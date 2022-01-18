Алан Милн, отец Винни-Пуха

В Первую мировую, как и полагается настоящему британскому джентльмену, Милн был офицером разведки (МI-7 — департамент контрпропаганды). Главной задачей департамента была борьба с антивоенными настроениями, охватившими Британию после первых потерь союзников в Европе. “Прославилось” MI-7 статьёй в The Times, где утверждалось: в Германии работают специальные фабрики, перерабатывающие на мыло и свечи… трупы павших на поле боя немецких солдат. Позже, уже после войны, газете пришлось принести извинения за столь грубо состряпанную фальшивку. Правда, сам Александр Милн к созданию этого опуса отношения не имел. Он вообще был пацифистом — и это, пожалуй, чувствуется в его главных книгах.

Он написал немало шутливых и серьёзных статей, несколько сказок и стихов — не только детских. В нашей стране особенно любят его “Балладу о королевском бутерброде”, которую замечательно перевел Самуил Маршак. Но прежде всего Милн — это сказки о медвежонке, набитом опилками. Милн встретил прототипа героя своей сказки в лондонском зоопарке: там жила медведица Виннипег, сокращённо — Винни. В Винни срочно переименовали любимую игрушку сына писателя — Кристофера Робина. Из игр и устных сказок, которые отец сочинял и рассказывал сыну, возник чудесный лес, где царит простодушный хитрован, поэт и путешественник Винни-Пух. Его тянет к открытиям, он умеет принимать неожиданные и верные решения. Хотя чаще всего выпутывается из безвыходных положений с помощью Кристофера Робина. По британской традиции, детская книга насыщена стихами, каламбурами. Главный герой полон планов и лёгок на подъём, несмотря на страсть к сладкому. Две книги о Пухе и других обитателях волшебного Стоакрового леса вышли в 1926-м и 1928-м — и принесли Милну славу.

Потом он раскаивался, что превратил сына в литературного героя, даже не придумав ему псевдоним. Хотя книги о Винни писал уже вовсе не для сына. Милн обращался ко взрослым, а точнее — к тому духу детства, который живёт в каждом из нас. Но, пожалуй, этот расчёт не совсем оправдался: книга стала любимым чтением детей. Часто — первым самостоятельным чтением. И, конечно, сборники, посвящённые Пуху, затмили всё, что писал Милн до и после. А он упрямо отказывался написать что-то новое про медвежонка и его друзей — хотя ему за это сулили колоссальные гонорары. Это было непрактично, но решения своего Милн не поменял.