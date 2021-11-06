Юбиляры ноября: Винченцо Беллини

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Fitzroy Magazine продолжает полюбившуюся читателям рубрику “юбиляры месяца”. В этом месяце нам хотелось бы напомнить о судьбах пяти выдающихся и замечательных юбиляров ноября. Жили они в разные времена, в разных странах и объединяет их, пожалуй, только то, что мы их помним, а иногда и спорим о них.
220 лет назад, 3 ноября 1801 года, в Сицилии, в городе Катания, родился Винченцо Беллини.
Сицилия, известная всему миру как родина грозной Коза Ностры (Fitzoy уже писал о мифах, связанных с мафией), была не в меньшей степени родиной великолепных музыкантов и композиторов, нередко образовывавших целые династии.
Отец Беллини руководил капеллой, играл на органе и учил музыке аристократов. Примерно тем же самым занимался и дед Винченцо. Неудивительно, что мальчик напевал оперные арии, как только научился говорить, а музыкальной композицией занялся уже в 7 лет, и его первым самостоятельным произведением был псалом.
Домашнее образование Винченцо продолжил в неаполитанской консерватории “Сан-Себастьяно”. За успехи в учебе он получил право дважды в неделю бесплатно посещать оперу. Его первая, студенческая премьера — “Адельсон и Сальвини” — понравилась ценителям. Перед молодым композитором открылись многие двери.
В то время на оперной сцене царствовал “упоительный Россини”. Назовём его аналогом Бомарше в музыкальном театре. Изобретательный виртуоз, мастер остроумный и разнообразный. Беллини, отдавая должное гению признанного маэстро, противопоставил его стилю нечто собственное. Это стало ясно после премьеры в 1827 году оперы “Пират” в миланском Ла Скала. Пират Гуальтьеро — благородный романтик — открыл длинную галерею теноров, завладевших оперной сценой. Сюжет, как это было принято, изобиловал трагическими поворотами. Но в этом спектакле звучало главное чувство, присущее Беллини — светлая печаль. Его называли “Лебедем Катании” — за плавные, переходящие одна в другую, длинные “лебединые” мелодии.
Винченцо Беллини
Он не увлекался буффонадной комической оперой — популярной в те времена. Стихией Беллини стала меланхолическая лирика. Беллини отказался от нарочитой усложнённости, витиеватости арий. Композитор привил классической опере народный итальянский напев, ставший эталонным. Он не был столь плодовит, как Россини или Доницетти, привык подолгу вынашивать каждую мелодию, вживаться в своих героев. Написал только 11 опер, включая дебютную, во многом ученическую. В наше время его шедевром считается “Норма” — опера, которую современники поняли не сразу. После премьеры безоговорочной победой они сочли только каватину “Casta Diva”, которую пела героиня. Но очень скоро поклонники оперы прониклись “Нормой” без оговорок — не зря же эту оперу ставят до сих пор. Она переносит нас в завоеванную римлянами Галлию, что дало возможность Беллини рассказать о двух странах, в которых он жил — и об Италии, и о Франции. “В этой опере соединились глубокая реалистичность, мелодическое богатство и наиболее сокровенные чувства”, — писал Рихард Вагнер. В 1837 году “Норму” впервые поставили в России, в Санкт-Петербурге.
Успех — это не только овации, но и богатство. Беллини получил возможность жить на широкую ногу, в романтическом духе. Таким он предстал в новелле Генриха Гейне “Флорентийские ночи”.
В то же время, лирик Беллини стал одним из символов итальянской борьбы за национальную независимость. По-видимому, потому что опера для итальянцев — больше, чем искусство, а Беллини в этом жанре долгое время не имел себе равных. Его спектакли нередко сопровождались шумными политическими собраниями, вроде бы не имевшими отношения к сюжетам опер. Но он часто рассказывал о легендарном прошлом Италии, показывал своеобразие и красоту бельканто — этого оказалось достаточно, чтобы пробуждать патриотические настроения. Ну, а “Баркаролу” из “Чужестранки” пели от Палермо до Милана. Беллини умел вкрапливать в свои трагедии народные мотивы — и соотечественники восторженно принимали такие подарки.
Меньше десяти лет “печальный лебедь Катании” радовал публику своими операми. Умер Беллини в 33 года — как и положено романтику. Сперва его похоронили в Париже, но последним пристанищем композитора стал кафедральный собор на залитой щедрым южным солнцем главной площади Катании.
Арсений Замостьянов