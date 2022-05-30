Народная команда. История московского «Спартака»

Красно-белая легенда

Меньше, чем через полгода «красно-белые» будут отмечать столетие со дня основания. «Спартак» — второй после «ЦСКА» старейший клуб из представленных в Российской Премьер-Лиге. 18 апреля 1922 года команда, тогда именуемая МКС (Московский Клуб Спорта), провела свой первый товарищеский матч против Замоскворецкого КС и победила со счетом 3:2.

Этот день принято считать официальным днем рождения «Спартака», хотя на деле клуб появился еще в 1883 году под названием РГО «Сокол». В 1917 году «Сокол» обзавелся стадионом в Пресненском районе столицы и до 1922 года выступал в московском чемпионате под старой вывеской, пока его не переименовали в МКС, а еще через год — в «Красную Пресню». Чехарда с названиями продолжалась 11 лет. Как только не называлась команда — «Пищевики», «Промкооперации», «Дукат»…

Пока 14 ноября 1934 года команда, наконец, не обрела гордое имя, под которым существует до сих пор — «Спартак».

В 1930‑е в команде играл «квартет» братьев Старостиных, и один из них, Николай, капитан сборной Советского Союза и просто незаурядный футболист, занимался, кроме прочего, организационной работой. Все переезды и смены названий московской команды были связаны в первую очередь с ним. Так же вышло и со Спартаком. Вдохновленный книгой Рафаэлло Джованьоли, Николай рассказал о намерении переименовать клуб первому секретарю ЦК ВЛКСМ Александру Косареву, с которым подружился еще в бытность капитаном сборной. Секретарь идею одобрил, и воодушевленный его поддержкой Старостин в итоге нарисовал еще и прототип будущего логотипа — красно-белый ромб.

Первый же матч, на котором команда выступила под новым именем, закончился для «Спартака» триумфом — 12 апреля 1935 года команда «Трехгорка» была разгромлена со счетом 7:1. В 1936 году в СССР учредили всесоюзный чемпионат, и московская команда с первого же захода взяла бронзовые медали, а в 1938 году выиграла «золото», навсегда вписав имя нового тренера, Константина Квашнина, в историю советского футбола. Год спустя «Спартак» повторил успех, но уже под руководством Петра Попова.

Примерно в то же время к команде приклеилось название «народная». Причина была весьма прозаична: в отличие от тех же «Динамо» и «ЦДСА», которых содержали НКВД и Советская армия, «Спартак» финансировали обычные люди.

Увы, 1940‑е запомнились болельщикам «народной команды» не спортивными достижениями, а громким арестом братьев Старостиных в 1942 году. Футболистов обвинили в заговоре против Сталина, взятках и многих других прегрешениях. В итоге легендарные братья получили по десять лет лагерей каждый и распрощались со «Спартаком» навсегда.

Учитывая, что на время войны общесоюзный чемпионат был приостановлен и возобновлен только в 1946 году, хороших вестей «спартаковцам» пришлось ждать без малого 13 лет: в 1952 году, когда клуб возглавил бывший защитник клуба Василий Соколов, «народная команда» наконец снова выиграла «золото».

Вкус победы был немного подпорчен тем, что на самом старте в ход чемпионата вмешалась политика: главный претендент на победу, ЦДСА, расформировали и сняли с чемпионата СССР — так партия отреагировала на невразумительную игру сборной на Олимпийских играх в Хельсинки. «Спартак» воспользовался ситуацией, захватил лидерство и понесся навстречу долгожданному титулу, который обеспечил себе досрочно, за два тура до конца. На следующий год «народная команда» повторила успех, снова стала чемпионом в 1956 году, а в 1958 порадовала болельщиков золотым дублем, присовокупив к титулу кубок СССР.

К сожалению, 60–70‑е оказались для клуба куда менее успешными: несколько кубков страны, два чемпионства (в 1962 и 1969) — и затяжное пике, приведшее к тому, что в 1976 «Спартак» на год покинул высшую лигу.

К счастью, по возвращению в элитный дивизион «народную команду» возглавил легендарный игрок и тренер сборной Константин Бесков. Это назначение ознаменовало начало новой эпохи. Каждый сезон при Бескове «Спартак», ведомый такими игроками, как Дасаев, Родионов, Гаврилов, бился за чемпионство, дважды (в 1979 и 1987) выигрывал его, имел целую россыпь серебряных и бронзовых медалей, но, главное, наконец обрел свой фирменный стиль на долгие годы — короткий пас, стенки и забегания. Игроки понимали друг друга с полувзгляда, и вся команда работала, как отлаженный механизм. При этом Бесков не ограничивал игроков жесткими схемами — на поле всегда находилось место остроумным экспромтам и настоящему футбольному волшебству.

Однако самым успешным тренером в истории «красно-белых» стал не Бесков, а его преемник на посту главного — пришедший в 1989 году Олег Романцев. В год назначения Романцев сходу привел клуб к победе, а после за 16 лет работы еще 9 раз радовал фанатов «золотом» чемпионата — уже российского.

Правда, один из этих триумфов — 1996 — стоит особняком. Вчистую выиграв групповой этап Лиги Чемпионов (6 побед в 6 матчах) Романцев отправился готовить сборную к грядущему Евро-96, а бразды правления передал Георгию Ярцеву. Тот оказался в непростом положении: часть лидеров после «неудовлетворительной бронзы» 1995 года оказалась продана, часть — травмирована, а впереди была 1/4 Лиги Чемпионов против «Нанта» и полный сезон во внутреннем первенстве. В такой непростой ситуации Ярцев решился на экстренное омоложение состава — и, невольно пожертвовав двухматчевой серией с «Нантом», в итоге сделал клуб чемпионом России. Этот триумф стал первым в 5‑летнем «золотом марафоне» столичной команды, которую Романцев в 1997 году вновь принял из рук Ярцева. Как знать, смог бы он достичь такого успеха без фундамента, заложенного Георгием.

К огорчению болельщиков «красно-белых», после «золота» 2001 года команда Романцева изжила себя, и в 2003, после ряда провалов, легендарный тренер был уволен.

В 2004 г. контрольный пакет акций клуба перешел к бизнесмену Леониду Федуну, который долгое время пытался построить боеспособную команду и завоевать десятый, юбилейный, титул. Сложно представить, но рекордное чемпионство России не покорялось «народной команде» долгие 16 лет. Лишь в 2017 г. итальянский тренер Массимо Каррера помог игрокам «Спартака» поднять над головой заветный трофей.

Казалось, это начало новой победной эпохи, но в итоге Каррера покинул клуб уже через год после сложного и неровного сезона. С того момента и до сих пор «красно-белые» находятся в поиске тренера, который сможет возродить чемпионские традиции и вернуть фирменный спартаковский стиль.

В данный момент этим занят итальянец Пало Ваноле, и, хоть результаты клуба оставляют желать лучшего, похоже, руководство готово дать ему время на адаптацию. Наверное, это правильно: кажется, эпоха Леонида Федуна получается настолько неоднозначной во многом из-за импульсивных, скоропалительных решений нынешнего хозяина. Многие тренеры, «забракованные» управленцем, позже доказывали высокий класс — так, Уная Эмери с «Севильей» выиграл три Лиги Европы подряд, а Валерий Карпин недавно возглавил сборную России.

Нам же остается только пожелать болельщикам «народной команды» терпения и новых побед.