Ничего нигде и никогда (О фильме «Всё везде и сразу», 2022)

Или что нового на опустевшем российском кинорынке

— Я тут разбирал счета за квартиру и внезапно пришел к выводу, что Бога нет

«Симпсоны» — Ничто не важно

«Всё везде и сразу»

Казалось бы, за полтора месяца, прошедшие с тех пор, как крупные западные кинокомпании наотрез отказались крутить у нас свое кино, дабы наказать презренного русского оккупанта вроде меня за нападение на Украину (не презренные спокойно обошлись бесплатными малоэкранными версиями с торрентов через анонимайзеры), нам, законопослушным отечественным зрителям, настала полная труба. Всё это время в кинотеатрах безвольно бултыхались успевшие выйти в наш прокат до начала санкций «Анчартед», «Смерть на Ниле» и «Дом Gucci» (мне страшно даже представить то исчезающе малое количество аудитории, которое они собрали за это нелегкое время), а также древние русские фильмы вроде «Брата» и «Служебного романа», спешно выпущенные в повторный прокат, чтобы хоть как-то заполнить значительно поредевший ассортимент кинозалов.

Но всякие независимые кинопроизводители, известные у нас также под кодовым обозначением «инди», не убоялись общественной обструкции и русские кинотеатры покидать отказались. Понятно, конечно, что суммы им с нашего проката капнут смешные, но в ситуации инди-производителя, как говорил один мудрый мультперсонаж, даже самая маленькая лягушка — больше, чем ничего. «Коэн и Тэйт» (1988) вон вообще собрал в прокате 65 тысяч долларов (sic!), что не помешало ему оказаться довольно любопытным и весьма профессиональным независимым проектом.

Как это рассуждала Лиза Симпсон:

— Представь, ты открываешь дверь, а за ней — ничего! Что может быть страшнее ничего?!

Вот и создатели фильма «Всё везде и сразу» тоже решили, что пусть лучше будет маленькая лягушка, чем страшное Ничего.

Поставили фильм Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, режиссеры недавнего хита черного юмора «Человек — швейцарский нож», где Дэниэл Редклифф, которому роль Гарри Поттера икнется еще не раз, сыграл труп — коий не только присутствует на экране практически весь хронометраж фильма, но и активно влияет на развитие истории. Верные своему кредо создавать эффектные абсурдные миры, режиссеры и в новой работе представляют зрителю реальность, в которой всё не так, как на самом деле.

Владелица прачечной Эвелин в прекрасном исполнении Мишель Йео барахтается в море бытовых проблем: жалкий муж, собирающийся подать на развод, полусумасшедший папа в инвалидной коляске, дочь-лесбиянка, жуткие налоги, из-за которых бюрократы грозятся отобрать прачечную… И вот когда выхода за бушующими волнами этого моря уже практически не просматривается, как в фильме «Локк», происходит сцена, аналогичная описанной в «Золотом теленке»:

— Почему же мне меч? — спросил землемер Бигусов.

— А вы прочтите письмо… Вы самурай.

В общем, в нашу реальность прорывается муж героини из другого мира — отважный, предприимчивый и смертоносный, как солдат-телохранитель в первом «Терминаторе». Однако его миссия не защитить героиню от невероятного убийцы, как в «Терминаторе», а пробудить ее, как в «Матрице», чтобы она смогла защититься сама. Понемногу мы выясним, что вселенных бесчисленное множество, и в каждой существует своя версия Эвелин: любой человеческий поступок порождает новый мир, в котором человек поступает по-иному. Где-то в результате своих альтернативных действий героиня становится оперной певицей, де-то кинозвездой, где-то мастером кун-фу. А в той вселенной, из которой пришел предприимчивый муж, Эвелин открыла способ перемещаться между мирами и подключаться к навыкам других версий себя (чемпионка по кун-фу тут весьма кстати).

Только той Эвелин, что открыла переходы между мирами, это счастья не принесло. Потому что в Мультивселенной появилось могущественное зло — Джоба Тупаки, которое ее и убило. И вообще преследует и уничтожает все ее версии. А в финале собирается уничтожить и саму Мультивселенную. Поэтому наша Эвелин — из тех немногих версий самой себя, которая способна бросить вызов злу…

Тарантино как-то сказал о фильме «Шоугёлз»: «Это типичное экспло с бюджетом в сорок миллионов долларов». По аналогии про «Всё везде и сразу» можно сказать: «Это семейный фильм 6+, снятый средствами взрослого кино 16+».

В последнее время такое модно — среди недавних семейных фильмов для всех возрастов, которые вполне способны были бы стать жемчужинами рейтинга R вроде «Робокопа», где сама рассказанная история взывает к кровавым спецэффектам и циничным черным шуткам, можно назвать «Главного героя», первый «Веном» и второй «Отряд самоубийц». Пушистыми семейными фильмами без шокирующего контента вполне могли бы стать также «День курка» или второй «Веном», но упёртость создателей, к счастью, распорядилась рейтингом по-своему.

«Всё везде и сразу» явно старается быть многозначным и многозначительным, как вдохновившая его «Матрица», и поначалу это даже получается — и боевик выходит уровня «совсем неплохо для гайдзина», то есть для малобюджетной независимой постановки, и некая философская составляющая присутствует (меня всегда передергивает, когда в фантастическом боевике пытаются искать философию, но пусть). Старая, но неплохая и нечасто используемая идея — продемонстрировать вселенское зло в образе девушки-подростка, которая любит пестрые модные наряды и пубертатные циничные рассуждения. Референс — Харли Квин, но, кроме нее, на память мне из западных персонажей подобного плана никто больше не приходит. Таких школьниц-бесовок любят показывать в манге и японском кино — что в общем-то тоже неплохо, Тарантино с Родригесом не дадут соврать.

Однако к середине фильма сюжет преодолевает несколько резких извилистых зигзагов, так что случайный зритель, пришедший посмотреть что-нибудь вроде «Мстителей», запросто может потеряться на одном из поворотов. А фильм явно старается быть хорошим для всех, в том числе и для зрителя «Мстителей». Но так не бывает.

А к финалу фильм вообще неимоверно замедляется — как в том страшном сне, когда ноги вязнут и убежать уже невозможно. Дидактичным он временами казался практически весь хронометраж, но к финальному катарсису становится дидактичным в кубе. Сейчас так непременно нужно в западном кинематографе — чтобы острая проблема отцов и детей, как в «Малефисенте» или «Дне курка», и чтобы катарсис. Там еще на самом деле большой список из актуальной повестки, элементы которого можно вставлять в действие; но хотя бы острая проблема отцов и детей. Без этого или, скажем, без демонстрации ЛГБТ-пар, которых в фильме аж две, кино не может считаться интеллектуальным.

Создается впечатление, что кино полностью соответствует названию — в него упихано и плотно утрамбовано всё и сразу. Развернуться в нем некуда, потому что надо было упомянуть и показать и это, и еще это, и еще вон то. И это немного печально, потому что задумка действительно достойная.