Россия и США могут поделить европейский газовый рынок

Характерно, что вся эта невнятность в российско-американских отношениях происходит в момент, когда глобальный экономический кризис перестал быть лишь теоретической конструкцией и превращается во вполне вероятную реальность, а перспективные геоэкономические трансформации оказываются связанными не только и не столько с новым разделением мира на “цифровые демократии” и их оппонентов, но с вполне традиционной, “аналоговой” и в чём-то даже ламповой борьбой за контроль энергетических ресурсов, прежде всего, энергетических. И, конечно, это является дополнительным стимулом к тому, чтобы политическая полемика перерастала в геоэкономическую нестабильность, приближая мировую экономику к рубежу глобального кризиса, из которого, как говорит величайший философ современности, выйдут “не только лишь все”. А главное, в “прорехи” в российско-американских отношениях, прежде всего, в их геоэкономической составляющей, пытаются встроиться силы, заинтересованные не просто в снятии ограничений на форматы и методы межгосударственной конкуренции (таких сил, в действительности, становится всё больше и больше), но и в глубокой дестабилизации всей архитектуры политических и экономических отношений.

Увы, но американская политическая элита, кажется, не вполне реалистически оценивающая происходящее, сохраняет уверенность в своей способности управлять процессами геополитической хаотизации и дестабилизации.

Но есть и хорошие новости.

Последние события на мировой арене наглядно доказали, что США не могут действовать в одиночку, но их союзники в том виде, как они существуют сейчас, являются, скорее, обузой. Переход отношений с ЕС и НАТО от “геополитического атлантизма” в формат геоэкономического сюзеренитета США над Европой в действительности не даёт Вашингтону дополнительной глобальной экономической устойчивости. Иными словами, локально возможности Вашингтона извлекать ренту из торговли с европейскими странами растут, равно как растут и возможности США управлять внешнеэкономическими связями ЕС (экономическое взаимодействие ЕС с Россией и КНР уже сейчас управляется Вашингтоном через систему санкций), но с точки зрения влияния на глобальные процессы за пределами пространства “старого атлантизма” (переформатируемого в “альянс демократий”) это даёт немного.

По мере нарастания внутренних противоречий в экономической и геоэкономической базе американоцентричной системы, вероятно, в США будет расти понимание того, что эти противоречия не могут быть компенсированы в поле “политических манипуляций”, одной из которых является попытка “продать” Москве украинскую тему и вопрос о Крыме, уже явно окончательно решённый. В противном случае, придётся констатировать, что американская элита утратила то, что составляло основу её силы в прошлом — способность к осознанию наиболее перспективных моделей развития и выстраиванию на базе этого осознания системы практических действий и ситуативных союзов.

И сейчас речь идёт именно о необходимости для США осознать преимущество ситуативного союза с Россией для предотвращения худшего — глобального кризиса. Конечно, шансы на выживание в нём у России в реальности выше, чем и у Китая, и у США, и, тем более, у стран ЕС. Но, тем не менее, и для России последствия такого кризиса будут крайне неприятными. Лучше этого избежать.