Как потратить 400 миллиардов рублей и списать долги

За 14 лет своей работы госкорпорация смогла реализовать только 109 проектов, вложив в них 500 млрд рублей. Самый крупный из этих проектов — строительство завода по производству солнечных модулей. 16 млрд профинансировало “Роснано”, еще 6 млрд добавил Виктор Вексельберг. Вот только по итогам прошлого года чистая прибыль предприятия оказалась всего 32 млн рублей.

Более 12 млрд потратили на создание производства поликристаллического кремния и моносилана. Деньги перечислили компании, зарегистрированной на Виргинских островах (известный офшор), и, вероятно, они там и остались, так как производство не запустилось. Тут напрашивается старая шутка про полимеры, но если вспомнить, что потрачены бюджетные — то есть наши с вами — деньги, то становится уже не так весело.

Реально действующий на сегодняшний день проект госкорпорации — это Новосибирский завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Предприятие создавалось совместно с китайскими инвесторами, которые вскоре решили уйти, и в 2016 году компания обанкротилась. Но предприятие всё же удалось запустить заново, и в прошлом году выручка составила целых 186 млн рублей. Впечатляет — если не знать, что вложено в этот проект было 12 миллиардов.

Гордость Анатолия Чубайса — фирма Plastic Logic, которая получила более 9 млрд рублей на развитие гибких дисплеев. Их топ-менеджер даже показывал Владимиру Путину, презентуя устаревшую технологию как прорыв технической мысли. Удивительно ли, что в итоге компания закрылась?

Убыточным оказалось и ирландское предприятие по созданию микрочипов, куда вложено более восьми млрд рублей. Его сейчас передали “Ростеху”, сообщают “Ведомости”.

При этом проект Чубайса финансирует и научные разработки в области нанотехнологий, вот только роль российских продуктов на мировом рынке становится всё менее значительной. Если ещё в 2019 году это было 22%, то сейчас всего 14%. Это притом что исследования в основном идут в нефтегазовой сфере, так важной для России.

По итогам прошлого года из компаний, которые финансировала госкорпорация, половина убыточна, три фирмы обанкротились и ликвидированы. Общий убыток — 6 млрд рублей.