“Пиноккио”: премьера в вихре венецианского карнавала

Будем честны: всё-таки это добрый старый Буратино, чьих друзей и недругов мы хорошо знаем с детства. Тут и Карабас Барабас, и кот Базилио с лисой Алисой, и Пьеро с Мальвиной.

Впрочем, в спектакле есть и отсылки к итальянским корням сказки в лице Арлекина и Коломбины, например. А ещё — крайне редко встречающееся на наших подмостках оформление в духе венецианского карнавала, которое само по себе создаёт праздничное настроение.

Новая постановка МХАТ им. Горького очаровывает взрослого зрителя именно этим оформлением, яркими красками, средиземноморским духом. А для детей “Пиноккио” — стремительный и красочный спектакль с применением новейших видеотехнологий и интерактивными элементами: актёры передвигаются по залу, обращаются к зрителям, спрашивают у них совета…