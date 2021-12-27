Феномен советского экономического чуда

Длинные деньги в инновации

Одновременно с формированием индустриальной базы запускается и финансовая система, автором которой стал Григорий Гринько.

В 1930 году стартовала разработанная Гринько (тогда — зампредом Госплана, затем — наркомом финансов) кредитная реформа. Она позволила каждые 5 лет удваивать инвестиции в экономику страны, что стимулировало внедрение инноваций, и обновлять средства производства. В 1932 году по итогам реформы был создан банк долгосрочных вложений.

Рабочие перешли на сдельный вид оплаты труда: больше поработал — больше заработал. Изобретали финансировались отдельно, получая огромные гонорары. К 1950-м годам в СССР появляются свои легальные миллионеры.

Так, киевский учёный-механик и инженер Евгений Патон в 1934 году создал уникальный — первый в мире! — институт электросварки. В 1941 году его изобретения помогут делать крепче броню танков Т-34. Изобретатель стал при жизни миллионером. Только заработанные миллионы Патон во время войны тратил на постройку танков для защиты своей Родины, а не на яхты и зарубежные виллы, как это делают современные российские олигархи.

Разбогатеть в СССР можно было даже писательским трудом. Так, драматурги получали 1,5% с каждого спектакля, в каком бы театре Советского Союза он ни шёл. Получали отчисления от проката фильмов сценаристы и режиссёры. Подобная система распространялась на фабрики и заводы. Придумал улучшение, позволившее сэкономить государству, — получай дивиденды!

Именно для этого Гринько создаёт “фонд директора” на каждом предприятии, которое получило дополнительное финансирование при условии перевыполнения плана. Эти деньги руководители фабрик могли тратить на премии рабочим. Тем самым стимулировался механизм снижения издержек и улучшения производства. В послевоенное время это привело к феномену ежегодного снижения цен на товары.

В 1932 году была перезапущена артельная система. Автор финансовой реформы был уверен, что государство должно заниматься крупными инфраструктурными и промышленными проектами и не думать, какого цвета платья в моде в новом сезоне. В итоге артели производили до 80% товарного разнообразия.

Если госфабрики выпускали около 9 000 номенклатурных наименований, то частники создавали более 30 000: это игрушки, одежда, обувь, бытовая техника. В блокадном Ленинграде артели производили даже пистолеты-пулеметы Судаева.

При этом предпринимателям выдавались кредиты под 3% годовых, они на два года освобождались от уплаты налогов, работала система обучения, а контролирующим органам ставилась цель по развитию коммерческой инициативы населения. Запрещалось только продавать артели, и существовали ограничения по количеству сотрудников.

А вот в развитии личного подсобного хозяйства запретов, напротив, почти не было. С 1935 года, параллельно с созданием колхозов, селянам разрешалось заводить личный скот, выдавалась земля. Через 15 лет ЛПХ кормили всю страну яйцами (85%), молоком (70%), мясом (52%), овощами (48%).

Все эти меры способствовали росту заработной платы в 4 раза и росту банковских вкладов в 5 раз к началу 40-х, что ещё больше стимулировало развитие экономики и внедрение самых передовых технологий. За последнее отвечал Госкомитет по внедрению новой техники, выстраивавший стратегию сращивания науки и подготовки кадров.

По росту производительности труда с 1931 по 1950 годы СССР занимал первое место в мире. Прирост ВВП даже в военные годы был 10% в год. Всё это увеличило продолжительность жизни в СССР на 26 лет, численность населения на 46 миллионов человек — и это с учётом того, что во время ВОВ погибло около 30 миллионов!

К 1953 году экономика страны выходит на первое место по молодости технологического производства. Произошло это благодаря стратегии, которая сегодня называется проектным управлением. Советские разработки были внимательно изучены и использованы для создания теории межотраслевого анализа американским экономистом русского происхождения Василием Леонтьевым, получившим в 1973 году Нобелевскую премию по экономике. Эти же принципы были позже внедрены в производство японским автоконцерном “Тойота” и другими крупными международными компаниями.

Но если на Западе и в Японии советский опыт был воспринят и переосмыслен, то в СССР после смерти Сталина и воцарения Хрущёва все экономические эксперименты стали сворачиваться. Под запрет попали артели и ЛПХ, перестали внедрять инновации в производство. Связано это не только с тем, что у нового руководства страны были свои взгляды на светлое коммунистическое будущее, но и с тем, что за 20 лет эксперимента так и не получилось теоретически описать принципы новой экономической системы.

В 1990-е годы не без помощи либеральных журналистов возник и укрепился миф, что вся экономика при правлении Сталина была построена на рабском труде заключённых, а стало быть, “советское экономическое чудо” создано зэками. Однако исследователи Леонид Бородкин, Пол Грегори, Oлег Хлевнюк, проанализировав архивные документы, доказали, что система ГУЛАГа была убыточна на протяжении всего существования и неэффективна в развитии экономики страны. Кроме того, она была далеко не такой масштабной, как пытались это изобразить разнообразные “дети Арбата”. В самые страшные годы в тюрьмах и спецпоселениях находилось 1,65% от общей численности населения.

На основе новых исследований ученые сделали вывод, что “рабская экономика ГУЛАГа” не могла быть решающим фактором для создания экономического феномена тех лет. Хотя невозможно отрицать, что многие заключённые были непосредственными участниками гигантских социалистических строек, которые превратили аграрную и отсталую страну в промышленного лидера, с которым до сих пор считаются во всём мире.