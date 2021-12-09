Смотреть нельзя забанить: как в России аниме запрещали. Часть II

В итоге, несмотря на долгое и вдумчивое прочёсывание интернетов, нашим поисковым группам не удалось обнаружить ни одного аниме, запрещённого на территории России. В смысле полностью тотально запрещённого к показу, а не просто заблокированного на паре сайтов. Значит ли это, что всё хорошо и любителям аниме бояться нечего? Конечно же, нет. Значит ли, что аниме безобидно и запрещать его не за что? Тоже нет.

Но зайдём немного издалека. Аргументы обеих сторон знакомы любому, кто хоть немного интересуется темой. Разумеется, обе стороны врут. Что, говорите, слишком резкое слово? Ладно, скажем, не врут, а тенденциозно передёргивают. Нарочно или по недомыслию — не суть важно в контексте нашего расследования.

Рассказы сторонников запрета аниме в подавляющем большинстве случаев демонстрируют тотальное незнакомство с тем, что они, собственно, требуют запретить. Классический пример — офигительные истории в прессе о том, что некий школьник прыгнул из окна, подражая главному герою всё той же упоминавшейся выше “Тетради смерти”. Проблема в том, что в “Тетради смерти” нет такой сцены. Ни в манге, ни в одной из её экранизаций. Но журналисты так уверенно об этом писали, а разномастные “эксперты” так часто это повторяли, что для стороннего человека, с темой незнакомого, ситуация была совершенно ясна — проклятые япошки учат детей суициду.

Защитники аниме, в свою очередь, любят рассказывать, что в их любимых мультиках ничего плохого нет, сплошное добро, художественная ценность и культурная значимость. Что, конечно же, далеко не так. И если у запретителей подобные преувеличения (с обратным знаком) можно объяснить простым незнанием темы, то с защитниками этот номер уже не пройдёт. Они-то аниме смотрят и знают, и если рассказывают о нём так односторонне — значит, передёргивают. Или в крайнем случае воспринимают предмет своей любви через очень толстые розовые очки.

Потому что многие аниме очень даже есть за что запрещать. У японцев цензура вполне строгая, но дозволено многое, на что у нас смотрят косо. А если что-то и запрещено, то подход к этому формалистский. Если запрещёнка не демонстрируется напрямую и не проговаривается открытым текстом — значит, “не докажете, гражданин начальник”, и это не запрещёнка никакая, а безобидный контент. А вот в других странах, в том числе в России, такие фокусы прокатывают реже.