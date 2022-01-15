Юбиляры января. Самый сильный — русский тяжелоатлет Василий Алексеев

Владимир Высоцкий посвятил ему песню (и даже не одну, но я припомню главную):

Мы оба с ним как будто из металла,

Но только он — действительно металл.

А я так долго шёл до пьедестала,

Что вмятины в помосте протоптал.

Это очень точно — 28 лет для спортсмена в те годы — возраст предпенсионный. Действительно, Алексеев шёл до пьедестала долго…

Не отмечен грацией мустанга,

Скован я, в движениях не скор.

Штанга, перегруженная штанга —

Вечный мой соперник и партнёр.

Алексееву не понравился этот куплет — и он разъяснил это в своей манере: “Что значит „скован“? Что значит „в движениях не скор?“ Это он про абстрактного штангиста сочинил — но не про меня. Я же, пока мы на Севере жили, с лыж не слезал, второй разряд имею. В прыжках в высоту и в толкании ядра установил рекорды Шахт. Чемпион Архангельской области по борьбе”.

Чемпион стал замечательным тренером. Не чурался и шуток в своей манере. Перед тем как Алексеев возглавил сборную СССР, наша команда тяжелоатлетов проиграла несколько турниров извечным соперникам — болгарам. Перед своим первым чемпионатом мира Алексеев подошёл к болгарскому тренеру: “Что это ты придумал? Запомни. С этого дня у тебя — только второе место!” Тот опешил. Сборная СССР действительно победила. А тренер братской страны чуть ли не через партийного вождя Болгарии пожаловался на Алексеева. Нашего тренера немного пожурило начальство. Перед следующим чемпионатом он снова подошёл к болгарскому тренеру: “А ты, оказывается, ябеда. Запомни: твоё место — второе!” И снова воспитанникам Алексеева не было равных. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне тренер Алексеев снова торжествовал, а потом не сработался с новыми спортивными функционерами. И на этом большие победы наших тяжелоатлетов закончились.

Он бережно хранил свой партийный билет. Когда чемпиона спрашивали: “Зачем?” — он отвечал, сверкнув глазами: “А вдруг наши к власти вернутся?”