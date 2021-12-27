Феномен советского экономического чуда

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Феномен Советского Союза, который после двух кровопролитных войн, поставивших страну на грань выживания, смог за 20 лет создать самую сильную экономику в Европе, несмотря на колоссальную депопуляцию, голод и международную изоляцию, привлекает всё большее внимание ученых, анализирующих опыт прошлых лет в поисках выхода из надвигающегося на мир экономического кризиса.
По данным Росстата России, рост ВВП в 2020 году снизился на 3,1% в условиях общемировой изоляции, связанной с пандемий COVID-19. Трудно поверить, что ещё 90 лет назад экономика страны ежегодно прирастала на 13,8% в рамках беспрецедентного эксперимента, который запустили руководители молодого советского государства.
В конце 1920-х годов стало понятно, что экономика СССР начала восстанавливаться благодаря новой экономической политике (НЭП). Промышленность выросла на 32%, сельское хозяйство на 33%, основные фонды на 36%, тяжёлая промышленность на 55%. Но руководство молодой страны было уверено, что этого недостаточно и нужны кардинальные преобразования в экономике, после чего и был запущен беспрецедентный экономический эксперимент.
В поисках силы
Советское руководство, опираясь на теоретические труды основоположников марксизма-ленинизма, решило начать свой путь в светлое будущее с анализа промышленных мощностей. Ярким примером отсталости послужил опыт по созданию копий фордовских тракторов.
Рабочие ленинградского Путиловского завода, разобрав до винтика импортную технику, с немалым трудом смогли воссоздать аналог американского механизма. Но оказалось, что собранный советский трактор значительно хуже! Он постоянно ломался и был чуть ли не вдвое дороже. В стране не было отлаженной логистики, на заводах стояли устаревшие станки. Неразвитые металлургия и химическая промышленность, нехватка квалифицированных инженеров и конструкторов — всё это не оставляло шансов на качественный экономический рывок.
Бороться с отсталостью индустриальной базы было решено с помощью плановой экономики. Именно в это время и рождаются знаменитые советские “пятилетки”.
В основе возрождения советской промышленности лежал амбициозный план электрификации всей страны — ГОЭЛРО, разработанный ещё в 1920 году. В результате выполнения этого плана, предусматривавшего строительство 30 новых электростанций, к середине 30-х годов XX века СССР по уровню обеспечения электроэнергией вышел на первое место в Европе.
Но при этом стране нужны были новые современные заводы. Кадровый голод подтолкнул большевиков к необходимости обратиться за помощью к “папе” промышленного Детройта американскому архитектору Альберту Кану. Кан в 20-е годы разработал типовой фабричный проект, который, словно конструктор LEGO, превращался в работающий завод за считанные месяцы. И первым заказом, который Кан в 1929 году получил от советского правительства, стал Сталинградский тракторный завод, полностью построенный на территории США и перевезённый отдельными модулями в СССР.
Надежды большевиков оправдались больше чем полностью. Альберту Кану предложили контракт на 2 года, в рамках которого нужно было построить ещё 521 завод — всё это были предприятия стратегического значения. После американец признавался, что работа в СССР была пиком его карьеры. Единственное, что смущало Кана, — большая текучка кадров в его конструкторском бюро. За 2 года работы на стажировке побывало около 4 000 человек.
Но это была хитрая уловка советского руководства, которое таким образом готовило смену иностранным архитекторам. В 1930 году создается конструкторское бюро № 2, где проектировали новые фабрики уже специалисты молодого государства.
Одновременно профессор Иван Цветаев на основе американского опыта пишет учебник для будущих промышленных архитекторов. В 1941 году такая система поможет стране быстро переносить производство в Сибирь.
К созданию новой промышленной базы большевики привлекали не только американцев. В 1930 году в СССР с большой командой архитекторов и инженеров приехал известный немецкий архитектор Эрнст Май, городской советник по делам строительства Франкфурта-на-Майне. Эта группа разработала проекты строительства шести новых городов в Кузнецком угольном бассейне. Кроме того, немцы разрабатывали планировку застройки Нижнего Новгорода (тогда — Автострой, с 1932 года — Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов. А вот строительство велось силами местных “кадров” — в основном бежавших из деревень от коллективизации крестьян, чья квалификация была крайне низкой.
Тем не менее усилия по созданию тяжёлой промышленности дали свои плоды. Советские заводы начали производить собственные образцы самой разнообразной техники. В 1937 году на Парижской всемирной выставке СССР получил гран-при за уникальный трактор.
Длинные деньги в инновации
Одновременно с формированием индустриальной базы запускается и финансовая система, автором которой стал Григорий Гринько.
В 1930 году стартовала разработанная Гринько (тогда — зампредом Госплана, затем — наркомом финансов) кредитная реформа. Она позволила каждые 5 лет удваивать инвестиции в экономику страны, что стимулировало внедрение инноваций, и обновлять средства производства. В 1932 году по итогам реформы был создан банк долгосрочных вложений.
Рабочие перешли на сдельный вид оплаты труда: больше поработал — больше заработал. Изобретали финансировались отдельно, получая огромные гонорары. К 1950-м годам в СССР появляются свои легальные миллионеры.
Так, киевский учёный-механик и инженер Евгений Патон в 1934 году создал уникальный — первый в мире! — институт электросварки. В 1941 году его изобретения помогут делать крепче броню танков Т-34. Изобретатель стал при жизни миллионером. Только заработанные миллионы Патон во время войны тратил на постройку танков для защиты своей Родины, а не на яхты и зарубежные виллы, как это делают современные российские олигархи.
Разбогатеть в СССР можно было даже писательским трудом. Так, драматурги получали 1,5% с каждого спектакля, в каком бы театре Советского Союза он ни шёл. Получали отчисления от проката фильмов сценаристы и режиссёры. Подобная система распространялась на фабрики и заводы. Придумал улучшение, позволившее сэкономить государству, — получай дивиденды!
Именно для этого Гринько создаёт “фонд директора” на каждом предприятии, которое получило дополнительное финансирование при условии перевыполнения плана. Эти деньги руководители фабрик могли тратить на премии рабочим. Тем самым стимулировался механизм снижения издержек и улучшения производства. В послевоенное время это привело к феномену ежегодного снижения цен на товары.
В 1932 году была перезапущена артельная система. Автор финансовой реформы был уверен, что государство должно заниматься крупными инфраструктурными и промышленными проектами и не думать, какого цвета платья в моде в новом сезоне. В итоге артели производили до 80% товарного разнообразия.
Если госфабрики выпускали около 9 000 номенклатурных наименований, то частники создавали более 30 000: это игрушки, одежда, обувь, бытовая техника. В блокадном Ленинграде артели производили даже пистолеты-пулеметы Судаева.
При этом предпринимателям выдавались кредиты под 3% годовых, они на два года освобождались от уплаты налогов, работала система обучения, а контролирующим органам ставилась цель по развитию коммерческой инициативы населения. Запрещалось только продавать артели, и существовали ограничения по количеству сотрудников.
А вот в развитии личного подсобного хозяйства запретов, напротив, почти не было. С 1935 года, параллельно с созданием колхозов, селянам разрешалось заводить личный скот, выдавалась земля. Через 15 лет ЛПХ кормили всю страну яйцами (85%), молоком (70%), мясом (52%), овощами (48%).
Все эти меры способствовали росту заработной платы в 4 раза и росту банковских вкладов в 5 раз к началу 40-х, что ещё больше стимулировало развитие экономики и внедрение самых передовых технологий. За последнее отвечал Госкомитет по внедрению новой техники, выстраивавший стратегию сращивания науки и подготовки кадров.
По росту производительности труда с 1931 по 1950 годы СССР занимал первое место в мире. Прирост ВВП даже в военные годы был 10% в год. Всё это увеличило продолжительность жизни в СССР на 26 лет, численность населения на 46 миллионов человек — и это с учётом того, что во время ВОВ погибло около 30 миллионов!
К 1953 году экономика страны выходит на первое место по молодости технологического производства. Произошло это благодаря стратегии, которая сегодня называется проектным управлением. Советские разработки были внимательно изучены и использованы для создания теории межотраслевого анализа американским экономистом русского происхождения Василием Леонтьевым, получившим в 1973 году Нобелевскую премию по экономике. Эти же принципы были позже внедрены в производство японским автоконцерном “Тойота” и другими крупными международными компаниями.
Но если на Западе и в Японии советский опыт был воспринят и переосмыслен, то в СССР после смерти Сталина и воцарения Хрущёва все экономические эксперименты стали сворачиваться. Под запрет попали артели и ЛПХ, перестали внедрять инновации в производство. Связано это не только с тем, что у нового руководства страны были свои взгляды на светлое коммунистическое будущее, но и с тем, что за 20 лет эксперимента так и не получилось теоретически описать принципы новой экономической системы.
В 1990-е годы не без помощи либеральных журналистов возник и укрепился миф, что вся экономика при правлении Сталина была построена на рабском труде заключённых, а стало быть, “советское экономическое чудо” создано зэками. Однако исследователи Леонид Бородкин, Пол Грегори, Oлег Хлевнюк, проанализировав архивные документы, доказали, что система ГУЛАГа была убыточна на протяжении всего существования и неэффективна в развитии экономики страны. Кроме того, она была далеко не такой масштабной, как пытались это изобразить разнообразные “дети Арбата”. В самые страшные годы в тюрьмах и спецпоселениях находилось 1,65% от общей численности населения.
На основе новых исследований ученые сделали вывод, что “рабская экономика ГУЛАГа” не могла быть решающим фактором для создания экономического феномена тех лет. Хотя невозможно отрицать, что многие заключённые были непосредственными участниками гигантских социалистических строек, которые превратили аграрную и отсталую страну в промышленного лидера, с которым до сих пор считаются во всём мире.
Артём Кол