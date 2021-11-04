«Бег» призраков через чужие сны

Лучшая постановка Юрия Бутусова седьмой год идет в театре им. Вахтангова, собирая полные залы. Пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова, дошедшая до нас в нескольких редакциях, имеет подзаголовок: «Восемь снов». По воле режиссера эти сны превратились в кошмары — давящие, навязчивые, обрывочные. С рассыпающейся логикой, характерной для ночных мороков.
…Петербургская дама, Серафима Корзухина, бежит от власти большевиков и оказывается в Крыму. По пути она встречает другого вынужденного беглеца — приват-доцента Голубкова, который в нее влюбляется. А кругом бушует гражданская война, сопровождаемая всеобщим озверением. И если безалаберный белый генерал Чарнота еще пытается остаться человеком, то другой белый генерал, Роман Валерьянович Хлудов, может внушать только страх. Причем всем: и чужим, и своим, которых он тоже не щадит.
Текст пьесы, с одной стороны, сокращен, с другой — в действие вставлено некоторое количество стихов, которые, может быть, и хороши сами по себе, но в общем контексте смотрятся все-таки чужеродно. У Чарноты пропала эффектная сцена появления, присутствующая во всех вариантах булгаковской драмы: занятно, кстати, почему Бутусов, с его тяготением к буффонаде, не пожелал ее обыграть (напомним, что в этой сцене Чарнота изначально прячется от зрителей, выдавая себя за несуществующую мадам Барабанчикову).
Бег. Театр имени Вахтангова
Виктор Добронравов играет Хлудова, Екатерина Крамзина — Серафиму, Леонид Бичевин — Голубкова, Артур Иванов — Чарноту. Актерский ансамбль вообще на высоте (некоторые актеры, как это бывает у Бутусова, играют по несколько ролей, среди которых есть и довольно неожиданные, например, роль бронепоезда). Однако Виктора Добронравова я ставлю на первое место, потому что из всех Хлудовых, которых мне довелось видеть в театре — да и в кино — он, на мой взгляд, лучший и эталонный. Есть в его герое и описанная Булгаковым жесткость, и жестокость, и несгибаемость, и неприкаянность, и величие. А вот уменьшение Хлудова во втором действии, то, как он стал ходить, подгибая ноги, мне не понравилось: это лишнее для его героя, он бы и на расстрел пошел с прямой спиной.
«Бег» Булгакова в постановке Бутусова может нравиться или не нравиться, но я считаю, что каждому театралу нужно обязательно его увидеть: это и квинтэссенция эклектичного стиля режиссера, и один из знаковых спектаклей современного русского театра. Кроме того, по моему личному ощущению, это, так сказать, совершенно петербургский спектакль: режиссер-москвич подал бы сновидения на сцене совсем иначе.
Виктория Вербинина