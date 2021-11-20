Парень с нижнего яруса

Если сощурить глаза и забыть про скафандр, то можно было вообразить, что Брем сидит в сугробе где-то в земном Заполярье: наверху голубое небо, солнце склонилось к горизонту и заливает снег вокруг вечерним оранжево-багряным светом. Недолго, всего полгода, Брем работал на углеводородной шельфовой добывающей станции “Ямал-12”. Арктика напоминала большинство дальних планет и спутников Окраины — здесь все было честно. Холод, снег, лёд, пустота…

У Брема зачесался нос. Он машинально поднял руку, но вспомнил про скафандр, тихо чертыхнулся и перестал щуриться. Мгновенно исчезло всё — и солнце, и голубое небо, и закат. Снег, правда, никуда не делся, лежал вокруг рыхлыми сугробами. Нормальный такой оранжевый метановый снег. Здесь, на Тритоне, его хоть завались.

На Земле метан — это газ, равно как и азот, и аммиак, и окись углерода. Здесь все эти вещества находятся в твердом состоянии, и если из глубин Тритона вдруг прорывается жидкий азот, он очень быстро превращается в иней и азотный лед странного коричневато-серого цвета.

Брем посмотрел на нарукавный дисплей: внешний термодатчик скафандра показывал минус четыреста пятьдесят один градус. По Фаренгейту, разумеется. Брем быстренько посчитал в уме — получилось минус двести шестьдесят восемь и три в периоде градусов Цельсия. Когда Нептун отвалит, на Первой террасе станет теплее градусов на тридцать, а если подойдет Протеус, то еще теплее, до двухсот десяти примерно. Ну а если соберутся в ряд скиталица Нереида и вся спутниковая мелочь, общее приливное воздействие может повысить температуру на поверхности Тритона до ста девяноста градусов.

Практически курорт.

Брем усмехнулся: “Какой ерундой я занимаюсь?” А, с другой стороны, что ещё делать? Работать работу? Ну так она не волк, в лес… Хм, хм… в скалы и льды, так скажем, не убежит. Нет, можно, конечно, подрожать, нагнать жутиков, чтобы немного взбодриться — энергопатроны там проверить, запас воды, световые панели. Выход из строя любого элемента системы жизнеобеспечения был гарантированной смертью, но за несколько лет, проведенных Бремом “на выселках” Солнечной системы, он настолько свыкся с мыслью, что ничего страшного с ним случиться не может, что поленился даже думать в этом направлении.

Конечно, совсем расслабляться не стоило, но Брем еще на базе все проверил за Кларом — и энергопатроны, и гидрокапсулы, и все прочее. Уверенность вселяли коллеги — скраперы все как один были фаталистами и со смехом объясняли свою жизненную философию короткой фразой:

— Леди-в-разбитом-скафандре не обманешь.

Историй про Леди-в-разбитом-скафандре Брем слышал множество. В одних она представала неким добрым ангелом космоса, являвшимся из бездны, чтобы спасти отчаявшихся людей на борту какого-нибудь гибнущего транспортника, в других — безжалостным демоном, карающей дланью судьбы, наказывающей без разбора и правых, и виноватых. Белый Эгг, кладовщик и механик группы Базиля, как-то между двумя шотами “зелёной” объяснил Брему, только что нанявшемуся в скраперы:

– Ты, ярусник, главное запомни: будешь много думать о смерти — она быстро явится на запах твоих мыслей. И вообще… Много думать вредно. Понял?

Брем тогда кивнул и залихватски опрокинул в себя стальной цилиндрик, полный первоклассной “зелёной”, хлореллового дистиллята, изготовленного Белым Эггом.

Семьдесят пять градусов, тонкое послевкусие жжёного пластика…

Брем перевел взгляд на голубую стену Нептуна, изображавшую земное зимнее небо и занявшую собой всё пространство наверху, подавил острое желание сплюнуть (скафандр, мать его!), поднялся и пошёл в сторону орбитальной капсулы проверить радиоцентр. Там он в сотый раз удостоверился, что да, “глушняк”, причем плотный такой, суток на трое, не меньше.

А это, прежде всего, значило, что три ближайших дня Брем проведет тут, на Тритоне, где-то в западной части Первой террасы, неподалеку от “местности Дынной корки”. Ему как новичку отвели участок для поиска на самом краю выкупленной скраперами зоны, и, естественно, металла тут было — кот наплакал. За те полдня, что прошли после высадки, Брем обнаружил с десяток бериллиевых осколков от рентгеновских бомб-засветок общим весом под триста грамм и антенну от “КаЭски”, портативного комплекса слежения, причём антенну старого образца, с пластиковыми вставками, и, следовательно, легкую. Суммарно всё это пока не окупало даже топлива, потраченного на высадку.

Брем надеялся сегодня ближе к концу суток перелететь на центральный участок Первой террасы. Там в годы Первой корпоративной войны был ОП, “опорный пункт” наёмников “Элементик индастриал”, именуемый “Чарли-3”, многоэтажная крепость, уходящая вниз до скального основания Тритона. Повоевать “Чарли-3” не пришлось, и все его радарные станции, комплексы слежения, ракетные установки и протонные пушки напрасно прощупывали окрестности орбиты Тритона. Незадолго до капитуляции “Элементик индастриал” персонал “Чарли” эвакуировали, а комплекс зданий взорвали ядерной торпедой. Образовалась гигантская, километра полтора в диаметре, воронка, заваленная камнями, глыбами аммиачного льда, искорёженным металлом и всякой технологической дрянью. Брем рассчитывал славно поживиться на руинах “Чарли-3”, но нежданно-негаданно с небес свалился “глушняк”, связь отказала, а без связи нет навигации, и, следовательно, перелёт невозможен.

Точка.

— Сука! — с чувством сказал Брем неизвестно кому, глядя в голубую рожу Нептуна.

Нужно было работать. Подниматься, двигаться, идти, катить за собой похожую на каркас от огромного аквариума антенну металлодетектора, называемую попросту “рама”, пялиться в присобаченный сбоку экран, отслеживая засветку, и при этом еще следить за местностью, поглядывать под ноги, чтобы не провалиться в трещину, и думать о скором обеде.

В общем, всё как всегда. Рутина. Ну и бонусом к ней — сломавшийся климат-контроль скафандра. Теперь, когда Брем начинал “закипать”, приходилось останавливаться, доставать из ранца пульт и вручную включать охлаждение. Не то чтобы процедура была долгой или сложной, но…

— Но не везёт, — вслух сказал Брем.

Он вообще любил разговаривать сам с собой. И хотя в группе Базиля, да и вообще у всех скраперов во время поиска, за любое засорение эфира полагался штраф, сейчас можно было не опасаться — “глушняк” надёжно забил все частоты “белым шумом”.

— И пошло оно все в задницу! — с чувством произнес Брем, берясь за скобу “рамы”. — Поехали, родная. Сделаем этот мир чище.

Снег заскрипел под колесами “рамы” и ногами Брема, словно он шёл по попкорну, близкий горизонт, вогнутый, как чаша, закачался перед глазами.

— Тысяча шагов и перекур, — пробормотал Брем. — Идем вон на тот пупырь…

Пупырь, а точнее торос, состоящий из азотного льда, косо торчал из сугробов и напоминал указующий перст какого-то гиганта, полностью засыпанного снегом. Берм вспомнил, что в скандинавской мифологии были йотуны, называемые еще инистыми великанами.

— И жили они в Нифельхейме, царстве вечных льдов… — напомнил себе Брем, поглядывая на экран. — И находился тот Нифельхейм к северу от бездны Гиннунгагап, и существовал за многие века до сотворения земли. В середине его есть поток, что зовётся Вергельмир, и вытекают из него реки: Свёль, Гуннтра, Фьёрм, Фимбультуль, Слид и Хрид, Сюльг и Ульг, Вид, Лейфт. А река Гьёлль течёт у самых врат Хель… Великий Космос и все демоны Оорта, вот на хрена я это всё помню?

Он прошел шагов пятнадцать, заметил пару засветок, но даже не стал останавливаться — судя по тускло-зеленоватой окраске пятен, это были мелкие осколки с ноготь величиной, ушедшие в лёд на полуметровую глубину. Выковыривать их оттуда означало тратить время и силы.

— Ко всем стэлменским мадоннам это дерьмо! — бормотал Брем, налегая на скобу “рамы”. — Мне нужна болванка. А лучше две. Или три. Хотя три я замудохаюсь тащить… Но это будет плюс пятьдесят, “пенка”. А если болванка с начинкой, то можно взять и плюс семьдесят…

Брем любил считать прибыль. Эти расчёты успокаивали его и грели душу. Если уж ты родился на Нижних Ярусах города, известного в прошлом как Большое Яблоко, и у тебя не было ни малейшего шанса получить образование, чтобы стать менеджером, инженером или пойти в силовые структуры — учись считать и запоминать. Математика и хорошая память ещё никого не подвели. Ни одного человека. И когда твой босс при оценке хабара насчитает тебе к базе тридцать два процента “пенки”, а ты скажешь: “Извините, сэр, но тут произошло недопонимание. Моя доля — плюс сорок восемь, потому что вот, вот и вот”, и увидишь, как вытянется и побелеет лицо у этого гладкого ублюдка — тогда ты в полной мере оценишь фразу, сказанную кем-то из древних: “Математика — царица наук”.

— Или полей? — буркнул Брем и скривился, как от зубной боли.

Скривился потому, что на самом деле его отличная память и умение считать в уме, складывать и умножать четырёхзначные цифры, вычислять проценты от сложных дробей и прочее не столько помогали, сколько мешали.

Брем уже три года лет работал скрапером, побывал на двух десятках астероидов и спутников “больших парней”, но нигде подолгу не задерживался и в итоге оказался у “папы Базиля” вот тут, на Тритоне. На выселках Солсиса. А всё из-за “царицы наук”.