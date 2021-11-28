Юбиляры ноября: Михаил Таль

Шахматный стиль молодого Таля — и об этом слыхали даже дилетанты — дерзкий, с рискованными жертвами. Он как будто поднимал бунт против мертвящего рационализма. Потом гроссмейстер пришёл к большей мудрости и сдержанности — и по-прежнему играл гениально, а снова “захватить” корону шахматного короля ему мешали только болячки, с которыми так трудно бороться, особенно если у вас характер вольнолюбивого художника, видящего жизнь на несколько ходов вперёд… При этом побед на его счету фантастически много! Чемпион мира, добившийся этого звания в блестящих матчах, бесспорный, настоящий король. Восьмикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, шестикратный чемпион нашей страны — шахматной сверхдержавы. Ему было за 50, когда он выиграл первый чемпионат мира по молниеносной игре. Как “шёл” Талю этот титул! И он навсегда остался за гроссмейстером.

Михаил Таль, защитивший диссертацию по романам Ильфа и Петрова, — остроумнейший человек, талантливый литератор. Почитайте его книги, его интервью, диалоги с Евгением Гиком. А встречи с ним, проходившие в Доме журналиста, Доме архитектора, — незабываемы. Микрофон, столик, стул, никаких спецэффектов. И перед вами — человек, который мыслит вслух, отвечает на вопросы, демонстрируя виртуозную импровизацию. Мало с чем можно сравнить те встречи, к счастью, одна из них сохранилась и выставлена на YouTube.

Поглядите её — и вы непременно разглядите редчайшее в нашем мире благородство Таля. Одного из тех людей, чей уход — уже давний — невосполним. Шахматный маэстро выглядел пришельцем с иной планеты, на которой живут, быть может, более талантливые и сосредоточенные на своем призвании люди.

А главное, Михаил Таль на все времена — самый добрый и великодушный из шахматных гениев. Ему было за что обижаться на судьбу, каждый человек раним, а особенно — творческая личность. Но он никогда не позволял себе даже злой иронии, не то что сведения счетов. Повторить Таля невозможно… В этом и трагедия, и ценность жизни.