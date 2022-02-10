“Его застрелит снайпер”. Могли ли при обмене убить Рудольфа Абеля?

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Фрау Мария Прибке, почтенная вдова, с удивлением заметила: возле её дома внезапно появились сразу четыре советских военных грузовика. Кто находился внутри — она не знала. Марии не запретили выйти из подъезда, но когда женщина надолго застыла, уставившись на машины, к ней подошёл человек в штатском и вежливо сказал: “Уважаемая фрау… Пожалуйста, посмотрите ещё куда-нибудь”. Через 30 лет бывшая гражданка ГДР заметила в интервью: “Я думала, к нам приехал Хрущёв, и хотела с ним поздороваться”. Её удивление увеличилось бы, узнай она — район с ночи оцеплен офицерами КГБ, прибыла “группа прикрытия”. С другой стороны стометрового моста Глиникер-Брюкке, соединяющего Западный Берлин и Потсдам (то есть ФРГ и ГДР), люди на должности тоже не скучали — к пешеходной зоне подъехали шесть бронетранспортёров армии США. С обеих сторон разместили замаскированных снайперов, получивших приказ стрелять “по сигналу”. На берега реки внезапно нагрянуло множество “рыболовов-любителей” с удочками — стороны друг другу не доверяли, поэтому подогнали к мосту как можно больше агентов. Всего в операции задействовали сотни военнослужащих, а также сотрудников спецслужб СССР и Соединённых Штатов. Ровно 60 лет назад, 10 февраля 1962 года на границе ГДР и ФРГ состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского лётчика Гэри Пауэрса. Каждого из них могли убить.
Опасались, что будет убийство
Абеля привезли в 9.00 утра: прибыли пять одинаковых машин — дабы не опознали, в каком именно автомобиле находится Рудольф. В это же время появился кортеж гэдээровских и советских “легковушек” плюс фургон с радиостанцией: внутри сидела группа пограничников ГДР. Председатель КГБ Владимир Семичастный опасался — не застрелит ли советского разведчика снайпер в момент перехода моста? Дело в том, что Рудольф (настоящее имя Вильям Генрихович Фишер) был одним из лучших сотрудников советских спецслужб. Американцы согласились обменять Абеля лишь на трёх своих граждан (Пауэрса, Прайора и Макинена), и торг шёл очень долго. Макинена (въехав в СССР как турист, он получил 8 лет заключения за съёмку военных объектов) вернули в январе — в качестве “залога” и приверженности договорённостям. За несколько минут до встречи на мосту советские пограничники передали американцам на КПП “Чарли” студента из США Фредерика Прайора, арестованного за шпионаж в Восточном Берлине в августе 1961 года. Едва американцам поступило подтверждение, что Прайор беспрепятственно перешёл границу, они вывели из машины Абеля. Офицеры КГБ явили взглядам противника Пауэрса. Каждый с группой сопровождающих подошёл к середине Глиникер-Брюкке. Офицеры, лично знающие разведчиков в лицо, подтвердили — перед ними находятся те самые люди.
Целились в лётчика-шпиона
Известный отечественный фильм “Мёртвый сезон” рассказывает о работе советских разведчиков-нелегалов. Главного героя, прототипом которого был разведчик Конон Молодый (о нем Fitzroy рассказывал в январе), играет литовский актёр Донатас Банионис, а вот консультантом съёмочной группы был именно Рудольф Абель. В конце показывают сцену обмена на мосту. Трусливый западный шпион, опасаясь выстрела, быстрым шагом перебегает к своим. Наш же герой шествует спокойно и гордо. В реальности было иначе. Согласно строгим условиям, Абель и Пауэрс двигались к середине моста не спеша, не делая резких движений. Каждый повернул голову, с любопытством рассматривая оппонента — кого же выбрали для обмена? Владимир Семичастный заявлял, что это был крайне напряжённый момент. Застрели американский снайпер Абеля, на месте уложили бы и Пауэрса — лётчик-шпион из США находился на мушке сразу у нескольких советских стрелков. Американцам не доверяли по следующей причине: глава ЦРУ знал, что человек с колоссальным опытом может и далее готовить отличные кадры во вред Америке. К счастью, выстрелов на Глиникер-Брюкке не прозвучало: обмен завершился вполне благополучно. Абелю и Пауэрсу вручили документы об освобождении — подписанные Кеннеди и советским руководством. Их моментально закрыли спинами сотрудники спецслужб, довели до автомобилей и увезли. “Рыбаки” на реке быстро смотали удочки.
Шекспир под кодовым именем “Марк”
Как сложилась дальше судьба участников обмена? Рудольф Абель был направлен на лечение, а после воплотил в реальность страшный сон американцев — обучал молодых разведчиков работе за рубежом. Архивы о легенде разведки полностью не рассекречены, и гриф “Секретно” с них снимут нескоро. Сын российского немца Генриха Фишера и русской женщины Любови Корнеевой прекрасно владел немецким и английским языками: он родился в Лондоне, и его имя Вильям — в честь Шекспира. С 1941 как офицер НКВД Абель забрасывал партизанские группы в тыл к немцам, засылал советские разведгруппы в страны, оккупированные Германией. В 1948 году был послан со служебным заданием в США. В качестве владельца фотостудии, с паспортом на имя художника Эмиля Роберта Гольдфуса руководил советской агентурной сетью в Нью-Йорке под кодовым именем “Марк”. Его связниками являлись супруги Коэн (арестованы в 1961 году англичанами, после обмена на британского шпиона Брука жили в СССР). В 1957 году “Марка” задержали в Нью-Йорке. Отказавшись от сотрудничества с ЦРУ, не дав никаких показаний, Абель по суду получил 32 года заключения. Его отправили в тюрьму в Атланте, находясь в камере, Рудольф писал картины. Семичастный утверждал, что по просьбе Кеннеди Абель подарил ему портрет президента, каковой много лет провисел в Овальном кабинете. 68-летний Вильям Генрихович Фишер скончался в Москве в 1971 году от рака лёгких. Незадолго до смерти он написал свой последний пейзаж.
Смерть в вертолёте
Лётчик Гэри Пауэрс попал в советский плен 1 мая 1960 года, выполняя шпионский полёт на самолёте У-2. Американец вылетел из Пешавара и собирался добраться до Норвегии, ведя по пути съёмку секретных объектов, включая космодром “Байконур”. Был сбит ракетой над Свердловском, выбросился с парашютом и попал в руки сельчан у станции Козулино. По суду получил 10 лет лишения свободы (Пауэрсу тогда был 31 год). Но просидел меньше двух — повезло, обменяли на Абеля. После возвращения в США Гэри обвинили в плохом исполнении обязанностей: дескать, не уничтожил самолёт и не засветил шпионскую съёмку. ЦРУ нежно намекнуло: следовало совершить самоубийство, ведь в экипировке-то имелась отравленная игла. Впрочем, после долгого расследования обвинения с Пауэрса были сняты, и он вновь получил приглашение в военную авиацию. После работы в “Локхид” лётчиком-испытателем Гэри перевёлся в качестве пилота вертолёта в телекомпанию KNBC. В 1977 году он погиб в катастрофе вместе с оператором — вертолёт упал из-за банальной нехватки топлива. Фредерик Прайор далее работал ассистентом в университетах США и в 1998 году, став профессором-экономистом, ушёл на пенсию. После выхода фильма Стивена Спилберга “Шпионский мост” возмущался: мол, все обстоятельства его обмена переврали. Умер Прайор в 2014 году. Марвин Макинен, сидя в советской тюрьме, услышал от случайных сокамерников, будто они видели живым шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного НКВД в 1945 году в Будапеште и умершего в застенках. Марвин долго и тщетно искал Валленберга, в том числе как президент Фонда независимого расследования. Разумеется, так и не нашёл. Сейчас Макинену 82 года, и он последний оставшийся в живых из участников обмена 10 февраля 1962-го.
Эта история в наше время кажется не явью, а шпионским фильмом.
Но реальность тогда была столь интересна, что она и сейчас выглядит как кино.
Георгий Зотов