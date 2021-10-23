“Заповедник” в театре им. Пушкина: озорной и печальный Довлатов

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“Заповедник” (театр им. Пушкина, режиссёр Игорь Теплов). Надо ли пояснять, что это инсценировка по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова? Стоит ли пересказывать историю героя, советского писателя, которого не печатают и который отправляется работать экскурсоводом в музей-заповедник, где за много лет до него жил, любил и терзался “наше всё” — Александр Сергеевич Пушкин?
Режиссёр Игорь Теплов сделал удивительно тёплый — прошу прощения за каламбур — и динамичный спектакль. В меру озорной, в меру печальный — без назойливой антисоветчины, без педалирования тёмных сторон советского быта. Просто люди, которые приезжают в Заповедник, кто-то тут работает, кто-то живёт, и сам Заповедник живой, несмотря на все попытки официоза превратить Пушкина в однозначную плоскую фигуру.
Отмечу, что режиссёр бережно отнёсся к первоисточнику и постарался перенести на сцену максимум диалогов и деталей, включая даже бегло упомянутую в тексте “безобразную, чудовищную, отталкивающую картину художника… (цилиндр, лошадь, гений, дали неоглядные)” — да-да, она тоже есть, и она действительно именно такая, как написал Довлатов!
«Заповедник» в театре им. Пушкина
Хороши актёры, занятые в спектакле, в первую очередь исполнитель главной роли Павел Баршак (в другом составе играет Владимир Жеребцов, скажу сразу же, что его я не видела и потому исполнителей сравнить не могу). Также хочется упомянуть Александра Анисимова (Потоцкий), Алексея Рахманова (Митрофанов), Эльмиру Мирэль (Галина), Екатерину Рогачкову (Аврора).
По причине присутствия нецензурной лексики спектакль имеет маркировку 18+. Я знаю, что есть зрители, которых мат в театре шокирует, но лично я смотрю на данный вопрос с точки зрения уместности: нужно это по сюжету или нет. В “Заповеднике” крепкие слова звучат нечасто и по делу, ругательств ради ругательств я не заметила.
Театральный сезон только начинается, и мы собираемся продолжать и дальше писать обзоры спектаклей, как премьерных, так и тех, что давно держатся в репертуаре. Специально для читателей Fitzroy Magazine мы намерены отбирать для них самое лучшее в мире театра. Кроме того, вы всегда можете указать в комментариях ваши варианты спектаклей, о которых хотели бы прочитать в рубрике “Театральный гид”.
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Валерия Вербинина