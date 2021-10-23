“Заповедник” в театре им. Пушкина: озорной и печальный Довлатов

“Заповедник” (театр им. Пушкина, режиссёр Игорь Теплов). Надо ли пояснять, что это инсценировка по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова? Стоит ли пересказывать историю героя, советского писателя, которого не печатают и который отправляется работать экскурсоводом в музей-заповедник, где за много лет до него жил, любил и терзался “наше всё” — Александр Сергеевич Пушкин?

Режиссёр Игорь Теплов сделал удивительно тёплый — прошу прощения за каламбур — и динамичный спектакль. В меру озорной, в меру печальный — без назойливой антисоветчины, без педалирования тёмных сторон советского быта. Просто люди, которые приезжают в Заповедник, кто-то тут работает, кто-то живёт, и сам Заповедник живой, несмотря на все попытки официоза превратить Пушкина в однозначную плоскую фигуру.

Отмечу, что режиссёр бережно отнёсся к первоисточнику и постарался перенести на сцену максимум диалогов и деталей, включая даже бегло упомянутую в тексте “безобразную, чудовищную, отталкивающую картину художника… (цилиндр, лошадь, гений, дали неоглядные)” — да-да, она тоже есть, и она действительно именно такая, как написал Довлатов!