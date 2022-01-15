Юбиляры января. Самый сильный — русский тяжелоатлет Василий Алексеев

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80 лет назад, 7 января 1942 года, родился выдающийся тяжелоатлет Василий Алексеев.
Его называли самым сильным человеком ХХ века — и было за что! Крестьянский сын, родом из рязанской деревни Покрово-Шишкино, он стал настоящей спортивной легендой, царём тяжёлой атлетики. А некоторые достижения Василия Алексеева так и остались вечными. Он установил 79 мировых рекордов и 81 рекорд СССР. Улыбчивый тяжеловес стал символом нашей страны — сильной, немного лукавой, но добродушной. Хотя и со стальным характером. Внешне — а может быть, и по характеру — чернобровый богатырь напоминал Леонида Брежнева. И стал одним из самых узнаваемых лиц его эпохи.
Как истинный чемпион, Алексеев был ершист и нестандартен во всех проявлениях своего неуёмного характера. Свои первые мировые рекорды он установил 24 января 1970 года, когда ему уже исполнилось 28 лет. И стал сметать соперников. Колумбус (США), Мюнхен (ФРГ), Лима (Перу), Гавана (Куба)…
После победы на Олимпийских играх в Монреале, когда мир сотрясали допинговые скандалы, Алексеева — который только что стал двукратным олимпийским чемпионом — спросили: “А как вы обходитесь без “веществ”? “Мы пьём водку”, — ответил силач в своём парадоксальном стиле. “В штанге без юмора не проживёшь”, — это тоже одна из его заповедей. А у Алексеева и жену звали Олимпиадой. Как он мог проиграть?
Владимир Высоцкий посвятил ему песню (и даже не одну, но я припомню главную):
Мы оба с ним как будто из металла,
Но только он — действительно металл.
А я так долго шёл до пьедестала,
Что вмятины в помосте протоптал.
Это очень точно — 28 лет для спортсмена в те годы — возраст предпенсионный. Действительно, Алексеев шёл до пьедестала долго…
Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга —
Вечный мой соперник и партнёр.
Алексееву не понравился этот куплет — и он разъяснил это в своей манере: “Что значит „скован“? Что значит „в движениях не скор?“ Это он про абстрактного штангиста сочинил — но не про меня. Я же, пока мы на Севере жили, с лыж не слезал, второй разряд имею. В прыжках в высоту и в толкании ядра установил рекорды Шахт. Чемпион Архангельской области по борьбе”.
Чемпион стал замечательным тренером. Не чурался и шуток в своей манере. Перед тем как Алексеев возглавил сборную СССР, наша команда тяжелоатлетов проиграла несколько турниров извечным соперникам — болгарам. Перед своим первым чемпионатом мира Алексеев подошёл к болгарскому тренеру: “Что это ты придумал? Запомни. С этого дня у тебя — только второе место!” Тот опешил. Сборная СССР действительно победила. А тренер братской страны чуть ли не через партийного вождя Болгарии пожаловался на Алексеева. Нашего тренера немного пожурило начальство. Перед следующим чемпионатом он снова подошёл к болгарскому тренеру: “А ты, оказывается, ябеда. Запомни: твоё место — второе!” И снова воспитанникам Алексеева не было равных. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне тренер Алексеев снова торжествовал, а потом не сработался с новыми спортивными функционерами. И на этом большие победы наших тяжелоатлетов закончились.
Он бережно хранил свой партийный билет. Когда чемпиона спрашивали: “Зачем?” — он отвечал, сверкнув глазами: “А вдруг наши к власти вернутся?”
Арсений Замостьянов