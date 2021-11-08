Юбиляры ноября: Михаил Ломоносов

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310 лет назад, 8 ноября 1711 года, в Архангелогородской губернии, родился Михаил Васильевич Ломоносов. Что можно добавить к этому?
Писать о нём легко и просто, но и неимоверно трудно. Он — один из столпов нашей культуры, науки, нашей цивилизации. Легенда о крестьянском сыне, который с северных пределов России вместе с рыбным обозом пришёл в Москву учиться, не менее важна, чем открытия Ломоносова и его звучные стихи. Ведь это с тех пор — “многих славный путь”. Его призыв — “Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать” — не остался неуслышанным. Мы научились дерзать. Многое в России изменилось после Ломоносова и под его влиянием. К тому времени вся Европа знала крепость русского штыка. Наш первый академик добавил к этому другое народное качество — пытливый, деятельный ум. Широта его интересов поражает: химия, стихотворчество, геология, астрономия, история. И так далее… От теории он легко переходил к ремеслу, создавал оды и мозаики, лаборатории и университеты, проводил опыты и наблюдения. Ломоносову повезло с меценатом: фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Иванович Шувалов был лучшим образцом благотворителя эпохи Просвещения. Искренне почитавший науки и искусства, чуждый мелочного честолюбия, он видел в Ломоносове необыкновенного человека и помогал ему как равный равному, отнюдь не свысока.
Михаил Васильевич учился в Германии, заслужил признание у европейских светил, но славу и положение при дворе получил благодаря звучным одам, которые слагал могучими ямбами:
Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет;
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
Стихи во славу императрицы превратили Ломоносова в состоятельного человека, елизаветинский век стал его расцветом. Позже к этой славе прибавилась репутация “волшебника”, умеющего проводить зрелищные химические опыты. Его конфликты с коллегами-учёными (в основном это были немцы на русской службе) порой оборачивались потасовками, в которых кулак Ломоносова всегда оказывался самым убедительным аргументом. В этих спорах он не всегда бывал справедлив, но готовность драться за свои идеи — не последнее качество для учёного. А открытий на его счету немало.
Явлением Ломоносова называют оптический эффект, возникающий при прохождении Венеры по диску Солнца. Его наблюдения доказали наличие атмосферы на Утренней планете. От телескопа он быстро переходил к стихотворчеству:
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне — дна.
Пожалуй, самая точная формула космоса в русской словесности. Многое в России началось с этих строк — и в науке, и в поэзии.
Ломоносова в своём Отечестве, вопреки известной формуле, высоко ценили во все времена — и сразу после смерти, и на излёте XIX века, когда его стихи изучали в гимназиях, а русские учёные брали новые высоты. Его постамент подняли ещё выше в ХХ веке. В СССР ценили демократичное происхождение гения — он действительно родился пусть не в бедной, но в простонародной семье. К тому же, в стране царил культ науки, и Ломоносов стал её символом. Вполне заслуженная участь.
“Свергнуть Ломоносова с постамента” — большой соблазн для многих. Как правило, критикуя его, не учитывают контекст состояния российской науки в те времена. Борьба с “культом личности” Ломоносова станет триумфом невежества, не более и не менее. Но — не будем паниковать! — монумент Ломоносова выстоит. Он — в учебниках и на площадях, в университетах и библиотеках.
Арсений Замостьянов