Звёзды над Донбассом 2021

Литературный фестиваль в Донецке
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Давайте представим, что мы находимся в осаждённой крепости. Крепости, по которой периодически прилетают ядра из требушетов, с башен можно отлично рассмотреть костры в лагере неприятеля и услышать вопли на неприятном чужом языке, в самом городе периодически ловят вражеских шпионов, готовых отравить колодцы или зарезать капитана гвардии. Больше того, в ближних и дальних окрестностях бушует эпидемия чумы, отчего границы меж сопредельными державами закрыты, немногих проезжающих порубежная стража посыпает дустом и лениво поругивается — кругом эдакое творится, а они ездют и ездют, дома им не сидится!..

И тут вдруг на рассвете городские ворота неожиданно распахиваются и в арке показывается блистательная процессия: трубадуры и менестрели, поэты, схоласты, многоученые алхимики и прочие миннезингеры с труверами, которые располагаются на главной площади города и начинают вести многомудрые разговоры об изящных искусствах и благородных дисциплинах, квадривиумах, диалектике и риторике. Да ещё и зовут горожан поучаствовать в диспутах, послушать лекции и прильнуть к кладезю мудрости. Война? Осада? Увы, это неприятная объективная реальность, но… Но войны проходят, а Семь Высоких Искусств будут пребывать во веки веков.

Фото слева: Концерт на открытии фестиваля
Фото справа: Председатель общественной палаты ДНР

Вообразили? Примерно такой эффект и произвёл литературный фестиваль “Звёзды над Донбассом”, прошедший в Донецке с 29 сентября по 3 октября — без преувеличений, крупнейший на всём постсоветском пространстве за последние два года. Разумеется, дустом и хлоркой на границе Донецкой Народной республики гостей не обрабатывали, но с российской стороны КПП был закрыт — участникам требовалось предъявить приглашение от Общественной палаты ДНР, иначе попросту не выпустят.

Представительность конвента, посвященного фантастической литературе, превзошла любые ожидания. В Донецке собрался блистательный состав — более ста тридцати литераторов, поэтов, издателей, критиков, авторов-исполнителей и журналистов. Бриллиантовый фонд русской фантастики — Василий Головачев, Вадим Панов, Олег Дивов, Мария Семенова, Елена Хаецкая, Роман Злотников, Андрей Белянин и многие другие, всех здесь не перечислишь! Было заявлено почти сто пятьдесят мероприятий, однако из-за карантинных ограничений удалось провести не более восьмидесяти — но и эта цифра внушает невольное уважение.

Расписание Мероприятий

Донецку удалось сделать невероятное — город почти на неделю превратился в единственную и неповторимую столицу русской фантастики. Я намеренно не употребляю некрасивое слово “русскоязычной”: в конвенте принимали участие граждане России, Белоруссии, Израиля, Германии, ДНР и ЛНР, но все они причисляют себя именно к русской традиции фантастической литературы, вне зависимости от герба, изображённого на обложке паспорта.

Сборник "#Донбассживет"

Одним из важных событий фестиваля оказалась презентация сборника повестей и рассказов #ДонбассЖивет, созданного усилиями двадцати четырёх писателей и составителя, Сергея Чекмаева, а равно и презентация “Донецкой библиотеки приключений и фантастики”, которая в будущем будет исправно пополняться: на конвенте было условлено, что следующей книгой станет сборник юношеской и молодёжной фантастики, который появится в 2022 году. Не без удовольствия отмечу, что выпуск книги был доверен нашему издательству “Acta Diurna”, что мы и выполнили буквально в последний момент — из-за очередей в московских типографиях печатать #ДонбассЖивет пришлось непосредственно в Донецке, однако вскоре книга появится в продаже и в Российской Федерации. О сборнике читайте в нашем прошлом материале.Писатель Олег Дивов на закрытии конвента заметил, что после того, как организаторам “Звёзд над Донбассом” удалось провести самый массовый литературный форум России, в Донецке остаётся лишь построить космодром — и это была вовсе не шутка, поскольку в условиях пандемии, закрытых границ, напряженной обстановки на линии разграничения с оккупированными Украиной районами ДНР-ЛНР и прочих трудностей, Оргкомитет провёл фестиваль на высочайшем уровне.

Председателю Общественной палаты Александру Кофману, директору Центра молодёжной дипломатии “Legatus” Карине Павлючковой, всем волонтёрам и сотрудникам за этот колоссальный труд следовало бы поставить коллективный золотой конный памятник с поверженным драконом у ног. Писатели по умолчанию народ не самый организованный, но за время фестиваля в принципе не наблюдалось сколь-нибудь заметных накладок или просчётов. Логистика поставлена безупречно, вопросы с проживанием, питанием, экскурсиями и внутренними мероприятиями конвента решались мгновенно, что для многих конвентов, проводившихся в былые доэпидемические времена в России, является предметом тихой зависти. Применительно к организации слово “порядок” будет звучать слишком блёкло, тут скорее применим более однозначный и насыщенный термин “орднунг”.

Не следует думать, что “Звёзды над Донбассом” оказались замкнутой саму на себя “литературной тусовкой”, интересной только приглашённым литераторам. Основной упор фестиваля делался на просветительские и образовательные мероприятия для жителей Донбасса и прежде всего молодёжи — мастер-классы, лекции, выставки, круглые столы, школа литературного мастерства для начинающих авторов и многие другие проекты привлекли сотни участников и, главное, будут иметь дальнейшее развитие в будущем.

Хотелось бы отдельно отметить, что “Звёзды над Донбассом” неожиданно стали не фактическим, но моральным преемником известного и популярного в своё время фестиваля “Звёздный мост”, проводившегося с 1999 по 2011 годы в Харькове — этот конвент умер своей смертью ещё до второго киевского “майдана”, а сейчас его проведение и вовсе непредставимо, поскольку оставшиеся на Украине авторы-фантасты издаются в основном в России и на русском языке, а такое понятие как “украинская фантастика”, да ещё и сочинённая соловьиною мовою, никому не известно за пределами определённой и довольно узкой национально-языковой среды и даже у знатоков жанра не вызывает ничего кроме безразлично-брезгливой усмешки. Из российских авторов мовою издается разве что обожающий “демократическую Украинушку” Дмытро Глуховський с историей “найбільшого на Землі протиатомного бомбосховища — московського метро”, но и только. Впрочем, в Донецке шановнего пана Глуховського никто и не ждал. Тем не менее, фестиваль на Донбассе не только превзошёл по представительности и масштабности былой “Звёздный мост”, но и стал новым центром притяжения, захватившим своей гравитацией практически всех представителей жанра фантастики, пишущих на русском языке. Маргинальные исключения представляют собой статистическую погрешность и лишь подтверждают правила.

Фото слева: Директор Центра молодежной дипломатии «Legatus» Карина Павлючкова
Фото в центре: Олег Дивов предлагает строить космодром
Фото справа: Официальное закрытие

Итоги. Говоря откровенно, никто, — включая меня как автора и издателя, — не ожидал в 2019 году (когда идея конвента появилась как таковая), что “Звёзды над Донбассом” всего за два года станет крупнейшим культурным событием в сфере фантастической литературы на пространстве от Бреста до Камчатки. Сомнений в том, что традиция будет продолжена, и мы ещё увидим в Донецке немало сюрпризов, нет ни малейших. Я бы на месте Оргкомитета поразмыслил об учреждении собственной литературной премии

Да-да, всё это происходило на главной площади осаждённого города. Города, который не просто не капитулировал, а ведёт наступление по самому важному фронту: культурно-образовательному, победа на котором и решит исход войны. Битвы выигрываются в первую очередь в школах и библиотеках.

Андрей Мартьянов

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