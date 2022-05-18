Персидская современная литература

Известные книги иранских авторов

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Иран не даром называют страной поэзии и литературы. Вся его культура, каждая строчка в книге, каждое выражение, вылетающее из уст иранцев, пропитано глубокой любовью к родным писателям и поэтам, чьи произведения — это настоящий кладезь многовековой мудрости восточного народа. Стихи персидских поэтов внесли огромный вклад в мировую литературу, что уж и говорить об Иране, где строчки из различных произведений цитируются и в бытовой речи, и в политических дебатах. Однако, если древняя персидская поэзия может быть непонятна современному читателю, то более простая для восприятия, но от того не менее интересная, иранская проза может служить отличным подспорьем для знакомства с этой удивительной и необычной культурой.

Ирадж Пезешкзад «Дядюшка Наполеон»

Первый, кого стоит упомянуть в разговоре о современной персидской прозе, — это Ирадж Пезешкзад, один из наиболее известных писателей и переводчиков Ирана. Популярность как среди иранских читателей, так и за рубежом он приобрёл, благодаря своему сатирическому роману «Дядюшка Наполеон». Написанный в 1972 году, этот роман пережил несколько переизданий у себя на Родине, где стал одной из самых популярных книг с миллионными тиражами, а также был переведён на многие иностранные языки.

В основе сюжета лежит история зажиточной иранской семьи в 40‑е года прошлого столетия, когда Иран был оккупирован англо-советскими войсками. Рассказывается она от лица неназванного в произведении мальчика, чья семья живёт под руководством старшего родственника, за глаза названного Дядюшкой Наполеоном. Когда-то он был офицером персидской казачьей бригады, и теперь вообразил себя выдающимся полководцем, на которого ведут охоту войска Британской империи. Он не перестаёт рассказывать окружающим о своих великих подвигах и невольно вынуждает всех членов семьи поддерживать эти выдумки, которые с каждым разом приобретают всё больший размах.

Главный герой же влюблён в юную Лейли — единственную дочь Дядюшки Наполеона, которую хотят выдать замуж за её кузена. Герой всеми силами пытается расстроить этот брак, однако ему то и дело мешают семейные скандалы, интриги и разные абсурдные происшествия.

«Дядюшка Наполеон» — одна из тех книг, которую стоит прочитать, чтобы понять иранский менталитет, их образ мышления и способы общения друг с другом. За острой социальной и политической сатирой на иранское общество 40‑х годов мы видим, как автор с большой нежной любовью и лёгкой иронией во всей красе изображает своих соотечественников со всеми особенностями их характеров. Многочисленные герои здесь одновременно похожи друг на друга своей яркостью и колоритностью, но при этом каждый из них индивидуален, у каждого свой характер и своя история.

Этот роман не только правдиво изображает шумных и постоянно активных иранцев, но и хорошо знакомит читателей с их бытом, особенностями и реалиями иранской жизни, многочисленными праздниками и крылатыми выражениями, которые герои непрестанно используют в своей речи.

Махбод Сераджи «Крыши Тегерана»

Ещё одна история о любви, но уже совсем в других декорациях и с другими акцентами рассказывается в романе Махбода Сераджи «Крыши Тегерана». Впервые эта книга была опубликована в 2009 году и сразу же завоевала мировую славу и признание критиков. По словам автора, в своей книге он хотел показать читателям Иран и воплотить в жизнь небольшую часть сложной и многовековой персидской культуры, преодолеть стереотип о «вражеском» Иране, полном скандалов и политических интриг, рассказав историю о дружбе и любви, о человеческих взаимоотношениях и надежде.

Действие книги происходит в одном из небедных районов Тегерана, где живёт семнадцатилетний юноша по имени Пашá. Вечерами он вместе со своим лучшим другом Ахмедом сидит на плоской крыше своего дома, мечтает о будущем и делится с другом сокровенными тайнами. Главный герой безнадёжно влюблён в свою соседку, девушку по имени Зари, которая по несчастливой случайности обещана в жёны другу и наставнику Паши. Паша находит возможность подружиться со своей возлюбленной, и постепенно эти хрупкие и нежные чувства перерастают в настоящую и чистую любовь.

Однако события в стране, где царствует авторитарный шахский режим и назревает Исламская революция, не позволяют героям всё так же беспечно наслаждаться жизнью. Паша становится случайным свидетелем неприглядной сцены, когда агенты тайной полиции САВАК арестовывают жениха Зари. С тех пор юноша, косвенно ставший причиной этого ареста, переживает ужасные моральные терзания и шокирующие события.

Несмотря на тяжёлые события, книга оставляет после себя тёплое ощущение надежды. Каждая её страница пропитана весенним воздухом, юностью и ощущением первой любви, которая развивается на фоне политических репрессий, назревающей революции. Это, несомненно, история взросления подростков, которые, на пороге взрослой жизни, проходят через непростые испытания. Здесь также присутствием национальный колорит Ирана со всеми нюансами его быта и особенностями восточного мировоззрения, но при этом читателей не напугает излишняя чуждость истории. Она рассказывает о понятных общечеловеческих ценностях, а герои книги, яркие и настоящие, такие же знакомые и понятные, как и люди по всему миру.

Садек Хедаят «Слепая сова»

Совсем другое по настроению и жанру, но не менее важное для персидской литературы произведение — это «Слепая сова» Садека Хедаята. Написано оно было в 40‑х годах XX века под влиянием атмосферы, царившей во время правления Резы-шаха. Впервые роман был опубликован за пределами Ирана. Но после первого появления на Родине, он был на долгое время запрещён, так как считалось, что книга вызывает у читателей суицидальные настроения. Тем не менее, на данный момент «Слепая сова» переведена более, чем на 20 языков мира, была трижды экранизирована и сейчас считается одним из важнейших произведений в литературе Ирана прошлого столетия.

Если сравнивать Хедаята с европейскими писателями, то больше всего его стиль, манера выражения мыслей и идеи, которые он вкладывает в свои произведения, напоминают Франца Кафку. «Слепая сова» — это далеко не простое произведение, рассказывающее о художнике, которому в кошмарах снится смерть. О своих снах художник рассказывает тени на стене, которая напоминает ему сову. Зачастую события излагаются непоследовательно, наслаиваются друг на друга, позволяя читателю трактовать их самостоятельно. Эта книга рассказывает о пропасти между люди, недопониманиях, о депрессии и страхах, которые живут где-то глубоко в душе каждого человека.

Особенно примечателен в этой книге язык, полный ярких и запоминающихся, которые порой заставляют читателя вздрагивать от натуралистичности. Если две предыдущие книги стоит читать для знакомства с иранским бытом и ментальностью, то «Слепая сова» — это особое смешение иранской литературы с западными философскими тенденциями, которое порождает удивительный калейдоскоп метафор, затягивающих читателя в повествование.

Персидская литература удивительная в своём многообразии, богата неожиданными метафорами и постоянными отсылками к поэзии, но главная её отличительная черта — это душевность, которой пропитана каждая страница любой иранской книги.