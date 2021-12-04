Десять не-негритят: “И никого не стало” на сцене театра Олега Табакова

Детектив вообще — редкий гость на наших подмостках, несмотря на общую популярность жанра, и тем интереснее говорить о спектаклях, которые удались. В нашем случае это “И никого не стало” по пьесе англичанки Агаты Кристи, режиссёр Владимир Машков, и “8 любящих женщин” по французу Роберу Тома, режиссёр Олеся Невмержицкая.

“И никого не стало” (театр Олега Табакова). Да и ещё раз да — это наши любимые и хрестоматийные “Десять негритят” Агаты Кристи, которые издавались и переиздавались несчётное число раз и будут переиздаваться, пока стоит мир. Специально для тех, кто книги не читает, зато охотно смотрит фильмы, поясним — да, это те самые “Десять негритят”, киноверсию которых снял Станислав Говорухин.

Нет, вопреки тому, что значится в некоторых рецензиях, это не чья-то пьеса по мотивам романа, а оригинальный текст самой леди Агаты. Я читала его и в оригинале, и в переводе, и, кстати сказать, в переводе он сокращён — Кристи, очевидно, не доверяя режиссёрам, прописала для актёров подробнейшие ремарки, кто куда должен передвигаться во время действия. В переводе все эти ремарки убраны.

Нет, на сцене не будет негритят, они заменены на индейцев. По этому поводу можно, конечно, страдать и проклинать лицемерную политкорректность, но я не вижу смысла — тем более что режиссёр Владимир Машков интересно обыграл индейскую тему, включив в действие стилизацию под индейские танцы.

Ну и последнее нет — самого Машкова в постановке зрители не увидят. Зато в ней целый сонм известных актеров, включая Аню Чиповскую (Вера Клейторн), Евгения Миллера (капитан Филип Ломбард) и Константина Лавроненко (судья Уоргрейв).

При желании “И никого не стало” можно было поставить, скажем так, без всяких излишеств, но Владимир Машков пошел по прямо противоположному пути. Костюмы от Валентина Юдашкина, сценография, включая любопытные скульптуры, от Александра Рукавишникова — всё работает на зрелищность, на размах, на создание в театральном формате аналога голливудского фильма — насколько последнее в принципе возможно на нашей сцене. И Чиповская в белом вечернем платье и белой меховой накидке, конечно, куда больше похожа на голливудскую диву, чем на скромную секретаршу, которой является её героиня.

Талантливый актер Евгений Миллер широкой публике больше известен по ролям в кино — таким, как “Ленинград-46”, где он играл сыщика-бандита. Капитан Филип Ломбард в пьесе Агаты Кристи вполне органично продолжает линию подобных героев — это человек, который, с одной стороны, может постоять за себя, а с другой — способен при случае преступить закон и даже бравирует этим. И хотя актер щедро наделил своего Ломбарда юмором, харизмой и находчивостью, все же остаётся ощущение, что эта роль для Евгения Миллера далеко не предел и ему по плечу куда более сложные образы вроде генерала Чарноты в “Беге”. Но это уже чисто субъективное впечатление.

…Итак, ставки сделаны, игра начинается. Десять гостей — а на самом деле приговорённых — собрались на острове, откуда не выбраться, и во время обеда голос, записанный на пластинку, предъявляет им обвинение в убийствах, которые они совершили, — после чего вышли сухими из воды. Один за другим гости станут жертвами… Впрочем, не все.

Да, в пьесе Агата Кристи иначе развила свой любимый сюжет. А кто именно останется в итоге в живых, можно узнать, посмотрев спектакль в театре Олега Табакова.

О спектакле “8 любящих женщин” по знаменитой пьесе Робера Тома на сцене театра им. Моссовета я расскажу вам в следующем выпуске “Театрального гида”.