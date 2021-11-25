Юбиляры ноября: Карло Коллоди

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195 лет назад, 24 ноября 1826 года, в прекрасном итальянском городе Флоренция родился Карло Коллоди — итальянский писатель и журналист, которого мы знаем, главным образом, как автора книги “Приключения Пиноккио. История деревянной куклы”. Вообще-то его настоящая фамилия звучала иначе — Лоренцини. Но писатель взял псевдоним по названию тосканской деревушки, в которой жили его предки по материнской линии —Коллоди. Он родился в небогатой и многодетной семье, причём был старшим сыном, надеждой отца… По-видимому, родители хотели видеть его священником. Карло Лоренцини окончил семинарию. Может быть, поэтому в его лучшей сказке так много назидательности? В этом и её слабость, и сила. Правда, пастором Коллоди не стал, ушёл в театральные критики, в журналистику. Говорят, он не любил детей, но это уже не проверишь, а вот что совершенно точно — жизнь свою он прожил холостяком. По духу он всегда оставался едким сатириком. Даже некоторое время издавал журнал соответствующего направления. Был патриотом, горячим сторонником единой Италии — и доказал это не только пером. Во время войн за независимость Италии в 1848 и 1860 годах Коллоди служил добровольцем в армии Тосканы. Проливал кровь за Родину. Словом, серьёзный, заслуженный человек, не любивший пустопорожних шуток.
Много лет ходят слухи, что вспыльчивый синьор Манджафоко (прообраз нашенского Карабаса-Барабаса) списан автором с самого себя. Возможно, здесь не обошлось без самоиронии. Впрочем, у Коллоди этот персонаж не так страшен, как у Алексея Толстого.
В 1881 году первая в Италии “Газета для детей” стала печатать сказку с продолжениями про деревянного мальчишку, у которого увеличивался нос по мере его пристрастия ко лжи. Сказка Коллоди полна неожиданных поворотов в духе народных страшных сказок. Хотя там немало и поучений в духе выпускника семинарии. В финале Пиноккио всё осознал, перестал лгать и превратился в форменного трудоголика. Он плёл корзины и мастерил мебель, всё больше работал, всё меньше спал. И за это получил вознаграждение от феи — человеческий облик, добротный дом и кошелёк, полный монет. Кстати, Пиноккио, как и его автор — субъект самоуглублённый, он не особенно нуждается в друзьях.
На русский язык книгу впервые в 1906 году перевёл Камилл Данини для журнала “Задушевное слово”, хотя вольные пересказы существовали и до этого. В 1923 году за перевод “Пиноккио” взялась Нина Петровская. Её редактировал писатель-мэтр — Алексей Толстой. Постепенно он перехватил сюжет, изменив не только имена, но и характеры героев, придав сказке особой театральности и куда больше жизнелюбия и оптимизма. Буратино — шалун и вожак, это сочетание качеств принесло ему успех. В Советском Союзе он стал настоящим всенародным героем, символом детства. Но без страшноватой сказки Коллоди никаких “Приключений Буратино”, конечно, не было бы. Кстати, по-итальянски сказка Коллоди называется так: “Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino”, ведь “буратино” по-итальянски — кукла, марионетка.
До сих пор не утихают споры — чем отличается Буратино от Пиноккио, что Толстой заимствовал, а что придумал, кого из своих знаменитых современников вывел под масками Пьеро и Мальвины, Карабаса-Барабаса и Дуремара… При этом, уже в пору безмерной славы Буратино сказку Пиноккио перевёл на русский Эммануил Казакевич. Её не раз публиковали. Как правило, ребята с удивлением читали сагу о предшественнике хорошо знакомого им весёлого Буратино — сказку куда более суровую.
Коллоди похоронен в церкви Сан-Миниальто-аль-Монте, в родной Флоренции. Он написал ещё немало книг и целый ворох статей и заметок, но именно “Пиноккио” принёс ему славу, эту сказку ещё при жизни автора перевели на десятки языков. Этот герой и в наше время не забыт. Не счесть игрушек, изображающих Пиноккио, снято множество экранизаций сказки, существует популярный детский парк, посвящённый деревянному человечку. Во Флоренции есть и памятник кукле, с замечательной надписью: “Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели в возрасте от 4 до 70 лет”.
Арсений Замостьянов