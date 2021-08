На утро Марий Петрович, держась за голову и щурясь от дневного света, объяснял протеже:

— Технические специалисты следят за передвижениями Мандевич по городу. Ты будешь как будто случайно сталкиваться с нею то здесь, то там. Но не прилипай к ней! Помаши рукой, поприветствуй, улыбнись и следуй своим маршрутом.

— Понял, — обрадовался Ваня. — А на десятый раз сказать, что это судьба!

— Ни в коем случае. Позволь ей самой до этого додуматься.

— А почему не побыть вместе, раз уж встретились? — возмутился Пальчиков.

— Не липни и не навязывайся, — непререкаемо сказал куратор, — а то вызовешь отвращение и злобу. Делай как говорю, и всё у тебя будет. Ты какой-то сегодня беспокойный. Может, на рекреацию тебя записать?

Всё происходило сообразно плану. Ваня сам не понимал, как оказывался на пути дочери олигарха — Пальчикова выталкивали из салона “бэхи”, он брёл несколько десятков метров, видел свою ЛСПВ, а затем, глупо улыбнувшись и помахав рукой, шёл прочь, увещеваемый звучащим в наушнике голосом дежурного инструктора. Где-нибудь за углом Ваню втаскивали в “бэху” и возвращали в Фонд.

— Слушай, Ваня, есть такой конкурс в Бразилии, “Мисс Бум-Бум”, — сказал как-то Марий Петрович. — Ты погляди на финалисток. Научного интереса ради.

Со скучающим видом Пальчиков перетасовал стопку фотоснимков и вернул куратору:

— Не в моём вкусе.

— Хм. А ведь здесь самые выдающиеся Каллипиги планеты.

Ваня проговорил с пафосом:

— Сердцу не прикажешь.

Порой Ване хотелось ускорить процесс влюбления в себя Леры Мандевич:

— Может быть, про секс пошутить? Как бы намекнуть. Мол, у тебя — туннель, у меня — поезд. А потом в реальный секс как-нибудь дело перевести.

— Что ты! — замахал руками Марий Петрович. — Девушки не любят, когда шутят о сексе. Для них это чересчур серьёзное дело.

После очередного, пятого или шестого столкновения с Мандевич Ваня впал в лёгкое помешательство:

— Если поймёт, как я люблю её, то полюбит в ответ, — восторженно тараторил он. — Надо только правильно ей объяснить. Нужные слова найти.

— Не хочется разочаровывать тебя, но это так не работает, — покачал головой куратор.

— А можно рассказать, как тяжело мне было жить, пока я её не встретил? Как я грустил?

— Лучше молчи.

— Что же, я ей пожаловаться на жизнь не могу? — возмутился Ваня.

— Разве девушка для этого предназначена? — загремел Марий Петрович. — Ты же не шепчешь свои тайны в электрическую розетку. Ты туда штепсель втыкаешь. Жалуйся друзьям. Бармену в кабаке. Таксисту. Или снова к психотерапевту запишись. Мне жалуйся, если совсем невмоготу!

Усилиями психолога и дежурной по рекреации глупые поступки удалось предотвратить. Однако вскоре случился рецидив и Пальчиков с блаженным видом заявил:

— Она думает, что…

— Ты телепат? — оборвал его куратор. — В голову ей умеешь залезть? Мысли подсмотреть? Не фантазируй, что она там себе думает, смотри на её поступки.

— А может, сказать Лере, что я заболел? Чтоб она пожалела.

— Не смей! — рявкнул Марий Петрович. — Никакой самодеятельности. Так напортачишь, что даже наши консультанты не придумают, как всё исправить. Твоё дело: запоминать инструкции да подчиняться голосу в наушнике.

Наконец фондовские психологи сошлись во мнении, что Ваня может предложить дочери олигарха встречу. К великой радости Пальчикова, Лера согласилась и назначила время и место.

В день встречи Марий Петрович бранился:

— Ваня, ты натираешься муцином императорского слизня? Тебе кремы дали, а ты ими не пользуешься. Ты как выглядишь? Сора на рукав нацеплял. Подтяни живот! Спину выпрями! Вчера хоть выучил новый стих? Ваня, где твой цветок в петлице?

— Забыл, Марь-Петрович…

— А голову свою ты не забыл? Как тебя такого Каллипига полюбит?

Ваня напрягся и выдал каким-то неведомым образом попавшую в его память присказку:

— Пусть полюбит нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит.

— И это говорит человек, влюбившийся в задницу! — патетически воскликнул Марий Петрович.

— А что такого? Ну да, полюбил, хоть она и была не в самой выигрышной одежде. Вот если бы надела лосины…

— Да ты ценитель! — саркастически молвил куратор.

Ваня обиделся. Он в самом деле считал себя ценителем и не видел в этом ничего дурного.

— Только, ради бога, не пытайся своей Каллипиге понравиться, — с брезгливостью сказал Марий Петрович. — Веди себя как обычно. Так будет лучше.

— Надеюсь, она не в юбке придёт, — мечтательно произнёс Ваня.

Куратор посерьёзнел, вынул из кармана телефон-раскладушку и набрал номер.

— Третий, на дежурстве? Если Каллипига выйдет в юбке, забрызгай. Как бы случайно! Повторяй до тех пор, пока штаны не наденет. Конец связи!

Фондовская “бэха” доставила Ваню к месту свидания. На прощание Марий Петрович хлопнул его по плечу:

— Ну что ж. Быстрее, выше, сильнее!..

— Это вы про секс, что ли?

— Старинный лозунг, знать надо, — рассердился куратор. — Ладно, “быстрее” и “сильнее”, но “выше” каким боком с сексом можно связать?

— Чтоб девушка свою задницу повыше задирала. Или чтоб…

— Всё, всё! Иди!

Лера опаздывала.

— Представляешь, какой-то бомжара мне сарафанчик облил пойлом из банки! Пришлось домой вернуться, — объяснила она, появившись.

Свидание прошло удачно. Ваня повторял подсказки дежурящих в Фонде специалистов, частенько запинаясь и путая слова, однако вреда от этого не было: дочка олигарха любила посмеяться.

Пальчикову не было нужды принуждать себя к вежливости и предупредительности. Он пропускал дочь олигарха вперёд, помогал снимать и надевать летний плащик и даже, чуть отставая, позволял ей самой выбирать дорогу на прогулках, вознаграждая себя зрелищем ЛСПВ. Воистину, сколь велико благотворное влияние девушек!

— Красавица! Богиня! Агнец! — сыпал комплиментами Ваня Пальчиков.

Дочь олигарха закатывала глаза, тем самым давая понять, что не заслуживает этих наименований, но явно была не прочь услышать ещё.

Они фланировали по набережной.

Устав от разговора, Лера Мандевич замурлыкала:

— Raspberries, raspberries, — it is that parties.

— Какая глубокомысленная песня, — подивился Пальчиков. — Умеют же англичане.

Ещё некоторое время Ваня ходил под впечатлением.

Между тем Лера стала напевать что-то новое:

— Та та рам да ром дам.

— Что это за песенка?

— Не знаю, прицепилась где-то, — прощебетала дочь олигарха. — Ля то рам да ром дам ра ком дам.

— А что она значит? — с подозрением спросил Ваня.

— Ничего. Набор бессмысленных звуков. Ну как “муси-пуси” или “джага-джага”.

— А кто автор? — не унимался Ваня.

— Ну, — возвела очи горе Лера, — эту песню спела впервые певица Сосенка. Её продюсер — Али Камчатский.

— Камшотский? — не расслышал Ваня.

— Камчатский! Он ей тексты пишет.

Ваня задумался. Что-то в этом наборе звуков не давало ему покоя. Но что, понять он не мог.

— Не пой эту песню, — твёрдо сказал Ваня.

— А ты какие песни любишь? — спросила дочь олигарха.

— Старые всякие, — Ваня попытался напеть что-нибудь из того, что слышал от бабушки: — “Платье из ситца, чтобы в нём носиться”. Или вот ещё: “Выйду я в поле с конём, но не днём, но не днём”. Или вот эту: “Фан-томас — я тебя называ-ала”.

Ужинать Пальчиков привёл дочь олигарха в ресторан “Нилус”.

— Я не секу в египетской кухне, — промолвила Лера. — Вань, закажи что-нибудь, на своё усмотрение.

— Эй, стряпчий, — уверенно начал Ваня, — принеси мне суп из телячьих пупков и солянку по-арамейски “тоху да-боху”, а для гостьи — что-нибудь из фирменного, бараний бок “зебах” и бухарские вафли на чёрном молозиве, что ли. Ах, да: ещё два кофе ляссе. Ну, с мороженым.

— Ты такой шутник, — нежно сказала Лера. — У меня знакомый был. Серьёзный такой. Всё глядел на меня, не мигая, и странную фичу в пальцах крутил, она у него на цепочке через шею была. К счастью, потом запропал куда-то.

Телячьи пупки произвели у Вани изжогу. Не в силах более сдерживаться, он икнул, запоздало сглотнул, тщась загнать амбре обратно в желудок и замер, веря, что запах не дойдёт до Леры. Та, впрочем, как будто ничего не услышав, с энтузиазмом продолжала разделывать бараний бок. Вероятно, мясо переперчили, потому что вскоре дочь олигарха и сама звучно рыгнула. Пальчиков отметил, что не чувствует запаха — они с Лерой были, что называется, “на одной волне”. Ваня подумал, что его отрыжка и Лерина входят в резонанс и нейтрализуют одна другую.