Смотреть нельзя забанить: как в России аниме запрещали

Предлагаю с самого начала осознать один важный момент. Никто из тех, кто ратует за запрещение аниме, ни черта не смыслит в вопросе, а никто из тех, кто эти запреты осуждает, полного их текста не читал. Такая двусторонняя взаимная некомпетентность. Это, на самом деле, типично не только для России и аниме. Общечеловеческая ценность, так сказать. Одна из тех, от которых в далёком светлом будущем, которое когда-нибудь наступит, обязательно избавятся, а пока имеем то, что имеем.

Но перед тем, как перейти к животрепещущим вопросам запретов и протестов против них, внесём терминологическую ясность. Аниме — это японские мультики. Запретители с присущим любым запретителям нежеланием разбираться в запрещаемой теме называют так скопом всё нарисованное и азиатское. А иногда даже и не только нарисованное, чохом зачисляя в раздел аниме и китайские сериалы, и корейскую попсу, и чуть ли не суши-бары с бонсай-оранжереями. Защитники же ударяются в противоположную крайность, закапываясь в нудное буквоедство. Мол, аниме — это аниме, а вот ещё манга есть, и ранобе, и дорамы, и всё это хоть и связанные по смыслу, но совершенно разные вещи. Мы осуждающе посмотрим на запретителей, понимающе покиваем защитникам, но терминологию возьмём всё-таки у первых. Хотя бы для сокращения объёма текста. Просто имейте в виду, что далее под словом “аниме” подразумевается “аниме, манга, ранобе, дорамы, косплееры, витьюберы, айдолы и прочие проявления азиатской массовой культуры и сформированных ею субкультур”.

Определились? Отлично. Едем дальше. Или, вернее сказать, погружаемся глубже.

Когда говорят о запретах аниме в России, часто валят в кучу всё разом. Куча получается внушительная, впечатление создаёт апокалиптическое. Некоторым авторам, собственно, именно это и требуется. Но мы попробуем разобраться по возможности трезво и, не побоюсь этого слова, объективно. А значит, придётся покопаться.