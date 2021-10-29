  • / Театр

Новые приключения барона Мюнхгаузена: «Враки» в МХТ им. Чехова

Театральный гид Fitzroy. Выпуск 2.
Хабенский
Константин Хабенский

Время чтения 3 минуты

Новым художественным руководителем МХТ им. Чехова стал замечательный российский актёр Константин Юрьевич Хабенский, сменивший на этом посту режиссёра Сергея Женовача.

Fitzroy Magazine поздравляет Константина Хабенского с назначением на пост художественного руководителя МХТ им. Чехова и желает ему новых творческих успехов, ярких постановок и ролей.

Сегодняшний выпуск “Театрального гида” Fitzroy посвящён новому спектаклю Константина Хабенского — “Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена” на сцене МХТ им. Чехова.

— Ничего себе! А говорили, что придут несколько друзей, — такими словами режиссёр Виктор Крамер открыл предпремьерный прогон одного из самых ожидаемых спектаклей этой осени — Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена” с Константином Хабенским в главной роли.

Зал был полон — настолько, насколько это вообще возможно в нынешних условиях. И когда режиссёр удалился со сцены, раздвинулся занавес, и показалась фантастическая декорация разрушенного моста, на которой недобрые чайки (надо сказать, отличная находка) обсуждают и одновременно осуждают барона Мюнхгаузена.

В этой постановке, как и в “Лесе”, который идет во МХАТ им. Горького, Виктор Крамер выступил также в качестве сценографа — и в обоих случаях декорации и впрямь поражают воображение. Кроме того, во “Враках” задействованы практически все эффекты, которые позволяет сцена театра — от использования поворотного круга до видео и имитации полёта воздушного шара.

Очень хорош, как всегда у Крамера, актёрский ансамбль — Константин Хабенский в роли фантазера-барона, Кристина Бабушкина в роли его бывшей жены, Артём Волобуев в роли адвоката (эту роль также будет играть Михаил Трухин), Ростислав Лаврентьев в роли бургомистра и другие.

Фото спектакля | Александр Иванишин

Хотя зрелищная составляющая на высоте, к сожалению, спектаклю не удалось избавиться от нависшей над ним тени культового фильма “Тот самый Мюнхгаузен” по сценарию Григория Горина (который, в свою очередь, был написан по его же пьесе “Самый правдивый”). Авторами текста “Врак” выступили сам Виктор Крамер и Константин Хабенский, которые взяли за основу известную книгу Распе, а также сочинения других авторов, где упоминается неутомимый барон. Но при этом имена персонажей были оставлены те же, что и в фильме — что, во-первых, породило необоснованные ожидания зрителей, и, во-вторых, привело к тому, что спектакль стали сравнивать с фильмом — исключительно в пользу последнего.

Справедливости ради стоит сказать, что Виктор Крамер не ставил себе целью повторить знаменитый фильм (понятно, что это задача в принципе невыполнимая) и рассказывает всё-таки другую историю. И Мюнхгаузен, которого играет Константин Хабенский, иной, чем Мюнхгаузен Олега Янковского, и обстоятельства показаны другие, и приключения барона, о которых он с воодушевлением рассказывает — иной раз излишне увлекаясь и затягивая повествование. На прогоне “Враки” шли 4 часа — это много, и зритель не будет скучать, только если темп идеально выдержан. Как сообщил нам режиссёр, в настоящее время работа над “Враками” продолжается, и спектакль будет плотнее (первые премьерные показы для зрителей, к примеру, уже были короче, чем прогон 15-го октября).

Добавим, что барон Мюнхгаузен — первая большая роль Константина Хабенского в МХТ за последние 7 лет, потому что со времён “Контрабаса” мы не видели этого замечательного артиста в новых ролях. Его великий фантазёр — и трагический, и комический, и тщеславный, и трогательный одновременно. В своё время, когда актёр обсуждал с Виктором Крамером, какую роль он хотел бы сыграть, то назвал две: Мюнхгаузена и Дон Кихота. Этот выбор говорит о многом, и в нынешней постановке есть чёрточки и фразы, которые, хоть и принадлежат Мюнхгаузену, чем-то напоминают о Дон Кихоте. Поэтому мы с интересом будем ждать, как и когда Хабенский сыграет Дон Кихота — может быть, уже в следующей постановке Виктора Крамера. А почему бы, собственно, и нет?

Валерия Вербинина

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

Вам также может понравиться

Right Place
Предисловие к “All That Jazz”
Предисловие к “All That Jazz”
Беседы о джазе. Часть I
Подробнее
Fitzroy рекомендует
Неизвестный Миядзаки
Неизвестный Миядзаки
Малоизвестные короткометражки от маэстро анимации
Подробнее
Right Place
“Гиннесс” со светлым лицом
“Гиннесс” со светлым лицом
Guinness Hop House 13 Lager
Подробнее
0 0 голосов
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии