“Его застрелит снайпер”. Могли ли при обмене убить Рудольфа Абеля?

Лётчик Гэри Пауэрс попал в советский плен 1 мая 1960 года, выполняя шпионский полёт на самолёте У-2. Американец вылетел из Пешавара и собирался добраться до Норвегии, ведя по пути съёмку секретных объектов, включая космодром “Байконур”. Был сбит ракетой над Свердловском, выбросился с парашютом и попал в руки сельчан у станции Козулино. По суду получил 10 лет лишения свободы (Пауэрсу тогда был 31 год). Но просидел меньше двух — повезло, обменяли на Абеля. После возвращения в США Гэри обвинили в плохом исполнении обязанностей: дескать, не уничтожил самолёт и не засветил шпионскую съёмку. ЦРУ нежно намекнуло: следовало совершить самоубийство, ведь в экипировке-то имелась отравленная игла. Впрочем, после долгого расследования обвинения с Пауэрса были сняты, и он вновь получил приглашение в военную авиацию. После работы в “Локхид” лётчиком-испытателем Гэри перевёлся в качестве пилота вертолёта в телекомпанию KNBC. В 1977 году он погиб в катастрофе вместе с оператором — вертолёт упал из-за банальной нехватки топлива. Фредерик Прайор далее работал ассистентом в университетах США и в 1998 году, став профессором-экономистом, ушёл на пенсию. После выхода фильма Стивена Спилберга “Шпионский мост” возмущался: мол, все обстоятельства его обмена переврали. Умер Прайор в 2014 году. Марвин Макинен, сидя в советской тюрьме, услышал от случайных сокамерников, будто они видели живым шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного НКВД в 1945 году в Будапеште и умершего в застенках. Марвин долго и тщетно искал Валленберга, в том числе как президент Фонда независимого расследования. Разумеется, так и не нашёл. Сейчас Макинену 82 года, и он последний оставшийся в живых из участников обмена 10 февраля 1962-го.

Эта история в наше время кажется не явью, а шпионским фильмом.

Но реальность тогда была столь интересна, что она и сейчас выглядит как кино.