Смотрите, это Ухань. Город в центре Китая. Ничего особенного, город как город, в меру красивый, в меру богатый. Густонаселённый, здесь живут двенадцать миллионов человек, как в Москве. Ухань, конечно, не столица, но всё здесь есть. И достопримечательности: похожая на сложенные штабелями индейские лодки Башня белого журавля. И озера с мутноватой, под малахит, светло-зелёной водой, поросшие по краям водных залысин редкой стыдливой травкой. Небоскрёбы есть, отливающие, как солнечные очки, синей сталью слепых многосерийных окон. Бедные районы тоже имеются: там обшарпанные столбы, о которые трутся машины, там тротуары составлены из кусочков, как из ломаного печенья, там плесень на отсыревших подпалинах стен домов, там летает мусор, пакеты, драные вафельные коробки, цепляясь за колёса пыльных ящеров-мопедов, а если свернуть в переулок, где небо перетянуто многожильными лианами чёрных, толстых и тонких проводов, то чтобы пропустить велосипедиста — не растеряйтесь — там нужно повернуться боком.

В центре города, неподалёку от вокзала Ханькоу, раскинулся продуктовый рынок, и запах обозначает его лучше любой геолокации. Снаружи ничего интересного: синий забор с голубыми столбами, синий же козырёк у стены двухэтажного здания грязно-бежевого цвета, где внутри когда-то лентами убегали в перспективу пёстрые наклонные лотки с настолько разнообразной снедью — ещё недавно летавшей, бегавшей, ползавшей, плававшей — что если задаться целью выяснить поименно всех живых существ, продающихся здесь, придётся взять с собой полную энциклопедию животного мира. Конечно, никто так утруждаться не станет, а потому не исключено, что в недрах рынка прячутся один-два неизвестных науке вида. Впрочем, сейчас рынок закрыт.

Из центра Ухани движемся на окраину. У широкой трассы, прямо как в некоторых местах на МКАДе в Москве, сидят люди в ожидании работы. Видимо, сюда приезжают рекрутеры набирать бригады, но кого, куда? На жёлтых, зелёных, бело-синих ведёрках из-под строительных смесей, красок и мастик сидят по большей части среднего возраста женщины в джинсах, пёстрых трикотажных штанах, в белых, чёрных, красных, лиловых футболках. Кто-то сидит в телефоне, кто-то смотрит на тех, кто сидит в телефоне. На балконе в доме за ними развешаны огромные белые, наверное, стариковские, штаны, бледно-зелёное покрывало, верх которого уже подсох, но вода скопилась по нижнему краю. Под домом на неряшливой придорожной витрине человеческих услуг в разных позах сидят мужчины. Они будто спрятались за женщинами, их меньше, но они заметны: вот у одного скрещенные руки удобно лежат на животе, а на голове красным клювом торчит бейсболка, другой сидит на ведёрке, как огромное насекомое расставив в стороны худые в серых трико ноги, а рядом, свернув на бок круглый нос колеса, стоит его гордость — глубокого рубинового цвета забрызганный грязью мопед с набитой разноцветными тряпками балкончиком-корзинкой на руле.

Центральные дороги в Ухани хороши даже в плохих районах: жёлтая разметка, почему-то кажущаяся американизмом, жирное крупное зерно асфальта, напоминающее покрытие в Москве. Велосипедов на улицах действительно много, их насекомая, хрупкая, остро блестящая мелочь сверкает на солнце, грудится металлической путаницей вдоль дорог. Это Азия. Мопедно-велосипедный мир. Забавно, что почти весь лёгкий транспорт одних и тех же цветов — небесно-голубого, почти бирюзового, сочного жёлтого, кукурузного, красный, синий и белый тоже встречаются, но реже. Замечаю, что излюбленный цвет зданий, не небоскрёбов, а жилых оштукатуренных домов, а также балконов, заборов, административных построек — как бы его точнее схватить — грязно-бежевый, светло-коричневый, глинистый с легчайшим оттенком красного. Возможно, как в Советском Союзе всё подряд красили в зелёное, потому что краску такую для оборонки выпускали с запасом, так и тут, как вариант, в окрестностях много глины, краска выходит дешёвой, и вот, город имеет собственный цвет. Который, к слову, глазу приятен.

Покидаем быстро бегущий, стремительный широкий центр и теряемся в одном из уютных кармашков безразмерного города. Здесь, на тенистых под пышными шапками листьев улочках янтарно-призывно светятся забегаловки с огромными жирными цветками иероглифов на вывесках, одинаковых для незнающего языка. Разноцветные иероглифы как жуки разных видов сидят рядком на лбах кафешек, а внизу застыли змеи пёстрых очередей, и внимательные китайцы стоят за лапшой, погружённой в тёмный бульон, из которого торчат бело-зелёные спинки побегов молодого лука. Впрочем, чего только не выловишь гимнастками-палочками из болотца соевого бульона, или, если это удон, чего только не раскопаешь в морепродуктах и овощах, густо покрытых, как карамелью, ароматным соусом терияки.

Запах мяса и пряностей. Здесь и остановимся. Тем более, вечереет. Четыре освещённых кафешки в ряд. Первая слева, к нам ближе всего, без дверей, с широким проходом внутрь, где стоят баки и котлы, и, наверное, плита с открытым огнём для вока. Прямо же перед нами, на переднем плане, на широком тёмно-сером тротуаре, несколько разноцветных (коричневый, голубой, белый) столиков для тех, кто хочет поужинать тут же, сесть с друзьями, глотнуть пива под горячую щекочущую лапшичку, или пристроиться рядом с незнакомым человеком, улыбнувшись, поздоровавшись, и затем стараясь не смотреть в его тарелку. На столах круглые одноразовые супницы с красными боками и желтыми кляксами иероглифов, или белые с синими надписями, зеленые башенки рисового пива, лимонад, приодетый во что-то стеклянное, жёлтое, — кафешек несколько, все берут разное. Около столов зелёные и красные, штампованные, по форме — четырёхгранные усечённые конусы, табуретки, на которых сидеть низко, но на перекус сгодится. Тут же лежат какие-то рюкзаки и сумки, и ближе к дороге стоят мопеды, понурив безобидные рога с циклопьими белесыми глазами спидометров между ними.