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Алан Милн, отец Винни-Пуха

Как офицер контрпропаганды стал сказочником

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140 лет назад, 18 января 1882 года — совсем недавно! — родился английский писатель Алан Александр Милн. Родился он в Лондоне, в семье с шотландскими корнями. Учился в частной школе, которую содержал его отец. Познакомился с Гербертом Уэллсом, которого считал великим человеком. Потом занимался математикой. Но не смог пройти мимо того бума остроумной, влиятельной журналистики, который переживала Британия в начале ХХ века.

Алан Милн с сыном Кристофером Робином
Алан Милн с сыном Кристофером Робином

В Первую мировую, как и полагается настоящему британскому джентльмену, Милн был офицером разведки (МI-7 — департамент контрпропаганды). Главной задачей департамента была борьба с антивоенными настроениями, охватившими Британию после первых потерь союзников в Европе. “Прославилось” MI-7 статьёй в The Times, где утверждалось: в Германии работают специальные фабрики, перерабатывающие на мыло и свечи… трупы павших на поле боя немецких солдат. Позже, уже после войны, газете пришлось принести извинения за столь грубо состряпанную фальшивку. Правда, сам Александр Милн к созданию этого опуса отношения не имел. Он вообще был пацифистом — и это, пожалуй, чувствуется в его главных книгах.

Он написал немало шутливых и серьёзных статей, несколько сказок и стихов — не только детских. В нашей стране особенно любят его “Балладу о королевском бутерброде”, которую замечательно перевел Самуил Маршак. Но прежде всего Милн — это сказки о медвежонке, набитом опилками. Милн встретил прототипа героя своей сказки в лондонском зоопарке: там жила медведица Виннипег, сокращённо — Винни. В Винни срочно переименовали любимую игрушку сына писателя — Кристофера Робина. Из игр и устных сказок, которые отец сочинял и рассказывал сыну, возник чудесный лес, где царит простодушный хитрован, поэт и путешественник Винни-Пух. Его тянет к открытиям, он умеет принимать неожиданные и верные решения. Хотя чаще всего выпутывается из безвыходных положений с помощью Кристофера Робина. По британской традиции, детская книга насыщена стихами, каламбурами. Главный герой полон планов и лёгок на подъём, несмотря на страсть к сладкому. Две книги о Пухе и других обитателях волшебного Стоакрового леса вышли в 1926-м и 1928-м — и принесли Милну славу.

Потом он раскаивался, что превратил сына в литературного героя, даже не придумав ему псевдоним. Хотя книги о Винни писал уже вовсе не для сына. Милн обращался ко взрослым, а точнее — к тому духу детства, который живёт в каждом из нас. Но, пожалуй, этот расчёт не совсем оправдался: книга стала любимым чтением детей. Часто — первым самостоятельным чтением. И, конечно, сборники, посвящённые Пуху, затмили всё, что писал Милн до и после. А он упрямо отказывался написать что-то новое про медвежонка и его друзей — хотя ему за это сулили колоссальные гонорары. Это было непрактично, но решения своего Милн не поменял.

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В нашей стране соавтором виннипуховского мифа стал Борис Заходер, автор вольного перевода, писатель, которому, собственно говоря, и принадлежит замечательная формула “Винни-Пух и все-все-все”. До этого в детских журналах выходили некоторые версии рассказов о медвежонке, но большого успеха они не снискали. А Заходер, первоначально назвавший своего героя “Мишка-Плюх”, создал настоящую сказку, не лишённую английского юмора. Не менее интересна та интерпретация, которую создал режиссер-мультипликатор Фёдор Хитрук. Там нет Кристофера Робина, сюжеты преподнесены отрывочно, но на экране мы видим пространство чудесного леса. Мудрого и уютного. А это так много… Милн дважды был нашим союзником в мировых войнах, а потом стал одним из самых близких русскому сердцу детских писателей. Пик его славы в нашей стране — пожалуй, 1970-е годы.

Арсений Замостьянов

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