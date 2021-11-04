«Бег» призраков через чужие сны

Лучшая постановка Юрия Бутусова седьмой год идет в театре им. Вахтангова, собирая полные залы. Пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова, дошедшая до нас в нескольких редакциях, имеет подзаголовок: «Восемь снов». По воле режиссера эти сны превратились в кошмары — давящие, навязчивые, обрывочные. С рассыпающейся логикой, характерной для ночных мороков.

…Петербургская дама, Серафима Корзухина, бежит от власти большевиков и оказывается в Крыму. По пути она встречает другого вынужденного беглеца — приват-доцента Голубкова, который в нее влюбляется. А кругом бушует гражданская война, сопровождаемая всеобщим озверением. И если безалаберный белый генерал Чарнота еще пытается остаться человеком, то другой белый генерал, Роман Валерьянович Хлудов, может внушать только страх. Причем всем: и чужим, и своим, которых он тоже не щадит.

Текст пьесы, с одной стороны, сокращен, с другой — в действие вставлено некоторое количество стихов, которые, может быть, и хороши сами по себе, но в общем контексте смотрятся все-таки чужеродно. У Чарноты пропала эффектная сцена появления, присутствующая во всех вариантах булгаковской драмы: занятно, кстати, почему Бутусов, с его тяготением к буффонаде, не пожелал ее обыграть (напомним, что в этой сцене Чарнота изначально прячется от зрителей, выдавая себя за несуществующую мадам Барабанчикову).