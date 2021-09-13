Сборник рассказов “Донбасс живёт”. Стас Литвинов и Александр Кофман о важности фантастических произведений.

С.Л.: Не могу не спросить — как первый сборник встретили в республиках?

А.К.: Как можно встретить любителям литературы книгу, в которой пишут про них же? Естественно, с огромным позитивом. Отпечатанного тиража не хватило ни в России, ни в республиках, поэтому я знаю, что за этой книгой до сих пор охотятся, и, быть может, если второй сборник будет также удачно расходиться, мы напечатаем ещё раз и первый в том же оформлении, что второй. Мне кажется, это было бы правильно.

С.Л.: Зачем понадобилось продолжение сборника, книга “Донбасс живёт”? Исключительно потому, что первый хорошо разошёлся — или были какие-то ещё соображения?

А.К.: Понимаешь, хорошая мысль приходит в голову не сразу. Только после начала работы над вторым сборником мне в голову пришла идея оформить его так, как уже в течение многих десятилетий оформляются книги известнейшей серии библиотеки и приключений и фантастики, с так называемой “рамочкой” на обложке. Второй сборник выходит именно в этом оформлении, и я надеюсь, что теперь мы на этом не остановимся и появится новая серия “Донецкая библиотека приключений и фантастики”. Эта серия будет популярна как среди коллекционеров, так и среди просто любителей хорошей качественной литературы. По крайней мере, ещё на самом начальном этапе я уже получил несколько предложений от авторов напечатать ту или иную книгу в этой серии. Думаю, что это очень удачная идея, и она себя оправдает.

С.Л.: Со своей стороны, издательство Acta Diurna готово поддержать идеи издания новой качественной фантастики.

Следующий вопрос: что такое Донецкая электронная публичная библиотека, сколько людей ею воспользовались и какое у этой истории может быть продолжение? И собственно, в чём преимущество электронной библиотеки перед условно “пиратским” ресурсом? Ни для кого не секрет, что большая часть книг в том или ином виде всё равно есть в относительно свободном доступе в интернете. Как пришла в голову идея создать вот эту электронную библиотеку, и главное, зачем она нужна в мире свободного интернета, свободных книг и фильмов?

А.К.: Чем отличается наша библиотека от любого пиратского хранилища? Ну, в первую очередь тем, что авторы сами разрешили читателям скачивать свои книги. По сути, разница небольшая, если не рассматривать моральные аспекты. Я сам очень много читаю и, каюсь, периодически ныряю в пиратские ресурсы. Потому что у нас всё-таки не очень комфортно работают электронные платежи и не всегда удобно оплатить ту или иную книгу. Но когда ты скачиваешь книгу с полным разрешением автора, тебе даже в какой-то степени на душе легче и комфортнее. Это первая причина. Вторая причина — это популяризация литературы в принципе. Как выглядит электронная публичная библиотека? Стенды с портретами авторов, с кратким описанием их деятельности и QR‑кодом, наведя на который телефон ты попадаешь в хранилище книг того или иного автора. То есть это популяризация авторов.

Я считаю, что у электронной библиотеки, как и у медали, есть две стороны. С одной стороны она необычайно полезна читателям, а с другой стороны, она полезна и писателям тоже. Потому как действительно профессиональные настоящие писатели, они всё-таки родом из прошлого века в большинстве своём. И они не настолько… ну как сказать…