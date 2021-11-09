“Лавр”: история одного искупления

Технически “Лавр” — очень сложная постановка, которая задействует практически все возможности великолепной мхатовской сцены, включая видео. Я не говорю об основной конструкции высотой в несколько этажей — кстати, это особенность, благодаря которой спектакль чуть ли не лучше смотрится сверху, чем из партера (художник-постановщик — Александр Цветной).

Музыка? Более чем отвечающая духу спектакля. Актёры? Настоящие профессионалы — Евгений Кананыхин, Валентин Клементьев, Алиса Гребенщикова. И Леонид Якубович играет хорошо, и Певцов. Не поверите, но и собака-волк тоже на своём месте и тоже играет на все сто.

Для тех, кто не читал книгу: “Лавр” — это история о жизни целителя XV века, который (тут самый уязвимый момент исходного текста) губит свою женщину, много лет пытается искупить свою вину и в итоге уходит в монахи. Не очень много точек соприкосновения с сегодняшним днём, как видим, и совершенно непонятно, как зацепить современного зрителя.

И тем не менее — это случилось, и спектакль ожил, обрёл своих поклонников и стал популярен. Возможно, именно за счёт того, что больше ни в одном театре не найдёшь ничего подобного. Многоэтажная вращающаяся конструкция, музыка, стилизованная под старинные мелодии, история — необычная и по-своему экзотичная.

Это масштабный спектакль для его величества зрителя — когда со зрителем обходятся как с королём: вот инсценировка романа, который мы считаем лучшим (можно поспорить, но ладно), вот спецэффекты, как в голливудском блокбастере, вот лучшие актёры. Ну, и волк, конечно. И давайте будем честны: наш зритель, может быть, и избалованный (если говорить о столице), но он не привык, когда с ним носятся и его ставят на пьедестал. Скорее уж наоборот — он готов смириться с двумя стульями в качестве декорации, а то и с полным отсутствием оных. И вдруг — такое зрелище!

Кому не понравится “Лавр”? Ну, тем, кто на дух не переносит роман Водолазкина, Боякова, занятых в спектакле звёзд, историю. И ещё может быть тысяча причин. Мне, например, было интереснее во время просмотра анализировать, как что сделано — но это уже чисто профессиональное.

Вне зависимости от того, сколько ещё этот спектакль продержится в репертуаре, ясно одно: он задал определённую планку, и хотят того новые хозяева здания на Тверском бульваре или нет, их постановки будут сравнивать именно с “Лавром”. И не факт, что сравнение окажется в их пользу.