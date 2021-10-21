“Ричард III” в театре им. Моссовета: триумф Александра Домогарова

Для первого выпуска театрального гида я отобрала лучшие, на мой взгляд, спектакли, которые посмотрела за несколько недель, прошедшие с начала сезона. Это две новые постановки и одна, идущая уже много лет.

Мы увидим историю восхождения и крушения; фантасмагорию в зеркалах; рассказ о советском писателе, который стал экскурсоводом в музее-заповеднике. Да, спектакли совершенно разные, и театры разные, где-то задействованы звёзды первой величины, как Александр Домогаров, а где-то нет, но все эти постановки достойны внимания, даже если вы не завзятый театрал.

“Ричард III” (театр им. Моссовета, режиссёр Нина Чусова). Как писал Пушкин, гений и злодейство — две вещи несовместные. Однако обе эти ипостаси удачно совместил Александр Домогаров в роли Ричарда, герцога Глостера, который станет Ричардом III.

Мы видим поразительного, невероятного манипулятора, который жонглирует людскими страстями и переигрывает всех — всех, кроме собственной матери (блистательная Ольга Остроумова), которая видит его насквозь, и, конечно же, кроме Рока. Ему удаётся одурачить братьев, приближённых, даже леди Анну, чьих близких он убил, даже собственный народ. Две самые сильные сцены в первом действии — эпизод противостояния с леди Анной, заданный Шекспиром, и сцена выборов с агитацией и разбрасыванием листовок в зале, которой мы обязаны режиссёру. И вовсе не случайно спектакль открывается сценой с Ричардом, играющим на пианино. Точно так же он умеет играть на страстях людей, используя их в своих целях — и будет заниматься этим вплоть до самого конца.