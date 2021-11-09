“Лавр”: история одного искупления

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В очередном выпуске театральной рубрики я, как всегда, собиралась рассказать о спектаклях разных театров, но неожиданная перемена во МХАТе им. Горького — где назначенный новым директором Кехман в первую очередь уволил художественного руководителя Эдуарда Боякова — вынуждает меня затронуть тему, которую обычно предпочитают обходить молчанием.
Тема эта — сколько на сцене может продержаться репертуар, созданный под руководством худрука или режиссёра, которого больше нет в театре, и особенно — в случае, когда он был из этого театра изгнан. Увы, по опыту прошлых лет можно сказать, что самые кассовые, самые успешные спектакли легко могут быть убраны из репертуара, и зрители больше никогда их не увидят. Поэтому, пока ещё есть время, имеет смысл сходить на несколько постановок, чтобы потом не предаваться сожалениям.
Из четырёх десятков спектаклей, которые шли во МХАТе при Боякове, я видела примерно половину. Наиболее интересными я считаю четыре постановки: “Лес”, “Лавр”, “Последний срок” и “Розовое платье”. Все они совершенно разные и, может быть, именно этим и интересны. “Лавр” Боякова — масштабная инсценировка романа Евгения Водолазкина, этакий театральный блокбастер. Некоторые называют его “величайшим спектаклем в истории новейшего русского театра”. К сожалению, вполне возможно, что очень скоро этот спектакль будет снят с репертуара. Однако 12, 13 и 14 ноября “Лавр” ещё будут играть на сцене МХАТа. Fitzroy Magazine рекомендует своим читателям воспользоваться шансом и посмотреть эту замечательную постановку.
Инсценировка романа Евгения Водолазкина стала в известной мере визитной карточкой нового МХАТа периода Боякова. Самая масштабная, самая известная, самая посещаемая постановка театра. Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, волк на сцене (ладно, это была дрессированная собака, но похожа на волка, да).
В своё время я читала роман Водолазкина — и должна сказать, что люди, которые уверяли, что такой текст невозможно инсценировать в принципе, были по-своему правы. Потом, кажется, те же люди фыркали, что инсценировка слишком буквально следует за романом (разумеется, если бы авторы спектакля позволили бы себе вольности с текстом, их бы упрекали в этих вольностях).
«Лавр». Мхат
Технически “Лавр” — очень сложная постановка, которая задействует практически все возможности великолепной мхатовской сцены, включая видео. Я не говорю об основной конструкции высотой в несколько этажей — кстати, это особенность, благодаря которой спектакль чуть ли не лучше смотрится сверху, чем из партера (художник-постановщик — Александр Цветной).
Музыка? Более чем отвечающая духу спектакля. Актёры? Настоящие профессионалы — Евгений Кананыхин, Валентин Клементьев, Алиса Гребенщикова. И Леонид Якубович играет хорошо, и Певцов. Не поверите, но и собака-волк тоже на своём месте и тоже играет на все сто.
Для тех, кто не читал книгу: “Лавр” — это история о жизни целителя XV века, который (тут самый уязвимый момент исходного текста) губит свою женщину, много лет пытается искупить свою вину и в итоге уходит в монахи. Не очень много точек соприкосновения с сегодняшним днём, как видим, и совершенно непонятно, как зацепить современного зрителя.
И тем не менее — это случилось, и спектакль ожил, обрёл своих поклонников и стал популярен. Возможно, именно за счёт того, что больше ни в одном театре не найдёшь ничего подобного. Многоэтажная вращающаяся конструкция, музыка, стилизованная под старинные мелодии, история — необычная и по-своему экзотичная.
Это масштабный спектакль для его величества зрителя — когда со зрителем обходятся как с королём: вот инсценировка романа, который мы считаем лучшим (можно поспорить, но ладно), вот спецэффекты, как в голливудском блокбастере, вот лучшие актёры. Ну, и волк, конечно. И давайте будем честны: наш зритель, может быть, и избалованный (если говорить о столице), но он не привык, когда с ним носятся и его ставят на пьедестал. Скорее уж наоборот — он готов смириться с двумя стульями в качестве декорации, а то и с полным отсутствием оных. И вдруг — такое зрелище!
Кому не понравится “Лавр”? Ну, тем, кто на дух не переносит роман Водолазкина, Боякова, занятых в спектакле звёзд, историю. И ещё может быть тысяча причин. Мне, например, было интереснее во время просмотра анализировать, как что сделано — но это уже чисто профессиональное.
Вне зависимости от того, сколько ещё этот спектакль продержится в репертуаре, ясно одно: он задал определённую планку, и хотят того новые хозяева здания на Тверском бульваре или нет, их постановки будут сравнивать именно с “Лавром”. И не факт, что сравнение окажется в их пользу.
Виктория Вербинина