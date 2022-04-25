История Гаврилы Солодовникова

Скупой купец и его благотворительность

Московское купечество во второй половине XIX века переживало свой расцвет. Количество фабрик, заводов, магазинов росло семимильными шагами, купцы становились миллионерами и играли всё большую роль в общественно-политической жизни столицы и страны в целом. Среди колоритных и, прямо скажем, экстраординарных представителей нашего купечества выделяется фигура Гаврилы Солодовникова, вошедшего в историю России как «скупой миллионщик».

Гаврила родился в Серпухове, в юности переехал в Москву и уже в 20 лет исполнил мечту своего отца: стал купцом I‑й гильдии, а к сорока годам нажил астрономический по тем временам капитал — 10 миллионов рублей. Будучи поначалу владельцем небольшой текстильной фабрики, Солодовников вскоре разбогател на оптовой торговле, а затем не менее успешно проявил себя в банковской сфере, операциях с недвижимостью и строительстве железных дорог. Именно он стал владельцем торгового центра (пассаж Солодовникова) на месте современного ЦУМа, на его средства были построены театр на Дмитровке (сегодняшний Театр оперетты), два доходных дома в Мещанской слободе и множество других зданий по всей России.

При этом по Москве ходили сотни слухов о скупости и жадности купца. Питался миллионер на два гривенника в день, в трактирах требовал вчерашнюю гречку, так как она была дешевле, но по качеству ничем не уступала сегодняшней, не давал чаевых, за что его недолюбливали все московские кучера, официанты и банщики в «Сандунах», называя «храпоидолом», — именно такое прозвище купца упоминает Гиляровский в своей знаменитой книге «Москва и москвичи». Хитростью опередив своего приятеля и выкупив торговый пассаж на Кузнецком мосту, Солодовников поначалу установил низкую арендную плату, привлекавшую торговцев в помещение, но после того как магазины наработали клиентскую базу и торговля пошла бойко, поднял плату за аренду сразу в три раза: арендаторы, конечно, протестовали, но Гаврила Гаврилович прекрасно понимал, что никто уже не расстанется с его пассажем. А когда после 15 лет сожительства купец расстался со своей гражданской женой, родившей ему пятерых детей, то на суд об алиментах принёс мешочек с чеками, показав судье, сколько он на неё потратил за время совместного жительства, и обвинив бывшую возлюбленную в расточительности. А его адвокат и вовсе цинично заявлял на суде: «Брака с Куколевской не было, стало быть, и дети могут быть не от Солодовникова…» Неудивительно, что над ним посмеивались и журналисты московских газет:

«Над владетелем пассажа разразился страшный гром.

Этот миленький папаша оказался под судом».

Эксцентричные поступки купца, ещё более оригинальные на фоне его легендарной скупости, обсуждала вся Москва. Во время закладки Московской консерватории Гаврила Солодовников воскликнул на церемонии: «Да будет музыка!» и бросил в раствор двести рублей серебром в ознаменование тех двухсот тысяч, которые он пожертвовал на строительство здания. На них была построена мраморная лестница внутри консерватории. В то же время Гаврила Солодовников, как и многие шагнувшие «из грязи в князи» купцы того времени, мечтал стать потомственным дворянином. Для этого у купечества был единственный способ: построить на свои средства здание для городских нужд и получить чин действительного статского советника. Символично, что московская городская управа предложила Гавриле Солодовникову построить клинику венерических и кожных заболеваний. Купец, скрепя сердце, согласился, но с одним условием: чтобы его имя на клинике не фигурировало. С тех пор в Москве на Девичьем поле существует клиника кожных болезней, построенная в 1895 году архитектором К. Быковским.

К началу ХХ века состояние Солодовникова составляло уже 21 миллион рублей. Посчитать, сколько это в нынешних деньгах — занятие непростое, но попробуем. Известно, что курс российского рубля после введения золотого стандарта в конце XIX в. составлял 1,94 р. за доллар — этот курс оставался неизменным до начала Первой мировой войны. Таким образом, капитал «скупого миллионщика» немного не дотягивал до 11 миллионов долларов.

Состояние богатейшего человека XIX cтолетия Корнелиуса Вандербильта оценивалось в 105 миллионов долларов — и согласно оценкам современных американских историков, это эквивалентно сегодняшним 2,5 миллиардам долларов. Значит, наш Гаврила Солодовников накопил «всего лишь» в десять раз меньше — то есть около 250 миллионов долларов по курсу 2022 года.

Актёр и режиссёр Лентовский спрашивал Гаврилу Гавриловича: «Куда ты, старик, свои миллионы денешь?» На что купец отвечал: «Вот умру, и узнаете, кто такой был Гаврила Гаврилович Солодовников. Вся империя обо мне говорить будет!» После смерти огласили его завещание: родственникам — меньше миллиона, а 20 миллионов — на благотворительность. На эти средства к 1909 году в районе Мещанских улиц были построены два дома для бедных: «Свободный гражданин» для холостых и «Красный ромб» для семейных. И действительно, квартиры в «солодовках», как их называли москвичи, сдавались в аренду по небольшим ценам, завещанным покойным купцом: однокомнатная квартира в «Свободном гражданине» стоила 1,25 рубля в неделю, а в «Ромбе» — 2,5 рубля. При этом средняя оплата труда московского рабочего составляла 1,48 рубля в день.

Гаврила Солодовников завещал ещё построить земские училища в Тверской, Архангельской, Вологодской, Вятской губерниях, а также приюты для безродных детей и профессиональные всесословные школы в его родном Серпуховском уезде. Сын купца, Петр Гаврилович, с полным исполнением завещания отца промедлил вплоть до революционных событий 1917 года, хотя ему удалось выгодно вложить деньги и увеличить оставшуюся сумму завещания до 40 миллионов рублей. После революции потомки Гаврилы Гавриловича эмигрировали во Францию, а миллионы Солодовникова исчезли в хаосе Гражданской войны. Но дома в Мещанской слободе и слава «скупого благотворителя» до сих пор напоминают москвичам о самобытном и неординарном купце.