Юбиляры ноября: Михаил Ломоносов

310 лет назад, 8 ноября 1711 года, в Архангелогородской губернии, родился Михаил Васильевич Ломоносов. Что можно добавить к этому?

Писать о нём легко и просто, но и неимоверно трудно. Он — один из столпов нашей культуры, науки, нашей цивилизации. Легенда о крестьянском сыне, который с северных пределов России вместе с рыбным обозом пришёл в Москву учиться, не менее важна, чем открытия Ломоносова и его звучные стихи. Ведь это с тех пор — “многих славный путь”. Его призыв — “Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать” — не остался неуслышанным. Мы научились дерзать. Многое в России изменилось после Ломоносова и под его влиянием. К тому времени вся Европа знала крепость русского штыка. Наш первый академик добавил к этому другое народное качество — пытливый, деятельный ум. Широта его интересов поражает: химия, стихотворчество, геология, астрономия, история. И так далее… От теории он легко переходил к ремеслу, создавал оды и мозаики, лаборатории и университеты, проводил опыты и наблюдения. Ломоносову повезло с меценатом: фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Иванович Шувалов был лучшим образцом благотворителя эпохи Просвещения. Искренне почитавший науки и искусства, чуждый мелочного честолюбия, он видел в Ломоносове необыкновенного человека и помогал ему как равный равному, отнюдь не свысока.

Михаил Васильевич учился в Германии, заслужил признание у европейских светил, но славу и положение при дворе получил благодаря звучным одам, которые слагал могучими ямбами: