“Гамлет” в двадцать пять

Я люблю постановки Валерия Беляковича и стараюсь периодически на них ходить в театр на Юго-Западе. В этот раз мой выбор пал на “Гамлета”.

В отличие от “Дракулы”, о котором я писала на прошлой неделе и где почти всех основных героев играют те же актёры, что и изначально, состав “Гамлета” претерпел множество трансформаций, — даже если не принимать в расчёт самую первую версию спектакля с Виктором Авиловым, которую сыграли аж в 1984-м.

К примеру, Олег Леушин, нынешний худрук театра, играл Горацио, потом Гамлета, а сейчас исполняет роль Клавдия, который отравил брата-короля, чтобы жениться на его вдове и захватить престол. (Кстати, эта многоходовая комбинация легко могла провалиться, если бы королева Гертруда нашла в себе силы отказать ему).