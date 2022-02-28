Культура
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Поэтические вечера Москвы

«Прыжок лосося» , треники, польза сексуальных контактов и слэм

Поэтические вечера

Ты писал стихи «в стол» много лет, но вот, наконец-то, готов явить свою поэзию миру. Или наоборот — только начал писать, но уже не видишь смысла тянуть с самопрезентацией. Решение созрело: хочется выступить перед зрителями! Для сольного концерта фанатов ещё маловато, родственники твои стихи слушать уже устали, так куда же пойти? Fitzroy решил облегчить вам задачу и проверил, где в Москве стоит почитать стихи, а куда лучше не соваться.

«ЛитПон»

Поэтические вечера

Расшифровывается как «Литературные понедельники». Их создатель, поэт Арсений Молчанов, более известный под псевдонимом Арс Пегас, начал проводить эти мероприятия без малого 12 лет назад. Формат простой и понятный: подаёшь заявку и, если получаешь одобрение, в озвученную дату приходишь выступать. Заявки отбирает сам Арсений.

На Литпоне, который посетил Fitzroy, гостей в зале было не очень много, что логично: омикрон бушует. Впрочем, участников небольшое количество слушателей не смущало. Литпон – мероприятие не чисто поэтическое, здесь выступают и музыканты, и арт-проекты. Например, открыл вечер саксофонист Сергей Летов. После него внимание привлёк проект с интригующим названием «Прыжок лосося» — сочетание музыки и текстов. Рэпа? Стихотворений? Ответа нет, да он и не нужен. Не будем загонять творчество в рамки.

На «ЛитПоне», который посетил Fitzroy, гостей в зале было не очень много, что логично: омикрон бушует. Впрочем, участников небольшое количество слушателей не смущало. «ЛитПон» — мероприятие не чисто поэтическое, здесь выступают и музыканты, и арт-проекты. Например, открыл вечер саксофонист Сергей Летов. После него внимание привлёк проект с интригующим названием «Прыжок лосося» — сочетание музыки и текстов. Рэпа? Стихотворений? Ответа нет, да он и не нужен. Не будем загонять творчество в рамки.

Впечатлил и участник Михаил Червяков. Поэт из Липецка, без саксофона и диджейского пульта, зато в трениках и кепке. Стереотипный образ «пацана с района» очень выигрышно сочетался с его стихами, интересными и яркими, явно прожитыми, а не взятыми с потолка.

Мероприятие длится довольно долго, два с половиной часа. Может, это не очень хорошо для зрителя — утомляет, но очень хорошо для выступающих. Всем хватит времени.

Билет на «ЛитПон» стоит вполне разумные 600 рублей. Участники ничего не зарабатывают с этого, проект некоммерческий. Денег хватает только на аренду помещения и рекламу.

«Литературные понедельники» — хорошее мероприятие как для новичков, так и для бывалых. Причём действительно бывалых: за 12 лет среди участников «ЛитПонов» побывали Дмитрий Воденников, Дмитрий Быков и Андрей Макаревич. Хотя Арс-Пегас утверждает, что главное для него — не хвастаться именитыми участниками, а открывать новых звёзд.

Рекомендуем посетить «ЛитПон» в качестве зрителя или участника.

Luminopoetry

Поэтические вечера

Оно же — «Общество люминесцентных поэтов». Создателей тут много, целая инициативная группа. С Fitzroy общался один из авторов проекта Максим Кузьмин. Он поведал, что все, кто стоит у истоков мероприятия — люди разных взглядов и разных профессией, но их объединяет горячая любовь к поэзии.

Максим добавил, что для «Люмины» главное — предоставить авторам площадку. Правда — с небольшими оговорочками. Например, нельзя использовать мат или сомнительные темы вроде религии.

«А если в тексте будет что-нибудь про ад, или дьявола, или бесов? Возьмёте такого поэта в проект?», — спросили мы у Максима. «Только если в своём тексте автор покажет, что от ада и тьмы он пришёл к свету», — ответил Максим. Что ж, хорошо!

На деле всё оказалось, конечно, немножко иначе. Строгая цензура, о которой рассказал организатор, оказалась весьма гибкой. Одной из первых выступала экстравагантная барышня в комбинезоне расцветки «змея» и рыжем парике. Она читала тексты про вред вакцинации и пользу сексуальных контактов — это если очень кратко и мягко сформулировать посыл её творчества.

Выделилась из общей массы и девушка, выступающая под заранее заготовленную музыку, в сопровождении танца. Глаза разбегались — на кого смотреть? На поэтессу, призывающую разблокировать все зажатости и впустить в себя Вселенную, или на её напарника, пластичного мужчину в широких голубых штанах?

Мероприятие поделено на две части, во второй можно прочитать только один текст. Кстати, для бодрости духа организаторы выдают участникам купон на один бесплатный бокал вина. Хорошая идея — без бокальчика было бы трудно слушать суровый вердикт. Оказалось, что по завершении вечера поэтов будут судить, и отнюдь не зрители или именитые писатели, а сами организаторы «Люмины». Исходя исключительно из своего мнения, они выдают участникам значки по цветам, каждый цвет символизирует степень «крутости» участника. Мятный — значит, ты начинающий, оранжевый — чуть получше, фиолетовый — ты почти профи, красный — всё, второй Маяковский. Далее, по задумке авторов, поэты будут группироваться на поэтических вечерах по цветам: мятные будут выступать с мятными, фиолетовые с фиолетовыми.

Вход на «Люмину» стоит 500 рублей, для участников их телеграмм-канала — 300. Словом — цена комфортная. Правда, посетителям явно потребуются крепкие нервы. Чтобы слушать тексты про вакцинацию, которая всех превратит в зомби, или смотреть, как организаторы ничтоже сумняшеся реализуют цветовую дифференциацию участников своего проекта.

Не рекомендуем посещать Luminopoetry слабонервным.

Московский поэтический слэм

Поэтические вечера

Этот проект похож на «ЛитПон»: он тоже имеет одного создателя, поэта Андрея Родионова, который самолично отбирает заявки участников. Правда, это уже не просто литературный вечер, это соревнование. Жюри — зрители. Слэм включает в себя два раунда: перед каждым Андрей Родионов раздаёт таблички с оценками рандомным людям из зала. Зритель должен поставить поэту две оценки: за качество текстов и за мастерство подачи. Для выступления есть тайминг в 3 минуты, за ним Родионов следит с секундомером.

Иногда, совершенно неожиданно и руководствуясь только своим чутьём, Родионов подходит к зрителю и спрашивает: «Почему вы поставили такую оценку?» Приходится объяснять свою точку зрения в микрофон.

Стихи на слэме звучали разные: и политические, и, пардон, про экскременты, и про любовь.

На любой вкус, так сказать. Занявшему первое место в отборочном этапе достаётся денежный приз — 10 000 рублей, а также право попасть в финал, который проходит в Красноярске. Там победитель может получить около 30 000 рублей — точная сумма зависит от спонсоров, которых Родионов со своими помощниками ищет самостоятельно.

Но и это не конец поэтической одиссеи! Победитель красноярского слэма имеет возможность поехать на Всемирный слэм, который проводится в Европе.

Резюмируя, можно отметить, что участники московского слэма получают и оценку зрителей, и возможность заработать, и даже шанс выиграть поездку за границу. Есть за что побороться.

Кстати, у слэма есть весьма гуманная фишка: специальный «тур неудачников». Там выступают финалисты, которые не добрали немного баллов до победы — им предоставляется новая возможность попасть в следующий тур.

Для зрителей вход на мероприятие бесплатный.

Рекомендуем посетить его в любом статусе!

Помимо перечисленных нами поэтических проектов, в Москве существует и множество других. На одних участников судит компетентное жюри, на других никто не судит. Где-то можно сорвать денежный куш, где-то — выступить ради опыта. Главное — определиться, чего в итоге ждёшь от своего выступления: денег, славы, знакомства с коллегами или аплодисментов.

Читайте стихи! Про себя и вслух.

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Серафима Ананасова
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