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150 лет с рождения Ивана Поддубного

Русский богатырь
Иван поддубный
Коллаж от Александра Воронина | Fitzroy Magazine

Сегодня мне хотелось бы напомнить о судьбах выдающихся и замечательных юбиляров октября. Жили они в разные времена, в разных странах и объединяет их, пожалуй, только то, что мы их помним, а иногда и спорим о них. Начнём, пожалуй, с самого прославленного русского силача — Ивана Поддубного.

Самый сильный

150 лет назад, 8 октября 1871 года, в селе Богодуховка Полтавской губернии, родился Иван Поддубный — великий атлет. Потомок запорожских казаков, крестьян, он трудился с пяти лет, а с двенадцати уже вовсю демонстрировал силушку молодецкую. Потом работал грузчиком в Феодосии, полюбил борьбу и тяжёлую атлетику, начал тренироваться.

Силачей и борцов на Руси во все времена были немало. Но только один из них стал “именем нарицательным” — великий цирковой мастер французской (позже её называли классической, в наше время кличут греко-римской) борьбы Иван Максимович Поддубный. Без преувеличений — легендарный. Любители борьбы во всём мире до сих пор помнят это имя. В те годы схватки борцов напоминали театральное зрелище, но мастерство и сила Поддубного вопросов не вызывала. Он был настоящим, а не рекламным, чемпионом. Стать сильнейшим ему помог горделивый характер: проигрывать Иван Грозный (таково одно из прозвищ борца) не умел и стал чемпионом чемпионов. В 1924 году, на глазах многочисленных болельщиков, он, находясь уже в преклонном для спортсмена возрасте, проиграл молодому богатырю Ивану Чуфистову. Обнимая коллегу, он не преминул заметить: “Видишь, старею. Старость ты мою положил, Иван. Иначе ни за что не сдался бы, честное слово”.

Ну, а в годы своего расцвета он не знал равных в мире. В 33 года, в Париже, Иван сражался за звание чемпиона мира с французом Раулем де Буше. Поддубный явно был готов “положить” соперника, но тот выскальзывал из рук богатыря, как щука. Оказалось, его тело смазали оливковым маслом. Тогда-то Поддубный и столкнулся всерьёз с продажным духом большого спорта: судьи признали мошенничество Рауля, но присудили ему победу “за умелые уходы от острых приёмов”. В Петербурге Поддубный жестоко поквитался с французом: он поставил де Буше на четвереньки и в таком положении держал минут двадцать!

Но после этого, в 1924 году, в возрасте пятидесяти трех лет, Поддубный отправился на гастроли в Америку. Там он положил на лопатки не только почти всех сильнейших американских борцов, но и нескольких знаменитых гастролеров из Европы. Лишь популярного Джо Стичера ему не удалось одолеть: американец победил по очкам. Но в целом гастроли признали триумфальными. К тому же, бороться ему пришлось по особым — американским правилам, включавшим удары ногами… Сила и ловкость выручили Поддубного, русский гигант сумел быстро переучиться. Но оставаться за океаном от отказался, хотя легко стал бы там миллионером. Не понравилась чемпиону Америка. В Ленинграде его встречали как героя, даже устроили настоящий спортивный праздник в честь чемпиона. После этого он решил проститься со спортом. Переселился в тихий Ейск, жил там с женой и пасынком. Но всё-таки продолжал тренироваться и даже ездил по Советскому Союзу с рассказами о спортивном прошлом. Умел и приврать, и сострить — всё, как полагается.

В 1939 году Поддубного наградили орденом Трудового Красного знамени и присвоили ему звание заслуженного артиста РСФСР. Его уважал один из отцов советского спорта — Клим Ворошилов. После войны (а он в Ейске изведал “прелести” оккупации) Поддубного наградили ещё одним почетным званием — заслуженного мастера спорта СССР.

В 70 лет он на равных соперничал с молодыми борцами, которые смотрели на великого усача с восхищением. Похоронен Поддубный в Ейском городском парке, носящем его имя. Есть там и памятник борцу. В его честь и в наше время проводят турниры, снимают кинофильмы. Редкая, легендарная слава.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала “Историк”
Специально для Fitzroy Magazine

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