов — давние купеческие и морские традиции. Один из предков Фритьофа по приглашению русского царя Михаила Фёдоровича изучал архангельское побережье.
3 Фритьофа интересовала наука. Он получил диплом зоолога, никогда не оставлял исследований в этой области, но его призванием стали опасные странствия. Выдающийся путешественник, учёный и общественный деятель, в молодости он получил известность как спортсмен, лыжник и конькобежец, первым в мире пересекший на лыжах ледовые пустыни Гренландии. Уже тогда им восхищалась, как минимум, вся Норвегия.
4 По духу он был первооткрывателем, целеустремлённым и честолюбивым. В 1895 году он совершил попытку достичь Северного полюса на корабле “Фрам”. Долгая, бесконечная зимовка норвежского смельчака на самом северном отроге Земли Франца Иосифа стала для всего мира примером исследовательского героизма. Достичь Северного полюса Нансен не сумел, хотя изо всех сил пытался, но это путешествие стало образцом для будущих полярников — норвежских, советских, американских. У Нансена они учились трудной науке выживания в полярных условиях. Его приоритет, значение и необходимость его подвига признавали все — начиная с академика Отто Шмидта.
5 Фритьоф Нансен смолоду выступал за расторжение унии между Данией и Норвегией. Получив мировую известность, путешественник занялся политикой, стал посланником Норвегии в Лондоне. Тогда именно с позицией Британии связывали обретение норвежской независимости. В 1921 году Нансен стал верховным комиссаром Лиги наций по вопросам беженцев. Он стоял у истоков международных гуманитарных миссий. После кровопролитной Первой Мировой войны, вызвавшей распад нескольких империй, его деятельность оказалась спасительной для миллионов людей. В Советской России Нансен лично посещал очаги голода в Поволжье, оказывал помощь голодающим, привлекая для этого частные организации. Многие запомнили, как он держался, встречаясь с простецкими провинциальными чиновниками государства “диктатуры пролетариата”. Без тени высокомерия, деловито и уважительно. Лечебницы и бесплатные столовые, которые Фритьоф (конечно, не в одиночку) организовал, спасли от болезней и гибели десятки тысяч человек.
6 Важнейшей инициативой путешественника стали разработанные в 1922 году так называемые Нансеновские паспорта, позволившие беженцам без гражданства (в том числе — русским эмигрантам) найти приют в других странах. По нансеновским паспортам жили Иван Бунин, Анна Павлова, Илья Репин… Марка с изображением Нансена, наклеенная на страницу паспорта, была для них пропуском в любую страну. Этот уникальный документ позволял им в душе оставаться русскими людьми. В том же 1922 году великий норвежец получил Нобелевскую премию мира — вполне заслуженно, что, признаем, бывало нечасто.
7 Прожил исследователь сравнительно недолго — 68 лет. После смерти Нансена была учреждена премия его имени, которая с 1979 года присуждается от имени ООН. Наследие Нансена изучают, герой не забыт, он оказался “человеком на все времена”.
Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала “Историк”
Специально для Fitzroy Magazine