Сборник рассказов “Донбасс живёт”. Стас Литвинов и Александр Кофман о важности фантастических произведений.

Совсем недавно, беседуя о фильме “Солнцепёк”, мы говорили о важности позитивной культурной повестки для жителей Донецка и Луганска. Разумеется, фильмы о войне вскрывают их старые раны, а массовому российскому зрителю, избежавшему этих ужасов, позволяют пощекотать нервы “чернухой”. Но можно — и нужно! — говорить и о мирной жизни, о свободе, о людях.
14 сентября в Союзе Писателей России пройдёт презентация сборника “Донбасс живёт”, собравшего под одной обложкой произведения участников международного фестиваля фантастики “Звёзды над Донбассом — 2020”. Среди них — известные писатели и гости фестиваля, такие как Роман Злотников, Юрий Бурносов, Вадим Панов, Сергей Волков, Алексей Гравицкий, Владислав Русанов и многие другие. Книга “Донбасс живёт” — продолжение сборника “Живи, Донбасс”, вышедшего по итогам фестиваля “Звёзды над Донбассом — 2019”. А выпускается сборник издательством Acta Diurna (о нём мы рассказывали в материале “Идти проторенными дорожками — не наш метод”) и журнал Fitzroy просто не мог обойти это событие стороной.
Мы вновь связались с главой Общественной Палаты Донецкой Народной Республики Александром Кофманом и поговорили с ним о сборнике “Донбасс живёт”, его истории и перспективах.
Стас Литвинов: Александр, добрый день! Как появилась идея сборников рассказов “Живи, Донбасс” и “Донбасс живёт”?
Александр Кофман: У каждого конвента есть какой-то результат. Конвент должен выдать продукт, чтобы не пройти бесследно, а остаться в истории, как минимум, фэндома, а по-хорошему — в истории культуры. Мы решили, что итогом нашего фестиваля станет сборник рассказов. Конечно, я преследовал в том числе и идеологическую цель. Когда житель Донецка открывает сборник фантастических рассказов и видит текст того же Лукьяненко, в котором описывается Донбасс-Арена или же детская железная дорога… Это достаточно знаковые элементы Донецка, и у любого читателя возникнет такое хорошее щемящее чувство гордости за свой город, за свою землю, за Родину. А это, на мой взгляд, самое главное: какие чувства вызывают эти рассказы.
С.Л.: То есть сделать так, чтобы жители республик чувствовали поддержку не только на словах, но и буквально в книгах, которые можно держать в руках?
А.К.: Да, совершенно верно. Тем более, давай откровенно, поддержка у нас значительная не только на словах, но поддержка любимых авторов дорогого стоит. Я это точно знаю.
С.Л.: Кто стоял у истоков первой книги “Живи, Донбасс”? Кто формировал сборник и как сами авторы восприняли предложение “Давайте напишем рассказов сборник на такую-то тему совершенно на некоммерческой основе” (по нашим временам не самая популярная идея!).
А.К.: В том-то и дело, что это был совершенно уникальный сборник, потому как ряд авторов впервые давали свои рассказы совершенно бесплатно. Я никогда не забуду свой диалог с Сергеем Лукьяненко, когда мне сказали шёпотом, что мол: “Саш, (Александр Кофман — прим. Редакции) он никогда никуда не писал бесплатно, поэтому сам с ним разговаривай о сумме гонорара”. Я Сергею пишу в мессенджере “Серёжа, сколько будет стоить твой рассказ для сборника “Живи, Донбасс?”. Он говорит: “Ой, Саша, очень дорого”. Я говорю: “Ну сколько?”. Он отвечает: “1 рубль”.
Я аж прослезился на самом деле. И Роман Злотников, и многие другие авторы первой десятки российской фантастической литературы, все написали свои рассказы и отдали совершенно бесплатно. А это показатель настоящего отношения участников фестиваля к Донбассу. Что же касается самого сборника, каким он получился, я хочу процитировать Андрея Лазарчука, тоже участвовавшего в этом проекте, который написал, что “прочитав сборник не как писатель, а как читатель”, он уверен, “что это лучший сборник рассказов за последние 10 лет”. Такая оценка дорогого стоит.
Львиную долю работы над первым сборником взял на себя, конечно же, Сергей Чекмаев. У него огромный опыт составления сборников, и Сергей выложился полностью, чтобы его сделать. Особенно учитывая все ковидные ограничения. Ещё первый сборник “Живи, Донбасс” вошёл, наверное, в историю, как последняя книга, в которой был опубликован прижизненный рассказ Михаила Харитонова — творческий псевдоним Константина Крылова. Нашего общего хорошего друга. К сожалению, больше Миша не успел ничего напечатать. Наверняка его произведения будут выходить и после его смерти (на страницах Fitzroy Magazine был опубликован рассказ Константина Крылова “Безоар” — прим. ред.) Но это последнее прижизненное издание его произведения.
Сборник фантастических рассказов «#Донбасживет»
С.Л.: Не могу не спросить — как первый сборник встретили в республиках?
А.К.: Как можно встретить любителям литературы книгу, в которой пишут про них же? Естественно, с огромным позитивом. Отпечатанного тиража не хватило ни в России, ни в республиках, поэтому я знаю, что за этой книгой до сих пор охотятся, и, быть может, если второй сборник будет также удачно расходиться, мы напечатаем ещё раз и первый в том же оформлении, что второй. Мне кажется, это было бы правильно.
С.Л.: Зачем понадобилось продолжение сборника, книга “Донбасс живёт”? Исключительно потому, что первый хорошо разошёлся — или были какие-то ещё соображения?
А.К.: Понимаешь, хорошая мысль приходит в голову не сразу. Только после начала работы над вторым сборником мне в голову пришла идея оформить его так, как уже в течение многих десятилетий оформляются книги известнейшей серии библиотеки и приключений и фантастики, с так называемой “рамочкой” на обложке. Второй сборник выходит именно в этом оформлении, и я надеюсь, что теперь мы на этом не остановимся и появится новая серия “Донецкая библиотека приключений и фантастики”. Эта серия будет популярна как среди коллекционеров, так и среди просто любителей хорошей качественной литературы. По крайней мере, ещё на самом начальном этапе я уже получил несколько предложений от авторов напечатать ту или иную книгу в этой серии. Думаю, что это очень удачная идея, и она себя оправдает.
С.Л.: Со своей стороны, издательство Acta Diurna готово поддержать идеи издания новой качественной фантастики.
Следующий вопрос: что такое Донецкая электронная публичная библиотека, сколько людей ею воспользовались и какое у этой истории может быть продолжение? И собственно, в чём преимущество электронной библиотеки перед условно “пиратским” ресурсом? Ни для кого не секрет, что большая часть книг в том или ином виде всё равно есть в относительно свободном доступе в интернете. Как пришла в голову идея создать вот эту электронную библиотеку, и главное, зачем она нужна в мире свободного интернета, свободных книг и фильмов?
А.К.: Чем отличается наша библиотека от любого пиратского хранилища? Ну, в первую очередь тем, что авторы сами разрешили читателям скачивать свои книги. По сути, разница небольшая, если не рассматривать моральные аспекты. Я сам очень много читаю и, каюсь, периодически ныряю в пиратские ресурсы. Потому что у нас всё-таки не очень комфортно работают электронные платежи и не всегда удобно оплатить ту или иную книгу. Но когда ты скачиваешь книгу с полным разрешением автора, тебе даже в какой-то степени на душе легче и комфортнее. Это первая причина. Вторая причина — это популяризация литературы в принципе. Как выглядит электронная публичная библиотека? Стенды с портретами авторов, с кратким описанием их деятельности и QR‑кодом, наведя на который телефон ты попадаешь в хранилище книг того или иного автора. То есть это популяризация авторов.
Я считаю, что у электронной библиотеки, как и у медали, есть две стороны. С одной стороны она необычайно полезна читателям, а с другой стороны, она полезна и писателям тоже. Потому как действительно профессиональные настоящие писатели, они всё-таки родом из прошлого века в большинстве своём. И они не настолько… ну как сказать…
Александр Кофман
С.Л.: …Они не настолько интегрированы в цифровую среду. Они не зарабатывают на Инстаграм, не делают ролики в ТikTok, они живут литературой и зарабатывают литературой.
А.К.: Действительно, учитывая это, уже мы, как читатели, должны помочь популяризироваться талантливым авторам. Электронные библиотеки будут не только в Донецке работать, а и в Южной Осетии, и ещё нескольких городах Российской Федерации… На мой взгляд, это правильный путь. Понятное дело, что писатель ничего не теряет от того, что его книги размещаются в этой библиотеке. Их, как ты правильно заметил, все можно спокойно скачать на пиратских ресурсах. То есть, таким образом писатель, ничего не теряя, приобретает дополнительную популярность среди читателей, что на мой взгляд очень хорошо.
С.Л.: Кто входит в эту библиотеку и как в неё можно попасть? Например, может ли человек, который написал свою первую книгу, первое произведение, который ещё не обращался в издательство и нигде не публиковался, как он может и может ли прийти к вам и сказать: “Вот у меня есть книга. Я хочу поделиться с читателями своими мыслями. Поставьте меня, пожалуйста”.
А.К.: У меня была затея сделать одно хранилище именно для молодых авторов, где будет не один какой-то автор в разделе, а множество книг и множество авторов. За всё это время ко мне обратилось три молодых начинающих автора с предложением разместить там свои книги. Например, одна из них — это небезызвестная тебе Фаина Савенкова, наше молодое дарование из Луганска. Очень хочет, чтобы её книга тоже была в этой библиотеке.
С.Л.: Я надеюсь, Фаину вы поставите.
А.К.: Ну конечно, поставим. Так библиотека будет разрастаться. Для того, чтобы в неё попасть, необходимо приехать участником на фестиваль “Звёзды Донбасса” и дать своё разрешение на размещение книг в хранилище — и всё.
С.Л.: Заключительный вопрос нашего интервью. Третий сборник делать будем? И какой общий посыл всех книг этой серии?
А.К.: …И десятый, и двадцатый. Давай откровенно: без Жюль Верна не было бы освоения космоса, без Беляева не было бы множества изобретений, в том числе, в области медицины. Фантастика подстёгивает и подгоняет. Я очень хочу, чтобы жители моей родной Республики от мала до велика жили мечтой. Мечтой о нормальной счастливой жизни и спокойном, мирном и процветающем Донбассе. Учитывая, сколько фантастов оказались пророками, я уверен, что чем больше мы будем писать о процветающем Донбассе, тем быстрее это процветание и наступит.
беседовал Стас Литвинов