“Пиноккио”: премьера в вихре венецианского карнавала

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Будем честны: всё-таки это добрый старый Буратино, чьих друзей и недругов мы хорошо знаем с детства. Тут и Карабас Барабас, и кот Базилио с лисой Алисой, и Пьеро с Мальвиной.
Впрочем, в спектакле есть и отсылки к итальянским корням сказки в лице Арлекина и Коломбины, например. А ещё — крайне редко встречающееся на наших подмостках оформление в духе венецианского карнавала, которое само по себе создаёт праздничное настроение.
Новая постановка МХАТ им. Горького очаровывает взрослого зрителя именно этим оформлением, яркими красками, средиземноморским духом. А для детей “Пиноккио” — стремительный и красочный спектакль с применением новейших видеотехнологий и интерактивными элементами: актёры передвигаются по залу, обращаются к зрителям, спрашивают у них совета…
Спектакль «Пиноккио». МХАТ
Надо сказать, что сильнее всего маленьких зрителей возмутил эпизод, в котором лиса Алиса и кот Базилио собираются обмануть Пиноккио и забрать у него деньги. Актёр советовался с залом, верить им или нет, а дети так громко и искренне кричали “Не верь!”, что на несколько секунд заглушили даже микрофоны артистов.
Случались и забавные моменты: когда Пиноккио (в тот день его играл Евгений Кананыхин) благодарил зрителей за то, что они не выдали его полицейским “даже за конфеты”, кто-то из детей заинтересовался и наивно спросил, какие именно конфеты имеются в виду.
Режиссёру Арине Мороз удалось сопрячь всем известную версию Алексея Толстого с итальянским первоисточником Коллоди и заодно воссоздать на сцене бесшабашную атмосферу карнавала. Спектакль пролетает как вихрь, радуя детей и не давая скучать взрослым. И, конечно, поклонникам Евгения Кананыхина, которые видели его в главной роли в “Лавре”, будет любопытно увидеть его в совершенно другой ипостаси и абсолютно ином жанре.
Валерия Вербинина
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