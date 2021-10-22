“Дракула” в театре на Юго-Западе: фантасмагория в зеркалах

“Дракула” (театр на Юго-Западе, режиссёр Валерий Белякович). Инсценировка романа Брэма Стокера о вампирах идёт на сцене уже много лет — и если бы сейчас не существовало ограничения на 50% заполняемость, по-прежнему собирала бы полный зал. В премьере 2005 года главные роли играли Алексей Матошин (Дракула), Олег Леушин (Ван Хельсинг), Михаил Белякович (Джонатан Харкер), Карина Дымонт (Вильгельмина Мюррей) и Елена Шестовская (Люси). Сейчас, в 2021 году, состав частично обновился, но за счёт исполнителей второстепенных ролей; кроме того, заглавную роль теперь по очереди с Матошиным играет Георгий Иобадзе. Я попала на спектакль именно с Иобадзе.

На сцене царят зеркала, задавая тон происходящему. Они словно перемещают историю в некое зазеркалье, в котором оживают ночные кошмары, где мечется полубезумный Рэнфилд (Андрей Санников) и страдает легкомысленная Люси. Миг — и всё меняется: перед зеркалами танцуют прекрасные дамы в викторианских платьях и их кавалеры. Мы словно возвращаемся в реальный мир, где звучит прекрасная музыка и ведутся беспечные разговоры — и только присутствие Ван Хельсинга, по-своему не менее зловещего, чем вампиры, за которыми он охотится, не позволяет нам забыть, что зеркала и то, что таится за ними — совсем рядом, совсем близко.