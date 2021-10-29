Новые приключения барона Мюнхгаузена: «Враки» в МХТ им. Чехова

Хотя зрелищная составляющая на высоте, к сожалению, спектаклю не удалось избавиться от нависшей над ним тени культового фильма “Тот самый Мюнхгаузен” по сценарию Григория Горина (который, в свою очередь, был написан по его же пьесе “Самый правдивый”). Авторами текста “Врак” выступили сам Виктор Крамер и Константин Хабенский, которые взяли за основу известную книгу Распе, а также сочинения других авторов, где упоминается неутомимый барон. Но при этом имена персонажей были оставлены те же, что и в фильме — что, во-первых, породило необоснованные ожидания зрителей, и, во-вторых, привело к тому, что спектакль стали сравнивать с фильмом — исключительно в пользу последнего.

Справедливости ради стоит сказать, что Виктор Крамер не ставил себе целью повторить знаменитый фильм (понятно, что это задача в принципе невыполнимая) и рассказывает всё-таки другую историю. И Мюнхгаузен, которого играет Константин Хабенский, иной, чем Мюнхгаузен Олега Янковского, и обстоятельства показаны другие, и приключения барона, о которых он с воодушевлением рассказывает — иной раз излишне увлекаясь и затягивая повествование. На прогоне “Враки” шли 4 часа — это много, и зритель не будет скучать, только если темп идеально выдержан. Как сообщил нам режиссёр, в настоящее время работа над “Враками” продолжается, и спектакль будет плотнее (первые премьерные показы для зрителей, к примеру, уже были короче, чем прогон 15-го октября).

Добавим, что барон Мюнхгаузен — первая большая роль Константина Хабенского в МХТ за последние 7 лет, потому что со времён “Контрабаса” мы не видели этого замечательного артиста в новых ролях. Его великий фантазёр — и трагический, и комический, и тщеславный, и трогательный одновременно. В своё время, когда актёр обсуждал с Виктором Крамером, какую роль он хотел бы сыграть, то назвал две: Мюнхгаузена и Дон Кихота. Этот выбор говорит о многом, и в нынешней постановке есть чёрточки и фразы, которые, хоть и принадлежат Мюнхгаузену, чем-то напоминают о Дон Кихоте. Поэтому мы с интересом будем ждать, как и когда Хабенский сыграет Дон Кихота — может быть, уже в следующей постановке Виктора Крамера. А почему бы, собственно, и нет?