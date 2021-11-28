Юбиляры ноября: Михаил Таль

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От редакции:
26 ноября в Дубае начался матч за мировую шахматную корону, в котором сражаются действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Когда-то подобные события приковывали к себе внимание миллионов любителей древней игры. Сейчас представить себе, что вокруг шахматных турниров кипели страсти, не уступающие футбольным, непросто — но ещё тридцать пять лет назад дело обстояло именно так, достаточно вспомнить знаменитый поединок Карпова с Каспаровым в 1984 году. Впрочем, мода — в том числе и на интеллектуальные игры — циклична, и вполне возможно, что очередной всплеск популярности шахмат еще впереди.
Сегодня же мы вспоминаем об одном из самых ярких шахматистов прошлого века, гроссмейстере Михаиле Тале. Тале, которого другой гроссмейстер — Владимир Крамник — однажды назвал “инопланетянином” за неповторимый, экстравагантный стиль игры.
85 лет назад, 9 ноября 1936 года, в Риге в семье известного невропатолога родился Михаил Нехемьевич Таль.
Это был не просто шахматный маэстро, не просто чемпион. Михаил Таль –символ середины ХХ века, удивительного времени, когда всё казалось возможным. И даже добродушный филолог, книгочей и острослов мог одолеть всех гениев расчёта — и стать королём самой почтенной и мудрой игры. А он и был мудрецом. И настоящей звездой — не только для шахматных гурманов (хотя они, конечно, понимали и любили его, как никто). Стремительный рижанин, игравший “не как все” и побеждавший, стал любимцем всей страны и образцом для молодых интеллектуалов. Его имя стоит не только в ряду шахматных чемпионов от Вильгельма Стейница до Магнуса Карлсена, но и среди настоящих властителей дум того времени — таких как Иннокентий Смоктуновский, Владимир Высоцкий или Владимир Васильев, воплотивший “Спартака” на балетной сцене, как молодые музыканты, поэты, изменившие палитру нашей жизни в середине ХХ века. Он был и исследователем, и служителем искусства, знавшим и язык математики, и язык музыки.
Когда Таль выиграл матч за звание чемпиона мира у Михаила Ботвинника — ликовали почти все. Даже некоторые болельщики маэстро Ботвинника. Победа как будто обещала какую-то новую, прекрасную жизнь, где торжествуют молодость, талант, смелость, которая города берёт.
Шахматный стиль молодого Таля — и об этом слыхали даже дилетанты — дерзкий, с рискованными жертвами. Он как будто поднимал бунт против мертвящего рационализма. Потом гроссмейстер пришёл к большей мудрости и сдержанности — и по-прежнему играл гениально, а снова “захватить” корону шахматного короля ему мешали только болячки, с которыми так трудно бороться, особенно если у вас характер вольнолюбивого художника, видящего жизнь на несколько ходов вперёд… При этом побед на его счету фантастически много! Чемпион мира, добившийся этого звания в блестящих матчах, бесспорный, настоящий король. Восьмикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, шестикратный чемпион нашей страны — шахматной сверхдержавы. Ему было за 50, когда он выиграл первый чемпионат мира по молниеносной игре. Как “шёл” Талю этот титул! И он навсегда остался за гроссмейстером.
Михаил Таль, защитивший диссертацию по романам Ильфа и Петрова, — остроумнейший человек, талантливый литератор. Почитайте его книги, его интервью, диалоги с Евгением Гиком. А встречи с ним, проходившие в Доме журналиста, Доме архитектора, — незабываемы. Микрофон, столик, стул, никаких спецэффектов. И перед вами — человек, который мыслит вслух, отвечает на вопросы, демонстрируя виртуозную импровизацию. Мало с чем можно сравнить те встречи, к счастью, одна из них сохранилась и выставлена на YouTube.
Поглядите её — и вы непременно разглядите редчайшее в нашем мире благородство Таля. Одного из тех людей, чей уход — уже давний — невосполним. Шахматный маэстро выглядел пришельцем с иной планеты, на которой живут, быть может, более талантливые и сосредоточенные на своем призвании люди.
А главное, Михаил Таль на все времена — самый добрый и великодушный из шахматных гениев. Ему было за что обижаться на судьбу, каждый человек раним, а особенно — творческая личность. Но он никогда не позволял себе даже злой иронии, не то что сведения счетов. Повторить Таля невозможно… В этом и трагедия, и ценность жизни.
Арсений Замостьянов
Автор — заместитель главного редактора журнала “Историк”
Специально для Fitzroy Magazine