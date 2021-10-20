На той войне незнаменитой

Он писал о рыбаках, рабочих и охотниках, но визитной карточкой Диковского стали рассказы из жизни дальневосточных пограничников, в особенности цикл конца тридцатых годов “Приключения катера “Смелый””. Самый известный из этих рассказов — “Комендант Птичьего острова”. Вот как сделан этот текст: Диковский, используя почти джеклондоновский язык, конструирует новеллу с экономным сюжетом. Пограничный катер захватывает японское рыболовное судно. Довольно быстро обнаруживается, что судно не совсем рыболовное — на борту динамит, взрывмашинка и карты на чужом языке (сразу хочется процитировать знаменитое стихотворение Долматовского “Пуговица”: “…и карта укреплений с советской стороны”). Во время шторма буксир рвётся, и матрос-пограничник вернее, краснофлотец, оказывается на маленьком необитаемом острове наедине с семью японцами. У него только наган с семью патронами, нет еды и нельзя спать. Тут начинается настоящий саспенс: внешне вежливые японцы ходят за ним наподобие хичкоковских птиц, пока ещё не нападая. Он вооружён, они — нет, но на стороне экипажа японского судна усталость, которая наваливается на героя. Три бессонных дня японцы ходят за ним, а он за ними.

Наконец, краснофлотца загоняют в воду, а за спиной его уже маячит другое японское судно. Герой готовится подороже продать свою жизнь, вот в него летят камни, сбивая прицел, он стреляет, и вдруг враг отступает. Краснофлотец не может сперва понять, почему, но, обернувшись, видит, что японскую шхуну конвоирует советский пограничный катер.

Он выстраивает своих несостоявшихся убийц и идёт к командиру с докладом. Краснофлотец идёт с закрытыми глазами, потому что уже спит на ходу.

Это очень хорошо сделанный текст. Недаром он был экранизирован в 1939 году (главного героя сыграл актёр Леонид Кмит, известный по роли Петьки в фильме “Чапаев”).

В декабре этого года Диковский был награждён орденом “Знак Почёта” (такую же награду, кстати, тогда получил Константин Симонов).

Жизнь Диковского была прямым продолжением его прозы (или его книги были продолжением военного писателя). В 1933 году он рассказывал: