“Дракула” в театре на Юго-Западе: фантасмагория в зеркалах

“Дракула” (театр на Юго-Западе, режиссёр Валерий Белякович). Инсценировка романа Брэма Стокера о вампирах идёт на сцене уже много лет — и если бы сейчас не существовало ограничения на 50% заполняемость, по-прежнему собирала бы полный зал. В премьере 2005 года главные роли играли Алексей Матошин (Дракула), Олег Леушин (Ван Хельсинг), Михаил Белякович (Джонатан Харкер), Карина Дымонт (Вильгельмина Мюррей) и Елена Шестовская (Люси). Сейчас, в 2021 году, состав частично обновился, но за счёт исполнителей второстепенных ролей; кроме того, заглавную роль теперь по очереди с Матошиным играет Георгий Иобадзе. Я попала на спектакль именно с Иобадзе.
На сцене царят зеркала, задавая тон происходящему. Они словно перемещают историю в некое зазеркалье, в котором оживают ночные кошмары, где мечется полубезумный Рэнфилд (Андрей Санников) и страдает легкомысленная Люси. Миг — и всё меняется: перед зеркалами танцуют прекрасные дамы в викторианских платьях и их кавалеры. Мы словно возвращаемся в реальный мир, где звучит прекрасная музыка и ведутся беспечные разговоры — и только присутствие Ван Хельсинга, по-своему не менее зловещего, чем вампиры, за которыми он охотится, не позволяет нам забыть, что зеркала и то, что таится за ними — совсем рядом, совсем близко.
«Дракула» в театре на Юго-Западе
Как большой мастер, Валерий Белякович умело смешал в своей постановке трагическое и комическое, пойдя в этом смысле, мне думается, по пути любимого им Шекспира, в чьих пьесах также переплетаются трагедия и комедия. Сам по себе роман Брэма Стокера о Дракуле и его любви к реинкарнации своей невесты достаточно мрачен — и буквальная инсценировка оставляла бы у зрителей безрадостное впечатление. Режиссёр добавил в пьесу юмор, острые реплики, шутливые сценки, пародийные пантомимы — и превратил Джонатана Харкера, незадачливого соперника Дракулы, в комического персонажа. Это одна из самых удачных ролей Михаила Беляковича, который развернулся во всю ширь своего комедийного таланта. Кроме того, на сцене цитируются Бернард Шоу и Оскар Уайльд, пересказываются легенды и истории о вампирах, а некоторые элементы, как мне показалось, являются отсылкой к фильму Мурнау “Носферату” (о котором многие слышали, но который мало кто в принципе видел).
В роли Дракулы Георгий Иобадзе, актёр чрезвычайно подвижный и пластичный, использует все свои резервы — а так как его талант не уступает его пластичности, мы видим просто завораживающего Дракулу, передвигающегося стремительно, как молния. На стороне Ван Хельсинга — опыт, и, кроме того, он действует не один. Кто из противников одержит победу — можно узнать, посмотрев спектакль.
Продолжение театрального гида читайте завтра
Валерия Вербинина