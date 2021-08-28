Сменилась лунная фаза и Ваня повторно снял номер. Вместо “Дом Периньона” на этот раз во льду их ожидал розовый брют марки “Боллинджер”. У Леры открылась из-за шоколада икота и пришлось лечиться, набирая шампанского в рот и задерживая дыхание. Благодаря этим действиям икота стала воистину титанической. Пришлось повременить ещё полчаса.

И наконец мечта Вани стала исполняться.

Вдруг дверь слетела с петель и в номер ворвались камуфлированные люди с автоматами наперевес.

— Не останавливайтесь! — хлестнул властный голос.

Уговаривать Ваню не требовалось.

Краем глаза он видел, как входили всё новые и новые незваные гости, как они расставляли вокруг кровати антенны и тянули кабели. Потом спецназовцы расступились, выбежали люди в лёгких тканевых накидках и босые, протянули руки, чтобы надеть на Ваню и Леру маски. В зеркале Пальчиков увидал, что скрывающая его лицо маска — маска быка. На Лере была маска коровы. Под маской оставалось много места, Ваня вдыхал терпкий запах старого, пропитанного чужим потом фетра.

Когда Ваня был близок к завершению своей роли в их с Лерой дуэте, зрители пришли в крайнюю ажитацию. Спецназовцы сдирали с себя кевлар, валились на колени и неистово били поклоны, а то протягивали руки к потолку и разражались смехом или рыданиями. Наконец, Ваня кончил дело и повалился в простыни рядом с Лерой, стянув маску.

К постели приблизился старичок в белом балахоне:

— Мы, смиренные иеробулы… — плачуще начал он. Вдруг прибегнул к тональностям прапорщика: — Всё, формула произнесена и услышана. Одевайтесь!

— Вы кто такие? — исступлённо крикнула Лера.

— Мы известны исстари как Орден Замочной Скважины. Ещё нас знают под именем Ордена Свечи, — торжественно проговорил пенсионер. — А меня зовите Эдуардом Дуардовичем.

— А зачем эти маски?

— Личины быка и телицы — часть ритуала. Бык кроет телицу, что знаменует… Многое это знаменует! В облике коровы персонифицируется дух хлеба. Эх, жаль сейчас не весна, — пенсионер принял озабоченный тон. — По весне-то бык кроет корову.

— Что от нас-то вам нужно?

— Дело в том, что вдвоём вы — Гермафродит.

— Они ещё и обзываются! — взвизгнула Лера. — Ворвались к нам, припадки, и обзываются!

— Вот молодёжь — не умеет старших дослушать, — посетовал пенсионер. — Гермафродит — это комплимент!

— Может, это где-то за границей комплимент, — выкрикнула дочь олигарха, — но у нас за такое…

Пенсионер помахал рукой: мол, успокойся.

Ваню и Леру посадили на заднее сиденье потрёпанной “бэхи”, пенсионер занял место рядом с водителем. Спецура погрузилась в видавшую виды “буханку”, а техники — в “Ниву”, предварительно приторочив антенны к крыше.

Без жреческого балахона, в современной одежде старик выглядел обычным пенсионером. Обернувшись со своего места, он принялся вещать:

— Половой акт с женщиной, которая “любовь с первого взгляда”, есть иерогамия — священный, сакральный брак, иначе сизигия. Пара превращается в божественного андрогина — Гермафродита, выделяется особая энергия, очень нужная нашему миру — плерома.

— Это что-то вроде плевы? На плеву похоже. А что такое плева? Не помню, — пожал плечами Ваня.

— Плерома властвует над нашей эпохой и мировым порядком, — продолжал Эдуард Дуардович. — Не будет плеромы — всему конец, — он рубанул рукой.

— Тут что-то не сходится, — встряла Лера. — Если для того, чтобы мир не рухнул, нужна любовь с первого взгляда, то как же мир существовал, когда человек был первобытный и ему не до любви было? Или когда человека ещё не было?

— Во-о-от! — поднял кривой указательный палец пенсионер. — Правильно дивчина мыслит. Не совсем ещё ваше поколение отупело. Дело в том, что в ту пору одна кенома была.

— Киноа? — переспросил Ваня.

— Кенома! А может, и кеномы не было. Может, мир создан секунду назад. Тут думать надо!

— Ах, кенома! — обрадовался Ваня. — Формат вечеринок.

— Ты путаешь с кинки, проказник, — лицо Эдуарда Дуардовича расплылось в улыбке.

— Да откуда вы все про эту самую кинки знаете?

Пенсионер принял загадочный вид, но недолго молчал. Обернулся к Ване:

— А ты постишься перед соитием?

— Зачем это? — насторожился тот.

— Чтоб иерогамической энергии больше выходило, — с хитрецой сказал Эдуард Дуардович.

Ваня фыркнул:

— Я вообще-то гурман.

— А зря, вот на завтрак бы кефирчику тёплого… Ну, не уговариваю! Без того энергия переливается через край.

— А чего вы там хохотали? — враждебно спросил Ваня. — Ну, когда мы с Лерой…

— Дихотомия человеческой жизни составлена безумным смехом и рыданием. Гибель соседствует слезам, похоти иной раз сопутствует смех. Батая знаешь?

— Да что вы как сговорились про батю спрашивать? — рассердился Ваня. — Ушёл он от нас с мамой, когда я совсем мелким был. Не знаю я его!

Объезжая пробки дворами, автоколонна пробралась на окраину Москвы и нырнула в заброшенную промзону — Ваня и не подозревал, что такие избегли сноса и застройки под офисы или жилые дома. У кирпичного здания — должно быть, заводского управления “бэха” остановилась.

Тут была и ковровая дорожка, когда-то, должно быть, красного цвета. Навстречу вышла тётка с букетом ромашек и, распялив уголки рта в людоедской улыбке, торжественно начала:

— Дорогой мой Гермафродит!

Лера проскользнула мимо и скрылась в дверях заводоуправления. Ваня бросился следом, слыша позади ропот:

— Тётя Тая с дачи цветы привезла. Специально ездила. А эти… брезгуют!

Лера отпросилась “припудрить носик” и пенсионер заговорил с Ваней совсем иным тоном:

— Слышь, я про Фонд не стал при твоей крале говорить. Она-то походу не знает ничего? Не боись! Ты со своей кралей теперь под нашим покровительством. Никто вас не тронет.

Ваня поджал губы.

— Ты, наверное, уже догадался, что истинная цель Фонда иная.

— Вообще-то нет.

— Ладно. Слушай сюда. Вот в чём суть-то! Фондовцы испытывают страдание от иерогамической энергии.

— То есть им плохо, когда мы с Лерой трахаемся?

— Они мучаются от боли, когда соединяется ЛСПВ.

— Ну, я это самое и сказал.

— Вот нам — Ордену Свечи — приятна иерогамия, мы рядом стоим и, значит, наблюдаем. А фондовцы разве вот так, по-честному, приходили к вашей койке? Нет. Потому что Фонд хочет искоренить ЛСПВ во всём мире и тем самым избавиться от страданий.

— Наоборот, они помогли мне найти ЛСПВ!

— Фондовцы регулярно проводят полевые исследования, — терпеливо объяснял Эдуард Дуардович. — Определяют вероятность возникновения любви с первого взгляда. А когда подопытный встречает ЛСПВ, его уничтожают. Твою иерогамию, Ванечка, отчего-то решили подольше поглядеть. На твоё счастье, мы тебя с твоей кралей по истечению плеромы засекли.

Всё это походило на правду.

— Но они не понимают, — продолжал пенсионер, — что вместе с их муками кончится и мир. Иссякнет плерома — засохнет кенома. А кенома — это всё, что есть вокруг.

— Да как же это, — запричитал Ваня. — Что же это…

— А твой Марий Петрович знаешь кто? Да он вообще…

Пенсионер приник к уху Вани и зашептал.

Пальчикова бросило в жар.

— Да они, фондовцы, от Ордена Свечи отпочковались! — рассказывал Эдуард Дуардович. — Мы плерому качали, а им больно было. Зато энергия, выделяющаяся при убийстве андрогина, им сладка, ой как сладка.

Уходя из отведённой гостям комнаты, пенсионер предупредил:

— Завтра будьте готовы повторить.

Ваня вспомнил, как накануне консуммации Марь-Петрович закармливал его креветками, горгонзолой и бельгийским шоколадом.

— А что у вас есть для… ну, для мужской бодрости?

— Салатик поешь, — безмятежно ответил Эдуард Дуардович. — М-м-м, крабовые палочки, майонезик!.. У нас тут на втором этаже столовка есть.

Вне себя от ярости, Ваня убежал, бормоча:

— Я тут мир спасаю, а они белка мне жалеют.

Тем не менее повтор удался, и удавался всю неделю.

Как-то раз, выбрав момент, когда Лера отошла, Ваня пристал к Эдуарду Дуардовичу:

— Моё обучение не закончено. У вас есть тренеры ухаживаний?

— Ну, может быть, Клим Сергеевич, — с сомнением проговорил тот.

Клим Сергеевич оказался ещё одним пенсионером и человеком прежней закалки.

— Ну, отец, ты задал!.. — радостно воскликнул он, выслушав сомнения Вани. — Слушай, веник ей давно дарил?

Ваня схватился за голову. Этот тренер не выдерживал сравнения с Марь-Петровичем.

— Погоди! — пенсионер сделал успокаивающий жест. — Знаешь, как я в молодости к бабам подкатывал?

— Ну? — с надеждой сказал Ваня.

— Делаю грудь колесом, подхожу к самой ядрёной и спрашиваю: “На работу принимаешь?” Она, понятное дело, удивляется: “На какую работу?” А ты ей правду-матку рубишь: “Как — на какую?!.. Цицохи твои поддерживать!” — Клим Сергеевич загоготал. — Сколько баб этим взял! Ни разу осечки не было.

Пальчиков застонал.

На завтра Пальчиков подошёл к Эдуарду Дуардовичу и угрюмо заявил:

— Мне деньги нужны.

Пенсионер недоверчиво воззрился на него:

— Зачем тебе?

— Девушку в ресторан сводить.

— Ну, спроси у бухгалтера, — Эдуард Дуардович нацарапал на клочке бумаги несколько слов и отдал Ване.

В шахте лифта на каждом этаже устроили маленькую комнату — кладовку, спаленку. За лифтовой дверью первого этажа коротала свой век бухгалтерша. Глянув записку, наколола на шпажку и отсчитала купюры из металлической коробочки из-под печенья.

— Триста рублей? Почему так мало?!..

— Сколько есть в кассе! Знаешь, как нынче патроны дороги? — завелась тётка. — А бензина на каждый выезд сколько уходит?

Ваня поспешил захлопнуть дверь.

Денег не было.

Социальные лифты отключились.

На следующий день Ваня заговорил с Эдуардом Дуардовичем о ресторанах.

— Какой ещё “Фердидурка”? Какая “Кочка”? — рассердился тот. — Пацан, ты не в себе, что ли? Что за “Старый тюлень”? Не знаю я никаких “Тюленей”! Веди тёлу в чебуречную, да и дело с концом. Эх, молодёжь! Знаешь, какой самый лучший ресторан? “Кельбаджар” на Измайловской. Туда приходишь, делаешь взнос, недельный, положим, или месячный, заселяешься в номер на втором этаже. Выпивон и закусь включены. Утром спускаешься в бар, а как притомишься, тебя наверх относят. Я в “Кельбаджаре” четыре года подряд отпуска провожу. Эх, ты, “тюлень”!

Однажды Ваня сказал, что хочет зайти к золотарю, купить повивальные кольца. Но Эдуард Дуардович неожиданно воспротивился:

— Рано тебе, Ванечка, погуляй ещё!

— Ты, паря, не суетись. Не надо суетиться-то, — приговаривал Эдуард Дуардович. — А то вдруг краля твоя узнает, что тебе Фонд помогал с ней закрутить.

День продержаться да ночь простоять. День простоять да ночь пролежать. День простоять позади неё да ночь продержаться за её задницу. Однообразные тоскливые мысли крутились в голове Пальчикова.

Эти доходяги, с “Кельбаджаром” за душой, стограммовыми стопариками в рюмочных, тухлыми беляшами… Ну не могла за этими быть правда! Ваня с тоской вспоминал Марь-Петровича, гурмана, арбитра изящества и лучшего советчика. Не мог такой человек возглавлять банду убийц.

Фактически Ваня с Лерой попали в сексуальное рабство. Орден Свечи за плату пускал в спальню зрителей — разнообразных сектантов. Ваня уже привык, что кто-то присутствует при их с Лерой половом акте, наблюдает, молится или собирает вытекающие в ходе иерогамии физиологические жидкости. Ваня с Лерой воплощали Гермафродита на свежей, трижды вспаханной борозде в крупнейшем подмосковном агрохолдинге, совершали иерогамию на шкуре часом ранее заколотого быка.

Как-то раз Ваня припомнил, что пенсионер говорил что-то про хлеб, который символизирует Лера в маске коровы. В самом деле, задница дочери олигарха напоминала два огромных свежих каравая. Ваня почувствовал, что не в силах сдержаться — он скинул маску и, отпрыгнув от Леры, укусил её за ягодицу. В то же мгновение все зрители рухнули как подкошенные. Только завершив иерогамию, Ваня и Лера поняли, что адепты Ордена Свечи мертвы.

— Плерома их разбери! — ругался Ваня, переворачивая тела.

— Наверное, верили, что сдохнут, если увидят нас без масок, вот и сдохли, — меланхолично сказала Лера, разглядывая бумажную салфетку, которую только что использовала по назначению. — Зато мы свободны.

Не зря орденцы были вооружены — едва Ваня и Лера вышли за ворота промзоны, как их похитили другие сектанты и сексуальное рабство продолжилось. Потом и вовсе началась какая-то чехарда. Одна секточка требовала от Вани и Леры карты рая, которые будто бы может раздобыть Адам Кадмон, коим как будто являлась чета в момент иерогамии. Ковен ведьм с горы Арарат хотел сделать полубожественную чету своим живым идолом. Подпольная языческая община признала Ваню и Леру воплощением страшного двуполого Агдистиса. Какая-то группка сектантов-студентов из института Дружбы Народов увидали в них синтез Пуруши и Пракрити — бога Ардханари. Одни сектанты находили Ваню и Леру посредством штатного экстрасенса, другие — с помощью лозы или полупроводниковых детекторов.

“Да откуда же вас столько берётся?” с лёгким отвращением думал Пальчиков обо всех этих чудаках.

Множество приключений пережила иерогамическая чета, прежде чем сумела вернуться в Москву. Достаточно будет сказать, что спастись им помогла питаемая плеромой лучевая пушка, которую смастерил полубезумный оккультист из Тулы. Поставив пушку Лере на крестец, Ваня отстреливался от страждущих, одновременно продуцируя плерому, пока стволы не перегрелись. В отчаянии Пальчиков привёл Леру к особняку в памятном арбатском переулке и зажал звонок по правую сторону от таблички с жуком, вооружённым штопором.

Навстречу блудному протеже выбежал сам Марий Петрович.

— Марий Петрович, мне вашей науки не хватает! — зашептал Ваня. — Обучение-то моё не закончено! Иной раз не знаю, что с Лерой делать, что сказать. Уйдёт она от меня!..

Куратор внимательно посмотрел на Пальчикова:

— Всего тебе, Ваня, хватает. Считай, экстерном доучился и выдержал сложный экзамен, раз вернулся в Фонд живой. А если временами теряешься — так не беспокойся насчёт этого: это и с самим Казановой случалось. О многом поговорить нам нужно, Ваня. Твоя ЛСПВ пусть пока отдохнёт, а мы сходим в “Мидраш” перекусить.

Только усевшись за столик и развернув меню, куратор начал:

— К вам паразиты прицепились. “Орден Замочной Скважины”. Корчи их видал? Подсели на плерому, наркоманы. У них за душой нет ничего больше. Они о бытии, о мировой онтологии не помышляют.

— Вы же вампиры, плерому пьёте! — нервно заметил Ваня.

— Ага, и кеномой закусываем. Можешь называть вампирами, только чесноком не трави. Понимаешь, когда купаешься в плероме… А этому ещё и непросто научиться… Так вот, начинает везти. Во всём. Кроме поисков нового источника плеромы. Тут уж Фонду порой приходится круто.

— Пьёте, пьёте! — не унимался Ваня.

— Так уж и пьём, — примирительно сказал Марий Петрович. — Интеллигентно дегустируем. А тебе что, жалко? Всё равно в сферах распыляется.

Ваня остыл. Куратор, как всегда, был прав.

— Марь-Петрович, говорят… вы раньше женщиной были?

— Да какая разница, кто кем был? Помнишь, кем ты сам был?

Ваня нерешительно качнул головой. В его сердце пробудилась предательская неуверенность: так ли сильно он изменился?

— Во-от. А хотел бы ты, чтобы твоей ЛСПВ рассказали, какой ты был? Так что нечего прошлое ворошить.

Заказывая себе тартар под варфоломеевским маринадом, Ваня вспомнил, что ещё месяц назад побоялся бы отведать сырого мяса. Наверное, всё не так уж у него плохо.

— Ратую за рататуй, — изрёк Марий Петрович. — Так Боря Бугаев говорил в книжке “Лига выдающихся декадентов”. И француженок-устриц буду.

Сделав заказ, куратор промолвил философски:

— Некоторые уверены, что мир зависит от борьбы “ослов” и “слонов”. Нет! Всё определяет борьба между “клопом” и “комаром”.

— А, это ваши гербы? — Ваня припомнил табличку у двери Фонда и предупреждение опасаться изображения комара. — А почему они такие?

— Почитай на досуге про половое размножение клопов и комаров, не за столом будь помянуто. Так вот, всё, что способствует любви, было изобретено Фондом, то есть “клопами”. А “комары” нивелировали наши усилия. Куртуазность…

— Так это вы её выдумали? — с ноткой понимания в голосе подхватил Ваня.

— Нет, враги, — насупился Марий Петрович. — Это ж фикция, а не любовь. Восторги на расстоянии, да и те показушные. Там плерома никогда не потечёт. В средние века “комары” отговаривали от брака и любви — мол, одни горести и помеха вере. В монастыри заманивали людей! Мы, “клопы”, сконструировали романтизм, а они — викторианство и пуританскую мораль, чтобы фрустрировать обывателя и в то же время потакать распутству гусар. Понятно, ни в одном случае ЛСПВ возникнуть не может. Фрёйдизм — чьих рук дело, как думаешь? Это “клопы” перешли в наступление. Сексуальную революцию мы предприняли, чтобы облегчить схождение пар. Последний ход “комаров” — искусственная мораль, при которой любовь мужчины к женщине оказывается преступна. ЛСПВ и вовсе объявили самым страшным прегрешением: теперь это “объективация”, а влюбившийся — безумец и неудачник, не способный контролировать свою страсть. В последние десятилетия “комары” раскассировали головные офисы Фонда в Европе и Штатах. Кое-какие филиалы уцелели на отшибе — в России. До последнего времени “комары” на нас внимания не обращали, занимались там у себя зачисткой местности. Думали, мы не слишком-то опасны, раз у нас в стране так и не случилось сексуальной революции.

— Неужели они не понимают, что без плеромы сдохнет кенома?

— Каких слов нахватался, Ваня!.. Прямо-таки горжусь тобой, — куратор отпил пива и вытер костяшками пальцев верхнюю губу. — Всё они понимают. Сами проводят иерогамию, очень грубо: не подстраивают знакомство, а просто похищают ЛСПВ. Плеромы с гулькин нос выходит — ровно столько, чтобы мир на самом-самом краешке удерживался. “Комарам” важно монополизировать производство плеромы и решать судьбу мира. Эти, из Ордена Свечи, их “пехота” в России. “Комары” хотят решить вопрос радикально — настроить мужчин и женщин друг против друга. Они задумали вытеснить близость за грань законного. Провозгласили: “Любой секс — изнасилование”, “Брак — узаконенная проституция”. Чтобы окончательно решить половой вопрос, они ещё и апартеид устроят: женщины отдельно, мужчины отдельно. Это дело времени — каких-то тридцати лет.

— А как это предотвратить? — с дрожью в голосе спросил Ваня.

— Тебе-то что? На твой век Мандевич хватит.

— За мужчин обидно. И за женщин.

— Вот ты как запел. А ведь до того, как увидал Леру, ещё и сторону “комаров” занял бы.

— Возможно. Но теперь я добрый. И хочу, чтобы всем было так же хорошо, как и мне.

— Ну и придумай что-нибудь. Аналитики Фонда не смогли.

Ваня прожевал кусочек брускетты.

— Кое-что на ум пришло. Карандашика не найдётся? — Пальчиков стал набрасывать прямо на меню, поверх картинки, изображавшей гранатовый палтус с крабовым биском. — Почему я единственный нашёл Каллипигу? Я ценитель. А другие просто не видят красоты. Но если подчеркнуть контуры здесь и здесь… Заметьте, Марий Петрович, это не банальные лосины. Вот здесь — резиночки, чтобы лучше обтягивало. Тут будет эффект приподнятости. Ткань сверху надо взять… Ну, такую, она ещё лоснится и хочется коснуться, пальцы в неё погрузить. А ниже — хлопок. И впереди шовчик чтобы был кантиком.

— Тебе, Ваня, женским портным быть бы.

— Это я мог бы, — деловито ответил Ваня. — Правда, я шить не умею.

— А если подкладку из небеленого полотна, а язычки молний сделать разомкнутым колечком, чтобы контур не коротил…

— Ах, Марий Петрович, опять вы со своим оккультизмом, — вздохнул Ваня.

— А что? Можно попробовать. Средств и связей, чтобы протолкнуть новую моду, у нас хватит. Конечно, “комары” в ответ популяризируют какие-нибудь мешковатые штаны, но несколько лет мы выгадаем. А там что-то ещё придумаем.

Куратор выдрал из меню страницу с крабовым биском, вчетверо сложил и спрятал в пиджачный карман.

Несколько позже, критически взирая на то, как куратор расправляется с блюдами, Ваня начал:

— А всё-таки, Марь-Петрович, для чего вы…

Куратор вздохнул во всю полноту лёгких и отложил вилку.

— Слыхал выражение, что в России нужно жить долго? Вот. А у русских мужчин сверхсмертность. Женщины живут дольше, а дольше прочих — училки, у них нервы как пружины железной койки. Но есть незыблемое правило — никаких женщин в Фонде: протеже могут влюбиться, это повредит поискам ЛСПВ. Когда Фонд отыскал и завербовал меня, я завучем была. Почему согласилась, ведь непременным условием была коррекция пола? А как ещё простой учительнице попробовать всё то, что едят в русской классической литературе? Все эти пироги со слоями начинок, тройную уху, расстегайчики, гурьевскую кашу. А потом уже я и блюда из мировой классики распробовал.

— Марь-Петрович, я у вас про устрицу спрашивал. Зачем вы её так мучаете лимонным соком. Но всё равно интересно, спасибо.

Ваня Пальчиков подпёр челюсть основанием ладони, вздохнул:

— Марь-Петрович, как отделаться… от всего этого? Надоело! Сколько мы с Лерой плеромы понаделали? На годы вперёд! Спокойно бы теперь пожить.

— Есть способы, — веско проговорил куратор. — Например, инфибуляция.

— Мне уже само слово не нравится.

— Верно чуешь, Ваня. Есть ещё один вариант. Понимаешь ли, в чём дело… Слыхал такое: демо-режим? Иерогамическая энергия выделяется только в демо-режиме. В браке плерома не выделяется.

— То есть если Лера станет Пальчиковой, все эти люди потеряют к нам интерес?

— Брак и был в незапамятные времена придуман, чтобы истечение энергии останавливать — слишком много плеромы тоже плохо. Современная свадьба по сути карго-культ, так-то.

— А какой должен быть обряд? — уточнил Ваня, за последние дни поднаторевший в популярном оккультизме. — По какой системе жениться?

— Это ты верно заметил: не всякий вид бракосочетания подходит. Католики, например… Хотя это отношения к делу не имеет. Тебе повезло: регистрация в российском ЗАГСе надёжно угнетает выделение плеромы.

Пальчиков задумался.

Куратор подал голос:

— Вань, благословить тебя?..

— Будьте свидетелем, Марь-Петрович? И заодно свидетельницей?