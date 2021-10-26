Соль на кладбище: как череп Гоголя съел писателя

Известность Лидина была связана с жанром короткого рассказа или очерка. Было в нём какое-то сочетание старой школы и таланта, подкупавшее читателя. Он писал много (в итоге получилось два собрания сочинений и больше пятидесяти сборников прозы). Видимо, это был очень осторожный человек, потому что он не примыкал ни к одной литературной группе и счастливо избежал репрессий. Во время войны, как и множество других писателей, Лидин стал военным корреспондентом, служил на Южном, а потом на Втором Украинском фронте в армейских газетах. Советская власть его жаловала — Лидин получил от неё три ордена — не самых больших, и не то, чтобы маленьких.

Он умер восьмидесяти пяти лет от роду, в сентябре 1979-го. Это, казалось бы, счастливая судьба человека, прошедшего между струй. Судьба эта не то чтобы уникальна, она выпала не одному советскому писателю, что ярко начинали в начале века, а потом как-то отступали в угол помещения, терялись в заднем ряду на общих фотографиях. Говорили, что он был прекрасным рассказчиком, добрым другом и вообще хорошим человеком. Но получилось так, что главным событием в его исторической жизни стал всего один день лета 1931 года.

“В июне 1931 года мне позвонил по телефону один из сотрудников Исторического музея. “Завтра на кладбище Данилова монастыря будет происходить вскрытие могилы Гоголя, — сказал он мне. — Приезжайте””, — так начинается самый знаменитый текст, им написанный. В 1931 году уничтожали кладбище Данилова монастыря (в самом монастыре уже был приёмник-распределитель для беспризорников). Знаменитых покойников решили перезахоронить на разных кладбищах, в частности, Гоголя — на Новодевичьем. Делалось это по нормам того времени, с комиссией, свидетелями и подписание актов. И вот Лидин пишет:

“Работа по вскрытию склепа затянулась, и начинались уже сумерки, когда могила была, наконец, вскрыта. Верхние доски гроба прогнили, но боковые с сохранившейся фольгой, металлическими углами и ручками и частично уцелевшим голубовато-лиловым позументом, были целы. Вот что представлял собой прах Гоголя: черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключён в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже бельё с костяными пуговицами; на <них> были башмаки, тоже полностью сохранившиеся; только дратва, соединяющая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа несколько завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4—5 сантиметров, это даёт безусловное основание предполагать, что Гоголь был невысокого роста. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остаётся загадкой. При начале вскрытия могилы, на малой глубине, значительно выше склепа с замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку.