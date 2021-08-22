Среди объявлений с телефонными номерами женщин, которым девственнику так нелегко решиться позвонить, Ваня Пальчиков выделил красным фломастером два. Недолго он колебался между потомственной ворожеей, которая сулила приворотный амулет, и фондом, помогающим в поиске возлюбленной, а потом выбрал второй вариант. Определяющую роль сыграло то, что ворожея потребовала бы денег, а фонд представлялся благотворительным.

Фонд занимал краснокирпичный особняк в арбатском переулке. У двери была привинчена латунная табличка с затейливой гравировкой: жук вздыбил лапки и выпустил из нижней части брюшка штопор с тремя завитками. Ваня потрогал звонок и вздрогнул, когда дверь со щелчком приоткрылась.

Пальчиков так долго и неуклюже топтался на пороге, что из-за стойки вышел консьерж.

— Я по объявлению, — выдавил из себя Ваня.

— Следуйте за мной, — сказал тот.

Стены коридора были украшены странными картинами. На первой, ближайшей ко входу, парочка ангелов спускались по лестнице с неба, дудя в трубы, а под ними на земле лежал человек, то ли спящий, то ли мёртвый. На следующей гравюре вероятно эти же ангелы держали прозрачный мешок, внутри которого помещались голый мужчина с трезубцем и двое детишек. Ниже ангелов перед печкой стояли на коленях мужчина и женщина в старинной одежде. Остальные картины Ваня не рассмотрел — слишком много там было фигур и предметов, слишком быстро увлекал его консьерж.

В зале, наполненном лакированной мебелью и дутыми кожаными креслами, Ваню ждали. Навстречу тяжело встал амбал с мутным взглядом, то ли лысый, то ли бритый. Ваня не успел заметить, как исчез консьерж.

— Здравствуй! — амбал заграбастал лапищей Ванину руку.

— Здрасьте! — пискнул Ваня, отдёргивая руку — не повреждённую и с визитной карточкой, на которой было только: “Марий Петрович”. — Я по объявлению.

— Знаю, — кивнул амбал. — Присаживайся.

Пальчиков примостился на краешек кресла и недоверчиво спросил:

— Я вам ничего не должен платить? Мама говорит, бесплатный сервис только в мышеловке.

— Мы занимаемся благотворительностью, — с улыбкой ответил Марий Петрович.

— А почему?

Амбал покрутил головой и уставив вдаль взгляд, начал отстранённо:

— Жил один очень богатый и одинокий человек. В молодости он влюбился с первого взгляда, получил взаимность и обрёл счастье. Потом девушку сбил грузовик экономических реформ, и она уехала путанить на Кипр. С горя тот человек устроил кооператив: продавал на металлолом народные заводы, разбирал полосы военных аэродромов на бетонные плиты, торговал нефтью, оружием и чернозёмом… Сказочно разбогател, но так и не смог никого полюбить. Умирая, он завещал учредить на свои средства фонд, который помогал бы молодым людям отыскать любовь с первого взгляда.

— Ничего себе! — уважительно сказал Ваня.

— А ты уже влюблялся с первого взгляда? — спросил амбал.

— Да. Раз пять.

— И что же?

Ваня понурился:

— Ничего.

— А всего сколько раз влюблялся?

— Ну, не знаю. Раз сто.

— И что же?

— Ничего, — вздохнул Ваня.

— Так, ты мне прямо скажи: ты с девушкой спал?

— Спал. Один раз. Но без секса.

Несколько лет назад тётка с дочкой приехали погостить. Вместе с Ваней уложили спать кузину — засыпая, она пихалась, а во сне мычала и пускала терпкие ветры. Ваня до сих пор не решил, считать ту ночь триумфом или фиаско.

— Как ты считаешь, отчего так?

— Всему виной — фермопилы, — пригорюнился Пальчиков. — Нет их у меня. Несчастное я создание.

Амбал потёр левый висок.

Ваня подумал, что сейчас ему откажут как безнадёжному клиенту.

— Нет таких Фермопил, которых нельзя было бы одолеть, — решительно сказал Марий Петрович. — Думаю, ты перспективный клиент. Я сам буду твоим куратором. Найдём тебе ЛСПВ, — торжественно закончил он.

— Что такое ЛСПВ?

— То, чего ты взыскуешь: любовь с первого взгляда.

— На ЗППП похоже, — задумчиво обронил Пальчиков.

— Ты чего это вдруг ЗППП вспомнил? — куратор вдруг сделался внимательным.

Ваня оживился:

— Когда мне было десять лет, бабушка читала вслух древнюю брошюрку про эти болезни.

— Понятно, — расслабился Марий Петрович. — А давай запишем тебя ещё и к психотерапевту.

Ваню отвели в кабинет по соседству.

— А когда от вас с мамой папа ушёл? — спросил психотерапевт.

— Откуда вы про это знаете? — поразился Ваня.

— Ты, наверное, ещё и у бабушки рос? — в голосе доктора сквозило сочувствие, причины которого Ваня не понимал. С бабушкой было хорошо, уютно и весело.

— Да откуда же?!..

— А я всё про тебя знаю, — лукаво вымолвил доктор. — Даже больше, чем ты сам знаешь о себе.

— Вот это да! Расскажите!

— Мне за иное платят, но, так и быть…

Вышел из кабинета Ваня, к ожидавшему Марию Петровичу, несколько ошарашенным.

— Присаживайся, — указал Марий Петрович на дутое кресло и сам с удовольствием поместил свою тушу в другое. — Нужно тебя проинтервьюировать. Книжки-то читаешь?

— Читаю книжки, — тупо подтвердил Ваня.

— Какие?

— Всякие. Умные, — ответил Пальчиков.

— Например? — не сдавался Марий Петрович.

— Ну вот… “Лёгкая невыносимость бытия”. И ещё эту… “Похороните меня за пинхусом”.

— Может быть, “Сносная тяжесть небытия”? — усмехнулся куратор.

На самом деле Ваня читал о попаданцах. Особенно любезна его сердцу стала эпопея о десантнике Игоре Хренове, заброшенном инопланетными экспериментаторами в ставку Темучина. Десантник совершал подвиг за подвигом, а в финале каждого тома приводил в свою юрту полонянку и вместе с уже имевшимися там жёнами пробовал новый семейный расклад.

Хороша также оказалась сага про ветеринарного врача, провалившегося в царствование Ивана Грозного. Попаданец смастерил пулемёт под промежуточный патрон, шарманку и смывной бачок. Любимым эпизодом Вани была битва с полчищами псов-рыцарей: пикируя на смастерённом вместе с холопом Никитой Крякутным дельтаплане под звуки “Полёта шмеля” из шарманки, ветеринар стрелял по-македонски из алюминиевых “Максимов” и проливал из бачка нечистоты.

Собирал Пальчиков и книжки из цикла “Личарда Длинные букли”, правда, уже не читая — на восьмидесятом томе наступило пресыщение.

— А музыку слушаешь какую? — не унимался Марий Петрович.

— Современную. Э-э-э… Кибергоп.

— Очень хорошо.

Куратор сделал пометку. Ваня вытянул шею, пытаясь разобрать, но все записи оказались сделаны английскими буквами. Последнее в строчке слово было: “stultus”.

— Сейчас попробуем подыскать тебе ЛСПВ среди наших анкет. Шансы невелики, но попытка не пытка.

Марий Петрович раскрыл лежавший на журнальном столике альбом и подставил Пальчикову. Страницу украшала фотография потрясающей девушки. Не колеблясь, Ваня с горячностью сказал:

— Точно! Она! ЛСПВ!

Куратор перевернул страницу. Новая девушка оказалась так ослепительно красива, что Ваня тут же забыл о первой.

Марий Петрович ещё раз перевернул страницу.

С некоторым смущением Ваня признал ошибку и исправился:

— Эта девушка!

— Ты же понимаешь, что я сейчас сделаю?

Ваня вздохнул.

Куратор перелистнул альбом.

Ваня вспыхнул:

— Теперь точно — эта! Сто промилле!.. То есть процентов!

Куратор снова перелистнул.

Ткнув пальцем в фото, Ваня поморщился:

— У неё шноркель… то есть, шнобель.

— Представь себе, для кого-то она может оказаться ЛСПВ, — философски заметил куратор.

— А в общем-то, она мне тоже нравится.

Ваня вдруг постиг скрытую прелесть девичьего шнобеля и с каждой секундой любил его всё больше.

Куратор хмыкнул. Пролистал альбом от корки до корки. Ваня обожал каждую девушку, а под конец сник.

— Сам сделаешь выводы? — нахмурился Марий Петрович.

— Кажется, я во всех влюбляюсь, — пробормотал Пальчиков.

— Только сейчас понял? Во всех, значит, ни в кого. Это не ЛСПВ, даже не обычная любовь. Это самовнушение. От общей жизненной неустроенности. Тебе нужно подготовиться к ЛСПВ. Сейчас отправишься на рекреацию.

— Что за рекреация такая? — заинтересовался Ваня.

— Час у проститутки.

— Зачем это? Я не хочу! — залепетал Ваня.

— Чтоб из штанов не выпрыгивал. Да не притворяйся ты! Воспринимай за лекарство.

В рекреационном зале Ваня стыдливо разделся, неуклюже забрался на кушетку и накрылся полотенцем. Через минуту появилась дебелая женщина в годах. Она сдёрнула полотенце и руками сделала с Ваней нечто такое, отчего стала казаться Ване не такой уж старой и даже в каком-то роде интересной. Флегматично отерев руку о медицинский фартук, она повторила процедуру. Ваня устал, его стало клонить в сон, теперь работница рекреации вызывала в нём неприязнь.

Марий Петрович опять ждал Ваню снаружи.

— Нужно привести тебя в порядок, — буркнул он.

— Да я в порядке, — сказал Ваня уверенно, что бывало редко.

— Я тоже так считаю, — дипломатично произнёс куратор. — Но у девушек иное мнение.

Двери разъехались.

— Добро пожаловать в социальный лифт, — пошутил Марий Петрович, но Ваня только плечами пожал.

Ему предложили другую обувь взамен съеденной грибком.

Свои кроссы казались Ване самыми удобными — внутренняя их часть за несколько лет носки была истёрта, пропитана потом и теперь являла идеальное вместилище для Ваниных стоп.

Консультант произнёс:

— Его размер, а не налазит. Чудеса!

— Может, ногти на ногах постричь? — в сердцах сказал ассистент.

Пальчикова заставили снять носки и подстригли ногти. Стопы поместились в новую обувь.

Ваня ощущал себя так, будто воспарил.

— Так-то лучше. А сейчас надо тебя приодеть.

В бутике, куда привели Ваню, были всё какие-то “Китон” и “Бриони”, и ни одного костюма фабрики “Большевичка”, которую хваливала, вспоминая старые времена, бабушка.

— Мне ничего не нравится! — отчаянно зашептал Ваня. — Пойдёмте куда-нибудь ещё!

— А что не так? — с флегмой в голосе вымолвил куратор. — Согласен, кашемир это позёрство. Но не пошлые же шерстяные “Сарторию” или там “Валентино” на тебя брать. Или ты сторонник индивидуального пошива? К сожалению, у нас нет времени ждать портного.

— Может, подешевле что-нибудь? — с мукой в голосе прошептал Ваня, разглядев очередной ценник.

— Экономить деньги Фонда собрался? — насмешливо спросил куратор. — Ишь ты, теоретик чужой казны!.. Вот специально подберём самый дорогой костюм, чтобы избавить тебя от самоуничижения.

Ваню загнали за ширму. Гардеробщик ультимативным тоном сказал:

— Снимите всю одежду — всю! — и дайте сюда.

Вместо удобных семейников маминого шитья Ваня надел обтягивающие трусы. Ткань тянулась как лайкра, но при этом переливалась, шелковистостью ласкала чресла и приятно их сжимала.

Гардеробщик принял над ширмой ком старой одежды и куда-то с ней двинулся.

— Э-э, стой! Не выкидай труханы, — крикнул вслед Ваня, — мамка хотела их на тряпки порезать, говорит, такая ткань пыль хорошо собирает.

— Я их упакую, — пообещал гардеробщик и тут же выкинул ком в урну.

Ваня схватился за голову.

Пальчиков ещё пребывал в расстроенных чувствах, когда его привели в косметологический салон, называвшийся “Люди с хорошими лицами”.

— Наших протеже сюда поначалу пускать не хотели, — прокомментировал Марий Петрович, — но мы пригрозили им прислать одного дядю в гости, есть у нас один оперативник по прозвищу Плохой Гена.

Ване выщипали переносицу и жужжащим приборчиком выстригли волосы в носу, умыли и протёрли спонжиком, смоченным мицеллярной водой с гребня Альп.

— Не такой запущенный случай, как в прошлый раз, — сказал косметолог, придирчиво оглядывая Ванино лицо. — Фототермолиза не требуется. Обойдёмся лёгким фруктовым пилингом, массажем и дарсонвалем.

— А этот ваш… трансвааль не больный? — насторожился Ваня.

Врач не ответил, а потянув воздух чуткими ноздрями, насторожился:

— Гипергидроз?

— Нет, просто клиент феромоны свои боится смыть, — ухмыльнулся куратор.

Ваня не расслышал их слов, ибо переживал из-за грядущей пытки.

Впрочем, оказалось совсем не больно.

Следующим пунктом программы стала парикмахерская.

— Может, мне отрастить эти… бухенвальды? — с надеждой спросил Ваня, сев в кресло перед зеркалом.

Парикмахер посмотрел на него испытующе и не счёл нужным отвечать.

Вскоре Ваня убедился, что парикмахер — профессионал своего дела: он не отгибал Ванины уши, чтобы состричь лишнее, а заводил за них сомкнутые ножницы, изящным поворотом подцеплял прядку и отсоединял от шевелюры.

Не пожалев средства для укладки, парикмахер закончил с Ваниной причёской и склонился над раковиной. Прежде Ваня стригся в заведениях, где парикмахер втирал остающийся на руках гель в собственные волосы.

— Пропадает же добро, — с мукой в голосе произнёс Ваня.

Глянув на себя в зеркало, Ваня подумал, что маме его новая стрижка не понравится.

В новом образе Ваню куратор привёл в фитнес-центр “Телесные скрепы”.

— Сюда ты будешь приходить каждый день.

— А что там делать?

— Всё, что тренер скажет. Толковый мужик, разницу между красной и белой мышцо́й понимает. Держи клубную карту.

Тренер оказался молодящимся поджарым шатеном. Скептически взглянув на Ванины бока и живот, он сказал:

— Запустили вы себя, друг мой. Большой стаж поедания маминых пирожков?

— А у вас-то самих какой стаж? — недружелюбно спросил Ваня.

— А я стриптизёром был. Но уже давно не танцую.

— А что так? — Ваня постарался вложить в слова как можно больше яда. — Здоровье не позволяет?

— Да нет. Просто поседел.

Ваня смутился.

— Помни: недопустимо признаваться девушке в любви, — наставлял куратор. — Это признание тебе никак не поможет. Только напугает девушку и оттолкнёт её от тебя.

Ваня захлопал глазами:

— А разве она сама не догадается?

— Девушки очень глупенькие, — снисходительно объяснил куратор. — Они будут заинтригованы твоим необъяснимым интересом.

— Так что же, совсем-совсем нельзя признаваться в любви?

— Забудь слова “я тебя люблю”.

— И никогда-никогда их не говорить?

Вид у Вани был такой несчастный, что куратор сжалился:

— После пятой удачной копуляции можно.

Слова Мария Петровича были для Вани откровением.

— Поцелуи — опасная штука, — внушал куратор. — Целуя, показывай, что настроен на продолжение. Прижимай девушку, чтобы ногой ощущала, как ты её хочешь.

— А если она оттолкнёт?..

— Пускай отталкивает! Всё равно это лучше, чем скучный поцелуй. И ещё: когда к себе прижимаешь, ни в коем случае не касайся её живота. И гладить не вздумай!

— Почему?

— Она почти наверняка стесняется своего живота. Гладь грудь! Слышишь? Грудь гладь!

Ваня часто кивал.

— Скажешь будущей своей девушке, что спортом занимаешься, — продолжал куратор.

— Зачем? Я ж не занимаюсь.

— Ты в “Телесные скрепы” ходишь, забыл? Напомни тренеру показать тебе, как шину ворочают и по канатам синусоиду пускают. Грозное зрелище. Будет, что рассказать. Хотя, про синусоиду не говори, скажи: “волна”.

— Да зачем об этом девушкам говорить?

— Девушки глупенькие, — пожал плечами Марий Петрович. — Их брутал отчего-то привлекает.

Тренер продемонстрировал Ване оба упражнения, а потом посадил в угол зала, за кучу матов, и наказал надувать один за другим воздушные шарики. Пальчиков обрадовался лёгкому заданию, но вскоре заполучил одышку.

— Ускоренная методика, — объяснил вечером Марий Петрович. — Тренер тебе дыхалку ставит. Девки чуют, как важна дыхалка. Был у меня один… протеже, со слабым подвздошьем. После… этого дела никак продышаться не мог.

— Вы его и этому делу учили? — поразился Ваня.

— Приходилось. И тебя научу в своё время. А то наломаешь дров. Ладно, идём на полигон, — бросил Марий Петрович.

— Полигон? Какой?

— Зачем спрашиваешь? Сейчас сам увидишь.

Посреди зала возвышался макет троллейбуса в натуральную величину, его окружали разновеликие дверные косяки и даже стеклянный цилиндр вращающихся дверей.

— А это Эдик. Исполнит роль девушки.

Вихляя бёдрами, навстречу им шёл субтильный мужчина, одетый в платье и ярко накрашенный. Уголок его верхней выбритой до синевы губы украшала мушка-стразик.

— А нельзя было настоящую девушку позвать? — спросил Ваня шёпотом, чтобы не обидеть Эдика.

— Чтоб ты в неё влюбился на второй час тренировки?

Ваня покаянно закачал головой: влюбился бы уже через пятнадцать минут.

— Нет уж, — отрезал куратор. — Эдик, бери клиента под руку и веди на полосу препятствий.

Помочь надеть пальто, придержать дверь, приобнять за талию в троллейбусе, подать руку при спуске с подножки и снова придержать дверь — первую, вторую, третью, взять и нести сумочку, подставить сумочку, когда ей понадобится достать мобильный, в который раз придержать дверь. Эдик манерно похохатывал, закатывал глаза, растянутые губы его развязно вытягивались в длинный хоботок, казалось, искавший Ваниного лица. Мушка из-за пота отклеилась и, упав на руку Ване, надёжно прилипла. Брезгливо кривясь, Ваня попытался сбросить её щелчком и на третьей попытке умудрился отправить мушку себе под рукав, где она потерялась. Эдик откровенно заигрывал с Ваней: наигранно шатался на каблуках и повисал на своём ученике, визгливо смеясь:

— Ох, поскользнулась!

К концу третьего часа Пальчиков действовал на автомате и ощущал зачатки симпатии к нелепому партнёру. Тут за ним пришёл Марий Петрович и увёл с собой.

Ваня оторопело глядел на мир.

— Укатали сявку социальные лифты, — засмеялся куратор.

Подошло время ужина, и Марий Петрович повёл Ваню в ресторан. Заведение под вывеской “Синклит” скрывалось в нескольких переулках от Фонда. В роскошной обстановке Ваня опять почувствовал себя стеснённо.

— Ну, чего ты хочешь? — с улыбкой сказал Марий Петрович. — Что ты давно мечтал попробовать?

— Суп один есть: фалунь-дафа. Нет. Как же его… Ли бо… Лао цзе… Тантра…

— Может быть, Мачу-Пикчу? — уточнил Марий Петрович, пряча улыбку.

— Нет, это жаркое, — отмахнулся Ваня.

— Ладно. Возьми меню и присмотри себе что-нибудь.

Минутой спустя Марий Петрович подозвал официанта.

Ваня, то и дело подглядывая в меню, заговорил несмело:

— Будьте любезны… Венский шпиц. И пюрешку на гарнир.

— Китайский ресторан — за углом, — отчеканил официант.

— Дружок, не зарывайся, — ласково, отчего звучало ещё страшнее, прогудел Марий Петрович. — Принеси молодому человеку телячьи котлетки и морсу. А для меня — телячий тартар, грудку с трюфелями, солёные огурчики и графинчик. Сам знаешь, какой.

Опрокинув несколько рюмок, куратор стал заговариваться:

— Какой у нас сегодня месяц? Июль, август, сентябрь… К чёрту! Любезный! Неси устриц восемь особей! А знаешь, Ваня, что на устрицу похоже? Ничего, скоро узнаешь. Мы тебя всему научим, всё покажем!

Подали блюдо с ракушками. Марий Петрович взял ракушку и поднёс к левому глазу, прижмурив другой.

— Мелковаты. “Двойка”. Ну, не сезон, не сезон… Смотри, как с ними нужно.

Куратор вставил треугольный нож в еле заметную трещинку и с хрустом повернул. Ручищей сдавил лимон так, что Ваню забрызгал. Устрице тоже не понравилось. С всхлипом всосав её, Марий Петрович горячо зашептал на ухо Ване:

— Упругие и солёные, значит, канкальские. Вань, умеешь так?

Марий Петрович вставил ракушку в глазницу будто монокль. Потом сжал устричный нож — из кулака выглядывал только кончик острия. Процедил:

— Я, Ваня, этим экайером любого бычару завалю. И ты учись.

Вдруг он затянул:

— А я всё летала!.. — и нетвёрдой походкой отправился искать пустое пространство между столиками. Там, дёргая локтями и подбрасывая гузном, Марий Петрович плясал минут десять.

— Пошли, что ли, — сказал глухо, быстро трезвея.

К давешнему старинному особняку прогулялись пешком.

Ваня указал на табличку возле фондовской двери:

— А что это за клоп с жалом-штопором?

— А это не жало, — с усмешкой ответил куратор.

— Что это вообще значит?

— Герб есть заявление о взглядах его обладателя, — терпеливо объяснил Марий Петрович. — Это изображение помимо всего прочего означает, что для тебя взгляды организации благоприятны. Более прочих опасайся тех, чей символ — огромный комар. Звери!

Ваню оставили ночевать в Фонде, выделив спаленку на втором этаже.

Утром постучался Марий Петрович:

— Сегодня выйдем на пленэр.

Ваню раздели и прилепили электроды: четыре на грудь и ещё три под соски. Тоненькие разноцветные провода вели в закреплённую на поясе коробочку рекордера.

— Мониторинг по Холтеру, — отмахнулся врач от расспросов Вани.

Когда в местах прикрепления электродов натирали абразивной пастой кожу, Ваня айкал и подпрыгивал.

Ваня с куратором отправились в торгово-развлекательный комплекс “Азиатский”.

— Пропускная способность — сорок тысяч человек в день, — сказал Марий Петрович. — Где ещё искать ЛСПВ, как не здесь?

— Мы что же, будем просто ходить туда-обратно? — уточнил Ваня.

— Так точно. Отсюда и до двух часов. Вот я будильник поставлю, чтобы на часы не отвлекаться. В два пополудни перекусим.

Когда Ваня отклонился с установленного маршрута, куратор рявкнул:

— Стой! Ты куда?

— В туалет можно отойти? — раздражённо бросил Ваня.

— Так ли тебе нужно в уборную? — строго вопросил Марий Петрович и, оценив Ваню внимательным взглядом, изрёк: — Ну, иди! Но помни: каждый раз ты впустую тратишь десять драгоценных минут, которые мог бы искать ЛСПВ.

Когда в недрах пиджака Марь-Петровича зазвенел будильник, Ваня расслабился: сгорбился, как было ему привычнее, перестал вглядываться в толпу.

— Ты куда, Пальчиков? — грозно вопросил Марий Петрович. — Звонок для куратора. Я тебя не отпускал! Просканируй напоследок окрестности. Ничего? Ладно, пойдём перекусим.

В ресторан идти было страшновато: опять придётся выбирать в меню из незнакомых, очень дорогих блюд.

— Давайте в Макдак?..

— Желудок себе портить, — отрезал куратор.

— В Макдаке людей больше, — нашёлся Ваня. — Будем есть и на девушек смотреть.

— Трудоголик! — хмыкнул Марий Петрович. — Ну, уговорил.

Тем не менее перед красным подносом куратор заскучал.

— Каре ягнёнка с артишоковой подтанцовкой съешь сам, — учительски сообщил он, потрясая пластиковым ножом вместо указки. — Пюре из баклажанов раздели с коллегой. А тощий чизбургер отдай конкуренту.

Пальчиков дожевал пересушенную картофельную щепочку и сказал:

— Передайте, пожалуйста, зуботычинку.

Куратор ласково взглянул на Ваню:

— Я бы с радостью, но возьми лучше зубочистку.

Всласть поковыряв в зубах, Ваня сыто рыгнул.

— С этим надо что-то делать, — заметил, разгоняя лапищей воздух над столиком, Марий Иванович. — Я тебе таблетку дам, от хеликобактер пилори. Напомни вечером.