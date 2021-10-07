Звёзды над Донбассом 2021

Председателю Общественной палаты Александру Кофману, директору Центра молодёжной дипломатии “Legatus” Карине Павлючковой, всем волонтёрам и сотрудникам за этот колоссальный труд следовало бы поставить коллективный золотой конный памятник с поверженным драконом у ног. Писатели по умолчанию народ не самый организованный, но за время фестиваля в принципе не наблюдалось сколь-нибудь заметных накладок или просчётов. Логистика поставлена безупречно, вопросы с проживанием, питанием, экскурсиями и внутренними мероприятиями конвента решались мгновенно, что для многих конвентов, проводившихся в былые доэпидемические времена в России, является предметом тихой зависти. Применительно к организации слово “порядок” будет звучать слишком блёкло, тут скорее применим более однозначный и насыщенный термин “орднунг”.

Не следует думать, что “Звёзды над Донбассом” оказались замкнутой саму на себя “литературной тусовкой”, интересной только приглашённым литераторам. Основной упор фестиваля делался на просветительские и образовательные мероприятия для жителей Донбасса и прежде всего молодёжи — мастер-классы, лекции, выставки, круглые столы, школа литературного мастерства для начинающих авторов и многие другие проекты привлекли сотни участников и, главное, будут иметь дальнейшее развитие в будущем.

Хотелось бы отдельно отметить, что “Звёзды над Донбассом” неожиданно стали не фактическим, но моральным преемником известного и популярного в своё время фестиваля “Звёздный мост”, проводившегося с 1999 по 2011 годы в Харькове — этот конвент умер своей смертью ещё до второго киевского “майдана”, а сейчас его проведение и вовсе непредставимо, поскольку оставшиеся на Украине авторы-фантасты издаются в основном в России и на русском языке, а такое понятие как “украинская фантастика”, да ещё и сочинённая соловьиною мовою, никому не известно за пределами определённой и довольно узкой национально-языковой среды и даже у знатоков жанра не вызывает ничего кроме безразлично-брезгливой усмешки. Из российских авторов мовою издается разве что обожающий “демократическую Украинушку” Дмытро Глуховський с историей “найбільшого на Землі протиатомного бомбосховища — московського метро”, но и только. Впрочем, в Донецке шановнего пана Глуховського никто и не ждал. Тем не менее, фестиваль на Донбассе не только превзошёл по представительности и масштабности былой “Звёздный мост”, но и стал новым центром притяжения, захватившим своей гравитацией практически всех представителей жанра фантастики, пишущих на русском языке. Маргинальные исключения представляют собой статистическую погрешность и лишь подтверждают правила.