Юбиляры ноября: Винченцо Беллини

220 лет назад, 3 ноября 1801 года, в Сицилии, в городе Катания, родился Винченцо Беллини.

Сицилия, известная всему миру как родина грозной Коза Ностры (Fitzoy уже писал о мифах, связанных с мафией), была не в меньшей степени родиной великолепных музыкантов и композиторов, нередко образовывавших целые династии.

Отец Беллини руководил капеллой, играл на органе и учил музыке аристократов. Примерно тем же самым занимался и дед Винченцо. Неудивительно, что мальчик напевал оперные арии, как только научился говорить, а музыкальной композицией занялся уже в 7 лет, и его первым самостоятельным произведением был псалом.

Домашнее образование Винченцо продолжил в неаполитанской консерватории “Сан-Себастьяно”. За успехи в учебе он получил право дважды в неделю бесплатно посещать оперу. Его первая, студенческая премьера — “Адельсон и Сальвини” — понравилась ценителям. Перед молодым композитором открылись многие двери.

В то время на оперной сцене царствовал “упоительный Россини”. Назовём его аналогом Бомарше в музыкальном театре. Изобретательный виртуоз, мастер остроумный и разнообразный. Беллини, отдавая должное гению признанного маэстро, противопоставил его стилю нечто собственное. Это стало ясно после премьеры в 1827 году оперы “Пират” в миланском Ла Скала. Пират Гуальтьеро — благородный романтик — открыл длинную галерею теноров, завладевших оперной сценой. Сюжет, как это было принято, изобиловал трагическими поворотами. Но в этом спектакле звучало главное чувство, присущее Беллини — светлая печаль. Его называли “Лебедем Катании” — за плавные, переходящие одна в другую, длинные “лебединые” мелодии.