Поэтические вечера Москвы

«Прыжок лосося» , треники, польза сексуальных контактов и слэм

Ты писал стихи «в стол» много лет, но вот, наконец-то, готов явить свою поэзию миру. Или наоборот — только начал писать, но уже не видишь смысла тянуть с самопрезентацией. Решение созрело: хочется выступить перед зрителями! Для сольного концерта фанатов ещё маловато, родственники твои стихи слушать уже устали, так куда же пойти? Fitzroy решил облегчить вам задачу и проверил, где в Москве стоит почитать стихи, а куда лучше не соваться.

Расшифровывается как «Литературные понедельники». Их создатель, поэт Арсений Молчанов, более известный под псевдонимом Арс Пегас, начал проводить эти мероприятия без малого 12 лет назад. Формат простой и понятный: подаёшь заявку и, если получаешь одобрение, в озвученную дату приходишь выступать. Заявки отбирает сам Арсений.

На Литпоне, который посетил Fitzroy, гостей в зале было не очень много, что логично: омикрон бушует. Впрочем, участников небольшое количество слушателей не смущало. Литпон – мероприятие не чисто поэтическое, здесь выступают и музыканты, и арт-проекты. Например, открыл вечер саксофонист Сергей Летов. После него внимание привлёк проект с интригующим названием «Прыжок лосося» — сочетание музыки и текстов. Рэпа? Стихотворений? Ответа нет, да он и не нужен. Не будем загонять творчество в рамки.

На «ЛитПоне», который посетил Fitzroy, гостей в зале было не очень много, что логично: омикрон бушует. Впрочем, участников небольшое количество слушателей не смущало. «ЛитПон» — мероприятие не чисто поэтическое, здесь выступают и музыканты, и арт-проекты. Например, открыл вечер саксофонист Сергей Летов. После него внимание привлёк проект с интригующим названием «Прыжок лосося» — сочетание музыки и текстов. Рэпа? Стихотворений? Ответа нет, да он и не нужен. Не будем загонять творчество в рамки.

Впечатлил и участник Михаил Червяков. Поэт из Липецка, без саксофона и диджейского пульта, зато в трениках и кепке. Стереотипный образ «пацана с района» очень выигрышно сочетался с его стихами, интересными и яркими, явно прожитыми, а не взятыми с потолка.

Мероприятие длится довольно долго, два с половиной часа. Может, это не очень хорошо для зрителя — утомляет, но очень хорошо для выступающих. Всем хватит времени.

Билет на «ЛитПон» стоит вполне разумные 600 рублей. Участники ничего не зарабатывают с этого, проект некоммерческий. Денег хватает только на аренду помещения и рекламу.

«Литературные понедельники» — хорошее мероприятие как для новичков, так и для бывалых. Причём действительно бывалых: за 12 лет среди участников «ЛитПонов» побывали Дмитрий Воденников, Дмитрий Быков и Андрей Макаревич. Хотя Арс-Пегас утверждает, что главное для него — не хвастаться именитыми участниками, а открывать новых звёзд.

Рекомендуем посетить «ЛитПон» в качестве зрителя или участника.

Оно же — «Общество люминесцентных поэтов». Создателей тут много, целая инициативная группа. С Fitzroy общался один из авторов проекта Максим Кузьмин. Он поведал, что все, кто стоит у истоков мероприятия — люди разных взглядов и разных профессией, но их объединяет горячая любовь к поэзии.

Максим добавил, что для «Люмины» главное — предоставить авторам площадку. Правда — с небольшими оговорочками. Например, нельзя использовать мат или сомнительные темы вроде религии.

«А если в тексте будет что-нибудь про ад, или дьявола, или бесов? Возьмёте такого поэта в проект?», — спросили мы у Максима. «Только если в своём тексте автор покажет, что от ада и тьмы он пришёл к свету», — ответил Максим. Что ж, хорошо!

На деле всё оказалось, конечно, немножко иначе. Строгая цензура, о которой рассказал организатор, оказалась весьма гибкой. Одной из первых выступала экстравагантная барышня в комбинезоне расцветки «змея» и рыжем парике. Она читала тексты про вред вакцинации и пользу сексуальных контактов — это если очень кратко и мягко сформулировать посыл её творчества.

Выделилась из общей массы и девушка, выступающая под заранее заготовленную музыку, в сопровождении танца. Глаза разбегались — на кого смотреть? На поэтессу, призывающую разблокировать все зажатости и впустить в себя Вселенную, или на её напарника, пластичного мужчину в широких голубых штанах?

Мероприятие поделено на две части, во второй можно прочитать только один текст. Кстати, для бодрости духа организаторы выдают участникам купон на один бесплатный бокал вина. Хорошая идея — без бокальчика было бы трудно слушать суровый вердикт. Оказалось, что по завершении вечера поэтов будут судить, и отнюдь не зрители или именитые писатели, а сами организаторы «Люмины». Исходя исключительно из своего мнения, они выдают участникам значки по цветам, каждый цвет символизирует степень «крутости» участника. Мятный — значит, ты начинающий, оранжевый — чуть получше, фиолетовый — ты почти профи, красный — всё, второй Маяковский. Далее, по задумке авторов, поэты будут группироваться на поэтических вечерах по цветам: мятные будут выступать с мятными, фиолетовые с фиолетовыми.

Вход на «Люмину» стоит 500 рублей, для участников их телеграмм-канала — 300. Словом — цена комфортная. Правда, посетителям явно потребуются крепкие нервы. Чтобы слушать тексты про вакцинацию, которая всех превратит в зомби, или смотреть, как организаторы ничтоже сумняшеся реализуют цветовую дифференциацию участников своего проекта.

Не рекомендуем посещать Luminopoetry слабонервным.

Этот проект похож на «ЛитПон»: он тоже имеет одного создателя, поэта Андрея Родионова, который самолично отбирает заявки участников. Правда, это уже не просто литературный вечер, это соревнование. Жюри — зрители. Слэм включает в себя два раунда: перед каждым Андрей Родионов раздаёт таблички с оценками рандомным людям из зала. Зритель должен поставить поэту две оценки: за качество текстов и за мастерство подачи. Для выступления есть тайминг в 3 минуты, за ним Родионов следит с секундомером.

Иногда, совершенно неожиданно и руководствуясь только своим чутьём, Родионов подходит к зрителю и спрашивает: «Почему вы поставили такую оценку?» Приходится объяснять свою точку зрения в микрофон.

Стихи на слэме звучали разные: и политические, и, пардон, про экскременты, и про любовь.

На любой вкус, так сказать. Занявшему первое место в отборочном этапе достаётся денежный приз — 10 000 рублей, а также право попасть в финал, который проходит в Красноярске. Там победитель может получить около 30 000 рублей — точная сумма зависит от спонсоров, которых Родионов со своими помощниками ищет самостоятельно.

Но и это не конец поэтической одиссеи! Победитель красноярского слэма имеет возможность поехать на Всемирный слэм, который проводится в Европе.

Резюмируя, можно отметить, что участники московского слэма получают и оценку зрителей, и возможность заработать, и даже шанс выиграть поездку за границу. Есть за что побороться.

Кстати, у слэма есть весьма гуманная фишка: специальный «тур неудачников». Там выступают финалисты, которые не добрали немного баллов до победы — им предоставляется новая возможность попасть в следующий тур.

Для зрителей вход на мероприятие бесплатный.

Рекомендуем посетить его в любом статусе!

Помимо перечисленных нами поэтических проектов, в Москве существует и множество других. На одних участников судит компетентное жюри, на других никто не судит. Где-то можно сорвать денежный куш, где-то — выступить ради опыта. Главное — определиться, чего в итоге ждёшь от своего выступления: денег, славы, знакомства с коллегами или аплодисментов.

Читайте стихи! Про себя и вслух.