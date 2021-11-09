Последний символист: Алексей Скалдин

— Тсс… — остановил меня Скалдин. — Помни уговор. Потерпи. Другой раз я покажу тебе что-нибудь поинтереснее.

Но не только что “поинтереснее”, но и самого Скалдина мне увидать не удалось. Через два дня я получил от него записку: “Не приходи ко мне, у меня на квартире засада, из Петербурга приходится удирать…””2.

Верить каждому (да и не каждому) слову “Петербургских зим” — значит себя не уважать, но что-то алхимическое в Скалдине, безусловно, было. Да и то, что его интересовали тонкие материи, очевидно. Он написал роман “Странствия и приключения Никодима старшего”, по словам Вадима Крейда “историю превращения человека в беса”3. Роман должен быть частью большой трилогии, но вышел осенью 1917 года, когда читающей публике было не до символизма. “Никодима…” называли последним романом Серебряного века (тогда, впрочем, всё было последним).

При том, что Скалдин обладал каким-то особенным талантом управления людьми (он занимался этим не только в страховой конторе, но и организуя поэтические союзы), отношения с новой властью у него не заладились. Он переехал сначала в Москву, а потом попал в Саратов, где заведовал музеем. Там-то его в первый раз и взяли — по обвинению в вольном обращении с фондами. Судя по всему, обвинение имело политическую подоплёку. Так или иначе, Скалдин получил три года, хлопотами жены и друзей отсидел из них год и вернулся в Петроград осенью 1923-го. Некоторое время он существовал там безо всякой работы, уехал на Дон, жил случайными, правда — литературными заработками.

Дальше начинается период детских книг и детских стихов, журнала “Ёж и чиж”, что навсегда идёт в связке с именем Хармса. Детские стихи Скалдина чем-то похожи на стихи обэриутов, вернее, конечно, наоборот: он был их предшественником. По совпадению, но совпадению многозначительному, Скалдин и Хармс были одновременно приняты в Союз писателей и так же одновременно из него исключены во время чистки.

В 1928-м Скалдин переезжает в Царское село, работать библиотекарем, а вся литературная жизнь сводилась к полуподпольным собраниям, в частности, у Иванова-Разумника. Вот за эти собрания Скалдина взяли во второй раз в 1933 году — за контрреволюцию и отчего-то — “народничество”. Пять лет лагерей заменили пятилетней ссылкой в Казахстан. Эти пять лет он прожил тихо, работал плановиком в коммунальном хозяйстве и несколько оживился только по окончании своего срока. Стал выступать на литературных вечерах, съездил в Москву и Ленинград, куда собирался вернуться, писал друзьям о литературных планах. Судя по всему, он жил в каком-то бытовом аду, постоянно ругаюсь с соседями по коммуналке (они-то на него и донесли). Через неделю после нападения Германии его взяли в третий раз, а на третий раз, как учат нас русские сказки, всё происходит навсегда и бесповоротно. Даже о смерти Скалдина говорится неуверенно — официально он получил восемь лет и умер в Карагандинских лагерях.

Но вот что удивительно в этом забытом русском писателе: он забыт ровно на столько, чтобы числится в “забытых”. У Скалдина есть свои дотошные исследователи, есть, хоть и немногочисленные, но читатели, его, наконец, в наши времена перевели в Швеции. Но на другой чаше весов лежат восемь, что ли, романов написанные им в ссылке. Всё это исчезло, как и сам автор. Остались только пометки “рукопись утрачена”, “дальнейшая судьба неизвестна”. Это, впрочем, касается и части скалдинских потомков. Могила роковой красавицы из его единственного изданного романа (которую он писал со своей жены) потерялась, его самого — неизвестна. Где роман “Колдуны”, что рассказывает о русской деревне с середины позапрошлого века? Где “Повесть каждого дня”? Где роман “Смерть Григория Распутина”? А где повесть “Неизвестный перед святыми отцами”? Где “Сказка о дровосеке с длинным носом” или сборник рассказов “Вечера у Мастера Ха”? Не говоря уж о работе “Архитектура деревянных церквей Саратовской губернии”. Где-где… В Караганде.

Но это уже такая степень неизвестности, что начинает укреплять мистический образ. Это звучит цинично и жестоко, но зияние приносит больше волнения в душу читателя, чем текст. Если бы все эти рукописи не сгорели в какой-нибудь железной бочке восемьдесят лет назад, а в одночасье нашлись бы в архивах Комитета национальной безопасности Казахстана, то читатель мог бы ещё морщить нос: не так, не хорошо, скучно, прав был Гумилёв. Но тут дело чистое — перед нами не рукописи, а их идея, таинственная и совершенная.